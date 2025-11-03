La Capital | Economía | ciberseguridad

El Mercado Argentino de Valores lanza su central de ciberseguridad

El MAV busca fortalecer así la confianza digital en los mercados. El proyecto estará en funcionamiento a fin de año y operará bajo certificaciones internacionales de calidad y seguridad

3 de noviembre 2025 · 18:34hs
La central operará bajo las certificaciones ISO 27001 y 9001

La central operará bajo las certificaciones ISO 27001 y 9001, consolidando un estándar internacional de calidad y seguridad.

En un escenario global donde las amenazas digitales avanzan con la misma velocidad que la innovación tecnológica, la ciberseguridad se ha convertido en un factor determinante para sostener la confianza y la estabilidad de los sistemas financieros. Las infraestructuras críticas, los flujos de información sensible y los activos digitales demandan hoy esquemas de protección que trasciendan la reacción y se enfoquen en la prevención, la trazabilidad y la respuesta inteligente ante incidentes. En ese contexto, el Mercado Argentino de Valores (MAV), en línea con su visión estratégica y su apuesta por la transformación digital, anunció la puesta en marcha de HyNox, su propia Central de Ciberseguridad (SOC), que será oficialmente lanzada antes de fin de año.

“No es un anuncio aislado. Es el resultado de meses de trabajo real, puertas adentro, donde desarrollamos procesos, plataformas y servicios pensados para el presente y el futuro del mercado de capitales, financiero y de crédito”, destacó Mariano Cirio, Gerente General del Mercado Argentino de Valores.

El proyecto está liderado por una compañía vinculada al Grupo MAV, que ya presta servicios de ciberseguridad a todo el ecosistema de la institución: los distintos tipos de agentes (AN, AAGI, ALyC Propios, ALyC Integrales, ALyC Integrales Agro), Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión, Mercados, Cámaras Compensadoras, Bancos, Plataformas de Financiamiento MiPyME, Proveedores no financieros de crédito, Fintechs, y organismos públicos y privados.

El corazón de los mercados

En el corazón de esta iniciativa se encuentra HyNox, una plataforma tecnológica de avanzada que supervisa, previene, detecta, investiga y responde a ciberamenazas en tiempo real, operando bajo un esquema 24x7. Su objetivo: proteger los activos digitales con tecnología de última generación y con un equipo humano altamente especializado.

Actualmente, HyNox ya gestiona para sus clientes servicios de cumplimiento normativo, detección de vulnerabilidades, monitoreo permanente, supervisión de incidentes, desarrollo seguro, capacitación y definición de estrategias de ciberseguridad a medida. La creación de la SOC representa el paso natural para escalar ese acompañamiento a un nivel de cobertura integral, resaltaron desde el MAV.

Además, la central operará bajo las certificaciones ISO 27001 y 9001, consolidando un estándar internacional de calidad y seguridad.

“Creemos que la confianza en los mercados también se construye desde la protección digital. Y queremos ser parte de esa nueva etapa. Desde Grupo MAV y The Hybrid queremos aportar tecnología, visión y capacidad real de operación”, indicó Cirio.

>> Leer más: "Todas las industrias necesitan una transformación digital para ser competitivas"

“Durante meses trabajamos en fortalecer nuestra estructura, capacitar equipos, evaluar tecnologías y brindar servicios a entidades que ya confiaron en nosotros. Hoy estamos listos para abrir esa capacidad al mercado de forma oficial”, reafirmó el ejecutivo.

La Central de Ciberseguridad del Grupo MAV será inaugurada oficialmente antes de fin de año, y promete consolidarse como un hito en la transformación digital del mercado.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía de Santa Fe Pablo Olivares presentó el proyecto de presupuesto 2026 con el impacto de la macro de Milei en Santa Fe

La macro de Milei pegó en Santa Fe: enfriamiento y andar "errático"

Son muchos los aumentos que impactan en el bolsillo de los argentinos.

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

La fragilidad de la economía argentina agrandó el poder de negociación de un puñado de sectores empresariales.

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

Mientras crece la explotación en Vaca Muerta, la producción convencional de crudo se derrumba.

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

Lo último

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Cybermonday: los descuentos superan ediciones anteriores

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Tiene 28 años y está internado en el Heca con pronóstico reservado. Fue rescatado del incendio de un Renault 12 en Cullen y Génova,
Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez
Policiales

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná
La Región

Santa Fe suspende la exportación de pescado para proteger el Paraná

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista
Economía

El dólar volvió a tocar los $1.500 y el Merval mantiene el rally alcista

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Advierten que en Argentina habrá que pagar en un peaje cada 97 kilómetros

Ovación
Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo
Ovación

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Shock en la Fórmula 1: Ferrari no renovaría con Lewis Hamilton y analiza su posible reemplazo

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Mundial sub-17: Argentina arrancó con el pie derecho y venció a Bélgica

Newells arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Newell's arranca la semana pensando en una finalísima ante Huracán

Policiales
Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga
Policiales

Detuvieron a dos mujeres vinculadas al Clan Romero, y secuestraron armas y droga

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Condenan a un camionero por matar a otro tras una discusión en Luis Palacios

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

Ybarlucea: imputaron al tercer acusado por el crimen de Camote Velázquez

La Ciudad
Fue una masacre, dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

"Fue una masacre", dijeron familiares de víctimas rosarinas del fentanilo

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

Fentanilo contaminado: confirman 49 muertes en Rosario de 124 en el país

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

El Hospital Vilela autorizará el ingreso de mascotas como apoyo emocional para niños internados

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Estacionamiento para personas con discapacidad: impulsan registro abierto de franquicias

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado
Política

Milei presidió la primera reunión con el gabinete de ministros renovado

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur
Policiales

Quedó preso un joven acusado por el crimen de una mujer en zona sur

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer
La Ciudad

Zona sudoeste: rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli que cantó con Milei

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre
Economía

Alquileres, gas, prepagas y combustibles: aumentos que llegan en noviembre

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Los trámites municipales on line pasaron de 50 mil a un millón en 6 años

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal
Política

Santilli y la agenda oficial:  presupuesto, reforma laboral y nuevo código penal

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado
POLITICA

Nueva etapa: Javier Milei se reúne este lunes con su gabinete renovado

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización
LA CIUDAD

Retroexcavadora al corralón por trabajar en el espacio público sin autorización

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina
Economía

Bajos salarios y poder económico, el combo de las crisis en Argentina

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un alerta por tormentas

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Política

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017