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El marketing entra en una nueva etapa: inteligencia artificial aplicada a los negocios y expansión regional

Consultora Spuches & Asociados selló una alianza estratégica con la firma española Mola Data y anunció nuevas delegaciones en Pergamino y Cañada de Gómez.

8 de mayo 2026 · 18:19hs
Lic.Adrian Spuches ( Consultora Spuches & Asoc.) Lic. Angel Molina ( Mola Data España) CPN Laura Vazquez ( Consultora Spuches)

Lic.Adrian Spuches ( Consultora Spuches & Asoc.) Lic. Angel Molina ( Mola Data España) CPN Laura Vazquez ( Consultora Spuches)
El marketing entra en una nueva etapa: inteligencia artificial aplicada a los negocios y expansión regional

La inteligencia artificial dejó de ser una tendencia para convertirse en una herramienta concreta de transformación empresarial. En ese contexto, la consultora rosarina Consultora Spuches & Asociados anunció una alianza estratégica con la firma española Mola Data, especializada en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos, con el objetivo de integrar nuevas capacidades tecnológicas aplicadas al marketing, el management y la toma de decisiones empresariales.

Con 43 años de trayectoria, Consultora Spuches & Asociados —reconocida como la primera consultora de marketing y management de Rosario— busca fortalecer su propuesta de valor incorporando herramientas de inteligencia artificial orientadas a mejorar procesos de análisis, planificación y gestión comercial.

Equipo3

La alianza con Mola Data, fundada por el especialista español Ángel Molina, apunta a desarrollar soluciones aplicadas a áreas clave como investigación de mercados, análisis de datos, segmentación, comunicación estratégica, planificación de campañas y optimización comercial. También contempla aplicaciones vinculadas a logística, zonificación y eficiencia en procesos de ventas y distribución.

Según explicaron desde ambas consultoras, el objetivo es acercar a empresas, instituciones y profesionales herramientas de inteligencia artificial aplicadas con una visión estratégica y orientada a resultados concretos. La iniciativa buscará combinar experiencia en marketing y management con tecnologías de análisis avanzado y automatización, en un escenario donde la competitividad empresarial depende cada vez más de la capacidad de interpretar información y tomar decisiones basadas en datos.

Embed - Aliaza IA - Consultora Spuches

La IA como herramienta de gestión

Desde las consultoras sostienen que el desafío actual no pasa por reemplazar capacidades humanas, sino por incorporar la inteligencia artificial como una aliada para potenciar la gestión y profesionalizar procesos.

En ese marco, la propuesta conjunta incluirá capacitaciones, proyectos de consultoría aplicada y acompañamiento personalizado para empresas que busquen integrar herramientas de IA a sus operaciones comerciales, estratégicas y de comunicación.

La iniciativa se enmarca en una tendencia creciente dentro del sector empresarial: la adopción de tecnologías de automatización y análisis inteligente para mejorar productividad, reducir tiempos operativos y optimizar la toma de decisiones en mercados cada vez más dinámicos y competitivos.

Expansión regional y presencia territorial

En paralelo a esta alianza, Consultora Spuches & Asociados anunció la apertura de nuevas delegaciones propias en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y en Cañada de Gómez, Santa Fe, como parte de un plan de expansión regional.

La estrategia apunta a fortalecer la cercanía con clientes y empresas de distintas localidades mediante una estructura de representación profesional local, manteniendo el respaldo operativo y estratégico de la sede central en Rosario.

Las nuevas delegaciones estarán a cargo de la Lic. Guadalupe Dalmaso en Pergamino y la Lic. Felicitas López Pañaflor en Cañada de Gómez, ambas profesionales licenciadas en Marketing. Según indicaron desde la consultora, el esquema busca consolidar un modelo de atención más próximo y dinámico para PyMEs e industrias de la región.

Con esta expansión territorial y la incorporación de soluciones vinculadas a inteligencia artificial y análisis de datos, la firma busca consolidar una etapa de crecimiento enfocada en la transformación empresarial, la innovación aplicada y el fortalecimiento competitivo de las organizaciones de la región.

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