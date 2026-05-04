Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

En un escenario económico de constante cambio los expertos en inversiones de ICBC explican cómo pasar del tradicional ahorro bajo el colchón a herramientas como fondos comunes de inversión y obligaciones negociables.

Dario Zabuski , Responsable Comercial Wealth Management ICBC Argentina , analiza el panorama financiero actual y los desafíos que enfrentan los ahorristas. En un contexto donde el dólar estadounidense ya no funciona como un refugio infalible, el especialista destaca la necesidad de movilizar el capital hacia opciones que generen rendimientos reales.

La propuesta de ICBC busca educar al inversor, ofreciendo herramientas que combinan liquidez y rentabilidad. Desde bonos que ajustan por inflación hasta renta corporativa, la clave reside en mantener una estrategia disciplinada, diversificada y apoyada en el asesoramiento profesional para neutralizar sesgos emocionales como el miedo o la euforia.

¿Por qué hoy ya no es suficiente con guardar las divisas y qué alternativas existen?

- La compra de dólares en Argentina como inversión es algo muy habitual pero lamentablemente no es suficiente . El dólar, como toda moneda, pierde poder de compra con el paso del tiempo . En el país el dólar ha servido en muchos casos como una herramienta de cobertura contra devaluaciones, pero no debería ser una estrategia de largo plazo en sí misma, sino que debemos invertirlos. En ICBC tenemos opciones en dólares para todos los tipos de inversores, desde las alternativas más conservadoras de muy bajo riesgo como Alpha Dólar hasta fondos de acciones como el Alpha Latam para perfiles agresivos. También se pueden operar obligaciones negociables que vienen siendo muy utilizadas en el último tiempo. Solo es cuestión de ver qué alternativa sirve para cada objetivo.

Embed - Invertir tus dólares es más simple de lo que pensás

Bonos CER y estrategias frente a la inflación

¿Qué proyecciones manejan respecto a los bonos que ajustan por CER frente a otras opciones de tasa fija para este año?

- En el contexto actual, donde los niveles de desaceleración de la inflación son menores a los esperados, los bonos CER deberían aumentar su participación en una cartera versus las alternativas de tasa fija. Debemos tener en cuenta que, dentro de la curva CER, los rendimientos positivos se dan en plazos mayores a un año, por lo que también sumaría algo de volatilidad si comparamos con productos de corto plazo. En ICBC se pueden operar estos bonos de manera en línea de forma muy sencilla. Una opción muy interesante es optar por el fondo Alpha Renta Capital Pesos, que simplifica el análisis de la curva aportando una diversificación de bonos realizada por un analista profesional.

Embed - Tus dólares pueden ir un paso más allá

Liquidez vs. rendimiento: fondo o plazo fijo

El cliente santafesino suele ser conservador con su capital. ¿Cómo se posiciona el fondo Alpha Ahorro frente al tradicional plazo fijo?

- Cuando comparamos un fondo versus un plazo fijo tenemos que pensar tanto en rendimiento como en liquidez. La ventaja del plazo fijo está en que conozco la tasa de antemano y muchas veces puede ser interesante. El fondo aporta liquidez, algo altamente valorado en las inversiones. En resumen, son dos buenas opciones para los inversores de perfil conservador: mientras que el fondo privilegia la liquidez, el plazo fijo permite fijar una tasa.

Embed - La inflación también afecta tus ahorros en dólares

Renta corporativa y acceso a inversiones

¿Cuáles son los sectores de la producción que hoy se destacan en las carteras de renta corporativa del banco?

- En el caso de la renta corporativa, es decir obligaciones negociables, el foco está puesto especialmente en la calidad crediticia de los emisores más que en el sector al cual pertenecen. Al tratarse de deuda emitida por la empresa, lo que más nos interesa es saber que tiene la capacidad financiera de honrarla. Para los que buscan este tipo de activos tenemos el fondo Alpha Renta Fija Corporativa Dólar, donde pueden acceder a una cartera diversificada y tener liquidez en 24 horas.

En términos de tecnología, ¿qué facilidades ofrece la aplicación para un inversor que necesita liquidez inmediata un domingo por la noche?

- Sabemos que la liquidez es muy valorada y por eso contamos con Inversión Fácil, una forma de rentabilizar los saldos disponibles y poder usarlos todos los días hasta las 22.30, incluyendo fines de semana y feriados. Así no tenemos restricciones: se tiene el dinero invertido y se puede usar cuando se quiere.

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Errores emocionales y cómo evitarlos al invertir

¿Cuáles son los errores clásicos de los argentinos por miedo o euforia y cómo se neutralizan esos sesgos?

- Somos seres emocionales y eso se transmite a nuestras decisiones financieras. El miedo nos convierte en cautelosos mientras que la euforia nos puede generar sobreconfianza y tomar riesgos no justificados. Por eso es fundamental tener una estrategia y seguirla, ser paciente y disciplinado, aunque en momentos de crisis pueda ser difícil. Nunca hay que perder de vista el plazo y apoyarse en un asesor que nos dé una visión objetiva.

Para una persona que nunca invirtió y tiene sus ahorros en una caja de ahorro, ¿cuál es el camino de entrada más simple?

- Siempre es oportuno empezar con productos conservadores. En pesos tenemos Inversión Fácil, donde el dinero genera rendimiento y está disponible siempre. Para los dólares, el producto es Alpha Dólar, un fondo de muy bajo riesgo con acreditación en el momento que se necesita (dentro de los horarios bancarios). Lo importante es arrancar. El mejor momento para invertir fue ayer, el segundo es hoy.

Horizonte de inversión e interés compuesto

¿Cómo se define el horizonte de inversión para un joven que busca su vivienda frente a alguien que planifica su retiro?

- El horizonte se define por el objetivo y en estos ejemplos ambos son de largo plazo, esto permite entender qué productos son más eficientes. En horizontes largos lo ideal es armar una cartera diversificada. Contamos con los Mix de Inversiones que son carteras compuestas por fondos e instrumentos de mercado. Estos se ajustan trimestral o semestralmente, por lo que no requieren una dedicación constante, pero permiten al inversor sentirse involucrado.

La recomendación final de los especialistas es clara: no permitir que el capital pierda valor por la inacción. En un ecosistema financiero dinámico, la educación y el acompañamiento profesional se presentan como las herramientas fundamentales para transformar el ahorro pasivo en una inversión estratégica, asegurando que la planificación de hoy se traduzca en una mayor estabilidad para los proyectos del futuro.