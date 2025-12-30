Único en Argentina: Techocaucho apuesta a una nueva solución para techos

La empresa rosarina Techocaucho presentó un desarrollo innovador para el recubrimiento de techos que busca dar respuesta a un problema frecuente en viviendas e industrias: las filtraciones. Se trata de Caucho Reflex, un mortero de goma a base de una formulación que incluye piedra volcánica como elemento principal y funciona como impermeabilizante térmico. Por un lado, sella grietas con un espesor de 5mm, a la vez que actúa como un escudo térmico, reduciendo la temperatura de los ambientes.

En diálogo con Negocios de La Capital , Pablo Insaurralde, director de Techocaucho , junto a su hija y socia, Micaela Insaurralde explicaron que puede aplicarse sobre prácticamente cualquier tipo de superficie, como la losa, madera y membranas existentes, siempre que estén bien adheridas. La colocación es sencilla y no requiere equipos especiales. “Hicimos todos los ensayos correspondientes para poder comercializarlo. Es un producto diseñado con piedra volcánica que, combinada con nuestras emulsiones, crea una solución duradera en el tiempo, 100% impermeable y totalmente atérmico ”, aseguró el empresario.

Desde sus oficinas, ubicadas en calle Balcarce al 3500, los socios exhiben la solución en distintas superficies como ladrillos y chapas. Según explicó el directivo, hasta el momento el mercado solo ofrecía arreglos parciales en techos con filtraciones como pinturas o membranas en rollo , con una duración muy breve. Incluso admite que, con Caucho Reflex, lograron diferenciarse de su línea original, al mejorar su durabilidad y el aislamiento térmico que provee.

“Con este nuevo producto nos diferenciamos de otros desarrollos, incluso de nuestra solución original que está hecha a base de goma de caucho y no es 100% atérmica”, destacó Insaurralde. Es gracias a la piedra volcánica que pudieron mejorar el aislamiento ya que este elemento no logra tomar temperatura , lo que lo vuelve fundamental en los seis meses de calor que hay en el año, para mantener los ambientes frescos, por ejemplo, ayudando a que un aire acondicionado tenga un mejor desempeño en interiores. Es ideal para ámbitos laborales u hogares donde las personas pasan muchas horas al día y requieren confort.

Precisión y calidad en techos

Según Insaurralde, el producto viene en desarrollo desde hace tres años, junto a un equipo donde destacan ingenieros o técnicos químicos que son convocados para trabajar en este tipo de innovaciones. Las mismas se inician en la planta industrial que la empresa tiene sobre calle Gutenberg y Pellegrini, donde se realizan las distintas pruebas de rigor para probar la capacidad y puesta a punto de cada nuevo lanzamiento.

Caucho reflex (1) Techo Caucho ofrece soluciones para todo tipo de techos y llega con envíos a todo el país Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.

“La duración de este producto está arriba de los quince años. Después de este tiempo no es necesario cambiarlo porque no se despega ni se sale, pero hay que darle una mano para renovarlo por el desgaste que sufre en el tiempo. Viene en tono natural y se lo puede pintar con el color que uno elija, es resistente pero también brinda flexibilidad, decimos que es un revestimiento para techos justamente por la mica que tiene y que brilla, algo que les gusta mucho a los clientes”, señaló el empresario, que hace veinte años se desempeña en el rubro, primero en cargos para otras empresas y hace pocos años, con su proyecto propio.

Ya hace tres meses que lo empezaron a comercializar, cada balde de la marca tiene una capacidad de 20 litros, cuesta $99.000 y rinde entre 10 y 12 metros cuadrados, considerando la aplicación. Al ser accesible su precio se vuelve un plus, sumado a la eficacia y la duración, muy por encima de la media de otros impermeables que se pueden adquirir en la actualidad para hidrorrepeler el agua.

Estructura a gran escala

Los socios expresaron que están teniendo una gran aceptación de parte de empresas. “Una firma láctea de la ciudad hace un consumo de 25 baldes cada dos semanas para una planta que está construyendo”, contó Micaela y agregó que lograron una cartera de entre 1000 y 1500 clientes a lo largo del país. Un fuerte de la marca, justamente, es que llegan con envíos a todas las provincias y están muy bien posicionados en Mercado Libre, ocupando el puesto ocho entre los productos impermeables más vendidos en Argentina.

También lograron crear un canal mayorista donde los distribuidores compran y se les despachan pallets, que son tarimas armadas con 24 unidades de baldes. En este momento tienen presencia con este segmento en ciudades de Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Misiones y ahora se sumó Neuquén. “Ellos pagan el envío a través de un transportista, pero el costo que abonan es mucho más bajo y después definen el valor de venta al público”, señaló Insaurralde.

La empresa ya vendió unos 30 mil baldes de sus impermeables tradicionales y unos 1000 de Caucho Reflex, con el objetivo de que este último llegue a igualar en ventas a la gama inicial. “En Rosario somos los pioneros y a nivel nacional los segundos en formular un producto con caucho molido. Lo que hicimos fue ingeniería inversa sobre ese artículo original y aplicarle algunas mejoras, estamos siempre detrás de desarrollos nuevos. De hecho, empezamos a fabricar una pintura para pisos que es de alto tránsito y que se suele usar en cocheras de edificios, no tiene tanta demanda como las líneas para techos, pero anda bien. Se llama Piso Caucho y vale 117 mil el balde”, agregó el empresario.