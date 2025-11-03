El Mercado Argentino de Valores lanza su central de ciberseguridad

El MAV busca fortalecer así la confianza digital en los mercados. El proyecto estará en funcionamiento a fin de año y operará bajo certificaciones internacionales de calidad y seguridad

La central operará bajo las certificaciones ISO 27001 y 9001, consolidando un estándar internacional de calidad y seguridad.

En un escenario global donde las amenazas digitales avanzan con la misma velocidad que la innovación tecnológica, la ciberseguridad se ha convertido en un factor determinante para sostener la confianza y la estabilidad de los sistemas financieros. Las infraestructuras críticas, los flujos de información sensible y los activos digitales demandan hoy esquemas de protección que trasciendan la reacción y se enfoquen en la prevención, la trazabilidad y la respuesta inteligente ante incidentes. En ese contexto, el Mercado Argentino de Valores (MAV), en línea con su visión estratégica y su apuesta por la transformación digital, anunció la puesta en marcha de HyNox, su propia Central de Ciberseguridad (SOC), que será oficialmente lanzada antes de fin de año.

“No es un anuncio aislado. Es el resultado de meses de trabajo real, puertas adentro, donde desarrollamos procesos, plataformas y servicios pensados para el presente y el futuro del mercado de capitales, financiero y de crédito”, destacó Mariano Cirio, Gerente General del Mercado Argentino de Valores.

El proyecto está liderado por una compañía vinculada al Grupo MAV , que ya presta servicios de ciberseguridad a todo el ecosistema de la institución: los distintos tipos de agentes (AN, AAGI, ALyC Propios, ALyC Integrales, ALyC Integrales Agro), Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversión, Mercados, Cámaras Compensadoras, Bancos, Plataformas de Financiamiento MiPyME, Proveedores no financieros de crédito, Fintechs, y organismos públicos y privados.

En el corazón de esta iniciativa se encuentra HyNox, una plataforma tecnológica de avanzada que supervisa, previene, detecta, investiga y responde a ciberamenazas en tiempo real, operando bajo un esquema 24x7. Su objetivo: proteger los activos digitales con tecnología de última generación y con un equipo humano altamente especializado.

Actualmente, HyNox ya gestiona para sus clientes servicios de cumplimiento normativo, detección de vulnerabilidades, monitoreo permanente, supervisión de incidentes, desarrollo seguro, capacitación y definición de estrategias de ciberseguridad a medida. La creación de la SOC representa el paso natural para escalar ese acompañamiento a un nivel de cobertura integral, resaltaron desde el MAV.

“Creemos que la confianza en los mercados también se construye desde la protección digital. Y queremos ser parte de esa nueva etapa. Desde Grupo MAV y The Hybrid queremos aportar tecnología, visión y capacidad real de operación”, indicó Cirio.

“Durante meses trabajamos en fortalecer nuestra estructura, capacitar equipos, evaluar tecnologías y brindar servicios a entidades que ya confiaron en nosotros. Hoy estamos listos para abrir esa capacidad al mercado de forma oficial”, reafirmó el ejecutivo.

La Central de Ciberseguridad del Grupo MAV será inaugurada oficialmente antes de fin de año, y promete consolidarse como un hito en la transformación digital del mercado.