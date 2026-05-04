La Capital | Novedades | inversión

Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

En un escenario económico de constante cambio los expertos en inversiones de ICBC explican cómo pasar del tradicional ahorro bajo el colchón a herramientas como fondos comunes de inversión y obligaciones negociables.

4 de mayo 2026 · 07:00hs
Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Dario Zabuski, Responsable Comercial Wealth Management ICBC Argentina, analiza el panorama financiero actual y los desafíos que enfrentan los ahorristas. En un contexto donde el dólar estadounidense ya no funciona como un refugio infalible, el especialista destaca la necesidad de movilizar el capital hacia opciones que generen rendimientos reales.

La propuesta de ICBC busca educar al inversor, ofreciendo herramientas que combinan liquidez y rentabilidad. Desde bonos que ajustan por inflación hasta renta corporativa, la clave reside en mantener una estrategia disciplinada, diversificada y apoyada en el asesoramiento profesional para neutralizar sesgos emocionales como el miedo o la euforia.

Por qué el dólar ya no alcanza y qué alternativas existen

¿Por qué hoy ya no es suficiente con guardar las divisas y qué alternativas existen?

- La compra de dólares en Argentina como inversión es algo muy habitual pero lamentablemente no es suficiente. El dólar, como toda moneda, pierde poder de compra con el paso del tiempo. En el país el dólar ha servido en muchos casos como una herramienta de cobertura contra devaluaciones, pero no debería ser una estrategia de largo plazo en sí misma, sino que debemos invertirlos. En ICBC tenemos opciones en dólares para todos los tipos de inversores, desde las alternativas más conservadoras de muy bajo riesgo como Alpha Dólar hasta fondos de acciones como el Alpha Latam para perfiles agresivos. También se pueden operar obligaciones negociables que vienen siendo muy utilizadas en el último tiempo. Solo es cuestión de ver qué alternativa sirve para cada objetivo.

Embed - Invertir tus dólares es más simple de lo que pensás

Bonos CER y estrategias frente a la inflación

¿Qué proyecciones manejan respecto a los bonos que ajustan por CER frente a otras opciones de tasa fija para este año?

- En el contexto actual, donde los niveles de desaceleración de la inflación son menores a los esperados, los bonos CER deberían aumentar su participación en una cartera versus las alternativas de tasa fija. Debemos tener en cuenta que, dentro de la curva CER, los rendimientos positivos se dan en plazos mayores a un año, por lo que también sumaría algo de volatilidad si comparamos con productos de corto plazo. En ICBC se pueden operar estos bonos de manera en línea de forma muy sencilla. Una opción muy interesante es optar por el fondo Alpha Renta Capital Pesos, que simplifica el análisis de la curva aportando una diversificación de bonos realizada por un analista profesional.

Embed - Tus dólares pueden ir un paso más allá

Liquidez vs. rendimiento: fondo o plazo fijo

El cliente santafesino suele ser conservador con su capital. ¿Cómo se posiciona el fondo Alpha Ahorro frente al tradicional plazo fijo?

- Cuando comparamos un fondo versus un plazo fijo tenemos que pensar tanto en rendimiento como en liquidez. La ventaja del plazo fijo está en que conozco la tasa de antemano y muchas veces puede ser interesante. El fondo aporta liquidez, algo altamente valorado en las inversiones. En resumen, son dos buenas opciones para los inversores de perfil conservador: mientras que el fondo privilegia la liquidez, el plazo fijo permite fijar una tasa.

Embed - La inflación también afecta tus ahorros en dólares

Renta corporativa y acceso a inversiones

¿Cuáles son los sectores de la producción que hoy se destacan en las carteras de renta corporativa del banco?

- En el caso de la renta corporativa, es decir obligaciones negociables, el foco está puesto especialmente en la calidad crediticia de los emisores más que en el sector al cual pertenecen. Al tratarse de deuda emitida por la empresa, lo que más nos interesa es saber que tiene la capacidad financiera de honrarla. Para los que buscan este tipo de activos tenemos el fondo Alpha Renta Fija Corporativa Dólar, donde pueden acceder a una cartera diversificada y tener liquidez en 24 horas.

En términos de tecnología, ¿qué facilidades ofrece la aplicación para un inversor que necesita liquidez inmediata un domingo por la noche?

- Sabemos que la liquidez es muy valorada y por eso contamos con Inversión Fácil, una forma de rentabilizar los saldos disponibles y poder usarlos todos los días hasta las 22.30, incluyendo fines de semana y feriados. Así no tenemos restricciones: se tiene el dinero invertido y se puede usar cuando se quiere.

Embed - Poné a rendir tu plata de todos los días

Errores emocionales y cómo evitarlos al invertir

¿Cuáles son los errores clásicos de los argentinos por miedo o euforia y cómo se neutralizan esos sesgos?

- Somos seres emocionales y eso se transmite a nuestras decisiones financieras. El miedo nos convierte en cautelosos mientras que la euforia nos puede generar sobreconfianza y tomar riesgos no justificados. Por eso es fundamental tener una estrategia y seguirla, ser paciente y disciplinado, aunque en momentos de crisis pueda ser difícil. Nunca hay que perder de vista el plazo y apoyarse en un asesor que nos dé una visión objetiva.

Para una persona que nunca invirtió y tiene sus ahorros en una caja de ahorro, ¿cuál es el camino de entrada más simple?

- Siempre es oportuno empezar con productos conservadores. En pesos tenemos Inversión Fácil, donde el dinero genera rendimiento y está disponible siempre. Para los dólares, el producto es Alpha Dólar, un fondo de muy bajo riesgo con acreditación en el momento que se necesita (dentro de los horarios bancarios). Lo importante es arrancar. El mejor momento para invertir fue ayer, el segundo es hoy.

Horizonte de inversión e interés compuesto

¿Cómo se define el horizonte de inversión para un joven que busca su vivienda frente a alguien que planifica su retiro?

- El horizonte se define por el objetivo y en estos ejemplos ambos son de largo plazo, esto permite entender qué productos son más eficientes. En horizontes largos lo ideal es armar una cartera diversificada. Contamos con los Mix de Inversiones que son carteras compuestas por fondos e instrumentos de mercado. Estos se ajustan trimestral o semestralmente, por lo que no requieren una dedicación constante, pero permiten al inversor sentirse involucrado.

La recomendación final de los especialistas es clara: no permitir que el capital pierda valor por la inacción. En un ecosistema financiero dinámico, la educación y el acompañamiento profesional se presentan como las herramientas fundamentales para transformar el ahorro pasivo en una inversión estratégica, asegurando que la planificación de hoy se traduzca en una mayor estabilidad para los proyectos del futuro.

Noticias relacionadas
buenos aires sin apuro: el arte de escaparse a recoleta en un fin de semana xl

Buenos Aires sin apuro: el arte de escaparse a Recoleta en un fin de semana XL

la unr relanza su incubadora de empresas con un enfoque estrategico en la aceleracion de startups

La UNR relanza su Incubadora de Empresas con un enfoque estratégico en la aceleración de startups

cdmon impulsa la presencia online con registro de dominios, correo y micro hosting incluido

Cdmon impulsa la presencia online con registro de dominios, correo y micro hosting incluido

Ver comentarios

Las más leídas

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Lo último

El diablo viste a la moda 2 ya rompe récords de taquilla en todo el mundo

"El diablo viste a la moda 2" ya rompe récords de taquilla en todo el mundo

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a la banda Los Monos

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos

Enojo en Real Madrid: Mbappé se recupera de una lesión y disfruta junto a su novia

Enojo en Real Madrid: Mbappé se recupera de una lesión y disfruta junto a su novia

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca

Alertan por un aumento en la negativa de las familias aunque la judicialización es excepcional. El fallo priorizó la salud del bebé y reabrió el debate

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca
Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde
La Ciudad

Comenzaron los trabajos de la EPE en el centro: qué colectivos desvían y por dónde

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa
La Ciudad

Bruno Gentiletti: a treinta años de su desaparición, aumentan la recompensa

La agroexportación endereza la liquidación de dólares con un dato elocuente sobre retenciones
Economía

La agroexportación endereza la liquidación de dólares con un dato elocuente sobre retenciones

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a la banda Los Monos
Policiales

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero
Policiales

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas que atraviesan Santa Fe

Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas que atraviesan Santa Fe

Ovación
Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Femenino AFA: Newells sufrió la peor derrota de su historia en condición de local

Femenino AFA: Newell's sufrió la peor derrota de su historia en condición de local

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a la banda Los Monos
Policiales

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

La Ciudad
Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%
La Ciudad

Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca

La Justicia rosarina ordena vacunar a un bebé apenas nazca

Choque fatal frente a Tribunales: el operativo de donación de órganos pudo concretarse

Choque fatal frente a Tribunales: el operativo de donación de órganos pudo concretarse

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste
La Ciudad

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera
Ovación

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico
La Ciudad

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Un simpático intruso detuvo el partido de Central y Tigre durante minutos
Ovación

Un simpático "intruso" detuvo el partido de Central y Tigre durante minutos

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador
Ovación

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná
La ciudad

Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el río Paraná

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Política

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes
La Ciudad

Abre la inscripción al programa que fomenta la práctica de deportes

Satellites on fire: cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real
La Ciudad

"Satellites on fire": cómo funciona la app que detecta incendios en tiempo real

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir
La Ciudad

Chocó a un ciclista en Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso
Policiales

Arregla celulares, ayudó a su madre a borrar mensajes de WhatsApp y quedó preso

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe
economia

Dónde se paga más de patente y cuál es la situación en la provincia de Santa Fe

Proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proyecto integral propone ayudar a las familias rosarinas endeudadas

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contrata 60 empleados y abre 15 locales
Información General

Tras los polémicos despidos, Lumilagro contrata 60 empleados y abre 15 locales

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución
La Ciudad

La ampliación de la avenida Jorge Newbery llegó al 90 % de ejecución

San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años
Información General

San Juan: una odontóloga fue condenada por extraerle 12 dientes a un niño de 5 años

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho

Ultiman trabajos para dejar totalmente renovada la avenida Ayacucho