Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

El 28 de noviembre, el Gran Día destinará el 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac en Rosario y todo el país a Casa Ronald McDonald y Fundación Cimientos.

28 de noviembre 2025 · 07:00hs
El “Gran Día” vuelve a decir presente en Rosario. La tradicional campaña solidaria de McDonald’s se realizará el viernes 28 de noviembre en los 230 locales de la cadena en la Argentina y destinará el 100% de lo recaudado por la venta del icónico Big Mac a dos organizaciones que trabajan por la educación, la salud y el acompañamiento de niñas, niños y jóvenes: Fundación Cimientos y Casa Ronald McDonald Argentina.

Cómo participar de la acción

En Rosario, la acción se desplegará a lo largo de toda la jornada en los distintos locales de la ciudad. El Big Mac estará disponible en mostrador, en los servicios de auto-mac, a través de la app de McDonald’s y también mediante las plataformas de delivery como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Libre. De este modo, cada combo vendido se transformará en un aporte directo a programas sociales que se desarrollan en todo el país.

Fundación Cimientos, con casi tres décadas de trayectoria, impulsa programas educativos para que más jóvenes finalicen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se preparen para el mundo del trabajo, especialmente en contextos de vulnerabilidad. El foco está puesto en sostener las trayectorias escolares y ampliar las oportunidades de formación.

En paralelo, Casa Ronald McDonald Argentina trabaja desde hace 30 años junto a hospitales de referencia para acompañar a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados. A través de sus 11 programas activos ofrece alojamiento, contención y apoyo integral para que la enfermedad de un hijo no tenga que enfrentarse en soledad.

Voces de las organizaciones

Desde la organización educativa se remarcó que detrás de cada estudiante que logra completar la escuela secundaria existe una red de apoyo y una oportunidad concreta. En ese sentido, se señaló que iniciativas como el Gran Día permiten fortalecer esa red y sostener proyectos que apuntan a transformar realidades a través de la educación.

Por su parte, desde Casa Ronald McDonald se subrayó que el compromiso sostenido de la comunidad resulta clave para mantener en funcionamiento los programas de acompañamiento a familias con niños en tratamiento. La entidad destacó que los recursos obtenidos se traducen en contención, cuidado y mejores condiciones para atravesar internaciones y tratamientos complejos.

Durante toda la jornada del 28 de noviembre, voluntariado, colaboradores, jóvenes becados y organizaciones aliadas participarán de distintas actividades en los locales de McDonald’s del país. La propuesta incluye acciones de difusión y animación para visibilizar el propósito solidario de la campaña y reforzar el vínculo entre las fundaciones y la comunidad.

Según datos de Casa Ronald, desde su llegada a la Argentina la institución ya brindó cobijo a más de 416.650 niñas, niños y sus familias, a través de programas como las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables. Estas iniciativas buscan aliviar el impacto emocional, económico y logístico que implica la atención médica de alta complejidad.

Programas educativos de Cimientos

Fundación Cimientos, en tanto, desarrolla tutorías personalizadas, becas y talleres destinados a adolescentes que cursan la secundaria en contextos vulnerables. La organización trabaja en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, en la construcción de proyectos de vida y en la preparación para el mundo laboral, con la convicción de que la educación constituye una herramienta central para construir futuro.

Con el Gran Día, la cadena de comida rápida vuelve a articular su alcance nacional con causas de impacto social sostenido. Lo recaudado por la venta del Big Mac se destinará íntegramente a los programas educativos de Cimientos y a los servicios de contención y bienestar familiar que Casa Ronald despliega en distintos puntos del país. En Rosario, la campaña tendrá una nueva edición con el objetivo de reforzar el apoyo a ambas instituciones y sostener el trabajo que realizan a lo largo del año.

