Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

El excampeón del mundo con Argentina en el Mundial 78 mencionó a los cuatro candidatos a quedarse con el título. Países Bajos e Inglaterra "nunca llegan", disparó

26 de diciembre 2025 · 12:28hs
Mario Kempes tiene a Argentina entre sus equipos candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo.

Mario Kempes tiene a Argentina entre sus equipos candidatos a quedarse con la próxima Copa del Mundo.

Mario Alberto Kempes se la jugó en el análisis de cara al Mundial 2026 y mencionó a los equipos que podrían luchar por la conquista mundial. El excampeón del mundo con Argentina en el 78 analizó el escenario actual y redujo la pelea por el título a un grupo muy selecto, con una postura que no pasó desapercibida.

Durante una charla en Washington, el Matador dejó en claro que no ve demasiadas sorpresas posibles y que el trofeo volverá a quedar en manos de una potencia ya conocida.

Kempes fue contundente y no utilizó la gambeta al momento de dar su pronóstico. “Hay tres o cuatro que pueden estar en la disputa: Argentina, Francia y España”, afirmó en diálogo con El Doce colocando a la Albiceleste en el mismo escalón que dos de las selecciones más fuertes del planeta.

Para el exdelantero, la Argentina -actual campeona del mundo- conducida por Lionel Scaloni "parte con una ventaja lógica por jerarquía y experiencia", mientras que Francia mantiene su poderío físico y recambio constante. España, en tanto, aparece como el equipo con mayor crecimiento sostenido desde lo futbolístico.

Kempes también se refirió a otros combinados históricos, aunque con un tono mucho más escéptico. Sobre Países Bajos fue tajante: “Holanda siempre intenta, pero no llega”, marcando una tendencia que se repite torneo tras torneo.

La frase más filosa estuvo reservada para Inglaterra, a la que definió con ironía: “Inglaterra es la casi favorita, pero nunca llega”, una sentencia que rápidamente se viralizó y reavivó el debate entre los hinchas.

El Matador, elegido por la IA

La IA (Inteligencia Artificial) eligió a los futbolistas más destacados de cada certamen, que fueron 22 hasta ahora a lo largo del tiempo. Por supuesto, la Albiceleste tiene presencia plena con tres astros incomparables como Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi.

De cualquier manera, es imposible soslayar al brasileño Pelé, quien es el único futbolista en ganar tres Copas del Mundo, con sus consagraciones en 1958, 1962 y 1970.

