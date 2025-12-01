La Capital | La Ciudad | Oroño

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

El evento promete ser una verdadera fiesta popular con música en vivo y sorpresas. El tradicional festejo será a partir de las 19

1 de diciembre 2025 · 19:15hs
El clásico arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes. 

Foto: Alfredo Celoria / La Capital

El clásico arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes. 

Una vez más, la rotonda de bulevar Oroño y avenida Pellegrini será el escenario de celebración del encendido del arbolito de Navidad. El evento será el próximo lunes 8 de diciembre a partir de las 19 y promete música en vivo, sorpresas y una temática especial en las aguas danzantes del laguito.

Como todos los años, los rosarinos están invitados a acercarse a la intersección de Oroño y Pellegrini para empezar a vivir la Navidad. Se prevé que el encendido del arbolito sea alrededor de las 20.30. Además, el músico rosarino Fabián Gallardo le pondrá ritmo a la noche junto a una banda tributo a Los Auténticos Decadentes.

Vale recordar que las luces permanecerán encendidas hasta el 8 de enero para que las familias disfruten del enorme decorado con luces LED, que además incorpora guirnaldas alusivas a la Navidad en Oroñoentre 27 de Febrero y Pellegrini.

El evento contará también con la presencia especial de Papá Noel, que recibirá cartitas en la Casa del Parque, sede de la Asociación Amigos del Parque Independencia.

Por otra parte, en la esquina de Oroño y Cochabamba se instalará la imagen de la Virgen del Rosario y un pesebre. En tanto, las aguas danzantes repetirán una una temática navideña desde las 20 durante todo el mes.

