J Balvin en Argentina: el cantante visitó Villa Carlos Paz para disfrutar de sus vacaciones

El artista colombiano se instaló en la ciudad de Córdoba para descansar en familia, recorrer las sierras y participar en acciones solidarias

J Balvin eligió la Argentina como destino para tomarse una pausa de los escenarios y pasar las Fiestas de fin de año en Villa Carlos Paz, Córdoba . Acompañado por su pareja, la modelo cordobesa Valentina Ferrer, el cantante combinó descanso, naturaleza y un gesto solidario en la ciudad natal de ella.

En vísperas a lo que será un nueva gira por Colombia el próximo año, el músico se mostró relajado y disfrutando de la vida familiar. A través de sus redes sociales, compartió imágenes y videos de su estadía en Villa Carlos Paz y el Valle de Calamuchita, donde mostró la tranquilidad del entorno serrano y el contacto con la naturaleza.

"El tiempo pasa rápido en Carlos Paz, Argentina. Los amo, gracias por tanto amor" , escribió J Balvin en una publicación que reunió postales de caminatas cerca del río, momentos de descanso bajo los árboles, encuentros familiares y los increíbles paisajes de las sierras cordobesas.

La acción solidaria de J Balvin en Villa Carlos Paz

Durante su paso por la ciudad cordobesa, J Balvin y Valentina Ferrer participaron en actividades solidarias en Villa San Nicolás. Allí visitaron un comedor y merendero, compartieron una jornada con niños y familias, entregaron juguetes y participaron de diversas propuestas sociales.

Además, el cantante colombiano visitó el Club Lechero de Villa Carlos Paz, donde dialogó con chicos y adultos que forman parte de la institución y se interiorizó sobre el trabajo comunitario que realizan. La pareja manifestó su intención de continuar colaborando con la institución durante los próximos años.

La estadía en las sierras coincidió con un lanzamiento especial para el artista. La reciente colaboración de J Balvin con Bizarrap sigue sumando reproducciones y repercusión en plataformas digitales. El lanzamiento, publicado el martes 26 de diciembre, superó las 4,7 millones de visualizaciones en YouTube y se posiciona como uno de los estrenos más escuchados durante el verano.