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Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Cultura, gastronomía y una experiencia de alojamiento cinco estrellas en el corazón de Recoleta se combinan en un plan perfecto para vivir Buenos Aires desde otra perspectiva.

30 de abril 2026 · 16:14hs
Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

Buenos Aires, 1º de mayo 2026 - Los fines de semana largos son la excusa ideal para cambiar el ritmo y viajar a recorrer Buenos Aires con otros ojos. Una escapada cercana, simple de planificar y llena de experiencias para disfrutar en apenas unos días. Caminar sin apuro, redescubrir sus barrios históricos, disfrutar de una obra de teatro o una buena cena: pequeños rituales urbanos que, vividos como un turista, transforman la experiencia cotidiana en una verdadera escapada.

En ese escenario, Recoleta se consolida como uno de los puntos más atractivos de la ciudad. Su arquitectura de impronta europea, sus espacios verdes, su circuito cultural y su amplia oferta gastronómica lo convierten en un enclave perfecto para quienes buscan combinar ocio, cultura y relax en pocos días.

Ubicado en el corazón del barrio, a pasos del histórico Cementerio de Recoleta y rodeado de galerías de arte, shoppings, restaurantes y plazas, Loi Suites Recoleta se presenta como el punto de partida ideal para vivir esta experiencia. Con una propuesta de cinco estrellas, el hotel combina elegancia, confort y una ubicación estratégica que permite disfrutar la ciudad a pie y optimizar cada momento de la estadía.

Pensado tanto para escapadas románticas como para planes entre amigos, el hotel ofrece habitaciones amplias, servicios de primer nivel y espacios diseñados para el descanso. Pero, además, propone experiencias que invitan a ir más allá del simple alojamiento.

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Jardín de Invierno: un oasis gastronómico en la ciudad

Uno de los grandes diferenciales de Loi Suites Recoleta es su Jardín de Invierno, un espacio que se ha consolidado como uno de los secretos mejor guardados del barrio. Rodeado de vegetación, con detalles en mármol y mimbre, y un imponente techo de vidrio que deja pasar la luz natural, recrea un clima tropical durante todo el año.

Este entorno único es el escenario de una propuesta gastronómica que combina producto, técnica y creatividad. Bajo la dirección del chef ejecutivo Darío Galizia, el restaurante presenta su nueva carta otoño-invierno 2026, donde la cocina de autor de inspiración mediterránea se une a ingredientes de estación y elaboración artesanal.

Entre los platos destacados de su nueva carta de otoño/invierno se encuentran el lomo en croûte de pistachos y Dijon, acompañado de guarniciones de temporada, y los gnocchi de remolacha con crema de hongos, gorgonzola y nuez de pecán. La carta se completa con opciones veganas y sin gluten, respondiendo a las tendencias actuales de la gastronomía.

Para quienes prefieren una propuesta más relajada, el clásico “Té Jardín” ofrece una experiencia ideal para la tarde: infusiones, jugos naturales, una copa de espumante y una cuidada selección de delicias dulces y saladas, en un entorno pensado para el encuentro y el disfrute.

Un plan ideal para sumar un momento especial dentro de una escapada de fin de semana.

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Dormir en la ciudad, vivirla distinto

Incorporar un fin de semana en el hotel cambia por completo la manera de vivir Buenos Aires. La experiencia se extiende, el tiempo se desacelera y cada momento se disfruta con mayor intensidad.

En Loi Suites Recoleta, la hospitalidad es parte central de la propuesta. Cada detalle está pensado para generar una experiencia cálida y personalizada, donde el confort y el bienestar se combinan con el entorno único del barrio.

Para quienes buscan opciones más funcionales o estadías prolongadas, la cadena suma su propuesta en el centro porteño con Loi Flats. Ubicado a metros de la Avenida 9 de Julio y de Plaza San Martín, ofrece departamentos – uno, dos y tres ambientes - totalmente equipados con servicios de hotel, ideales tanto para familias como para viajeros de negocios, posicionándose como una alternativa versátil que combina comodidad y ubicación estratégica.

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Loi Suites Recoleta - Habitación familiar

Una escapada sin irse lejos

Los fines de semana largos invitan a hacer una pausa y reconectar con el disfrute. A veces, el mejor plan es elegir un destino cercano y redescubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Recoleta, con su equilibrio entre cultura, gastronomía y estilo, se presenta como el escenario ideal. Y propuestas como las de Loi Suites Recoleta y Loi Flats Buenos Aires completan la experiencia, ofreciendo distintas formas de habitar Buenos Aires: desde el lujo y el relax hasta la practicidad y la vida urbana.

Porque, a veces, el mejor viaje está cerca y permite redescubrir lo que ya conocemos.

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