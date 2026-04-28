La UNR relanza su Incubadora de Empresas con un enfoque estratégico en la aceleración de startups

La Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anuncia el relanzamiento de la Incubadora de Empresas, transformada en un sistema integral diseñado para impactar en toda la comunidad, desde la niñez hasta la profesionalización académica, integrando nuevas metodologías de innovación que potencien el talento local con proyección global

Este programa, que cuenta con una trayectoria de 18 años consolidando el nexo entre la academia y el mercado, evoluciona ahora hacia un enfoque de transformación social profunda.

La propuesta busca impulsar a estudiantes universitarios y terciarios emprendedores de la región no sólo a que imaginen soluciones, sino que aprendan a construirlas bajo una estructura sólida. La incubación de sus proyectos tiene el objetivo de que, en un término de cuatro meses intensivos, queden listos para poder presentarse en fondos de inversión. A su vez, la Incubadora de Empresas presentará un proyecto dedicado a los niños y jóvenes de Rosario, para que desarrollen habilidades críticas como la resiliencia, la arquitectura financiera y la validación de ideas para resolver problemas de su comunidad.

La apuesta responde a una visión de largo plazo para la ciudad de Rosario. Al integrar a chicos de primaria y secundaria en un entorno de incubación universitaria, se busca democratizar el acceso a herramientas de progreso y despertar vocaciones emprendedoras de manera temprana.

En un giro institucional centrado en el impacto social y el liderazgo que trasciende, la Incubadora presenta un modelo de dos carriles únicos en la región:

Track Despegue (Universitario): Destinado a estudiantes y graduados universitarios para convertir proyectos académicos en startups invertibles y profesionales.

Este sistema utiliza metodologías empíricas y una arquitectura financiera sólida para reducir la mortalidad de las empresas en sus etapas tempranas.

Track Semillero (Junior): Una propuesta pedagógica novedosa que lleva la incubación a estudiantes de primaria y secundaria. El foco está en despertar la vocación emprendedora, la creatividad y el prototipado básico , entendiendo que el futuro del ecosistema productivo se gesta hoy en las aulas.

Impacto y Visión Social

Bajo la dirección de Oscar Morales y la coordinación de Javier Capucci, la Incubadora se propone como un catalizador de oportunidades.

Este relanzamiento pone el foco en que la innovación no debe ser un privilegio de pocos, sino un motor de inclusión. Al involucrar a los cuadros directivos actuales con los estudiantes de hoy, se busca generar un traspaso de experiencias que fortalezca la red estratégica y productiva de Rosario y la región.

El evento de relanzamiento “Un panel que une generaciones”

Para presentar esta nueva hoja de ruta y la visión de una ciudad integrada a través de la innovación, la Incubadora de Empresas realizará un acto central el próximo jueves 28 de mayo a las 19:30 hs en su histórico Salón de Actos (Bv. Oroño 1263, Rosario).

La jornada contará con un panel de lujo integrado por dos referentes que simbolizan el éxito del talento local con impacto global, ambos egresados de esta Casa:

Alejandro Larosa (fyo / Agrofy / Endeavor)

Horacio Angeli (Grupo Transatlántica)

Los empresarios debatirán acerca de lo vital que resulta fomentar la vocación emprendedora desde los primeros años escolares, destacando que el diálogo entre los líderes de hoy y el talento emergente es el motor necesario para fortalecer el tejido estratégico y productivo de nuestra región.

El evento concluirá con una mirada hacia la nueva hoja de ruta de la institución, donde la Facultad reafirma su rol como actor social clave para el desarrollo económico y humano de Rosario.