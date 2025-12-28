La Capital | Información General | chubut

Nacieron trigemelas idénticas en Chubut: un caso excepcional que ocurre una vez en 100 millones

El parto se realizó en el hospital María Humphreys de Trelew. Las tres bebés y su mamá evolucionan favorablemente y permanecen bajo cuidados especializados

28 de diciembre 2025 · 13:23hs
El nacimiento de trigemelas idénticas en el Hospital María Humphreys constituyó un hito médico y social para la provincia de Chubut. Se trató de un evento de bajísima frecuencia que ocurre aproximadamente una vez cada 100 millones de embarazos, según informaron autoridades sanitarias provinciales, y que implicó un desafío significativo para la medicina materno-infantil.

El caso fue definido como de alta complejidad y demandó una planificación exhaustiva en todas sus etapas, desde el seguimiento del embarazo hasta la atención inmediata posparto. Desde la Secretaría de Salud provincial confirmaron que tanto las recién nacidas como la madre se encontraban estables y en buen estado de salud.

Un parto prematuro y atención especializada

El nacimiento se produjo el jueves 25 de diciembre en la ciudad de Trelew, con una diferencia de poco más de una hora entre la primera y la tercera bebé. La primera trigemela nació a las 8.49 con un peso de 1,460 kilo; la segunda a las 9.50 con 1,760 kilo; y la tercera a las 9.52 con 1,690 kilo.

Al tratarse de un nacimiento pretérmino, las tres niñas ingresaron de inmediato al Servicio de Neonatología del hospital, donde permanecían internadas para recibir cuidados especializados orientados a su recuperación nutricional y a una vigilancia médica continua.

Las autoridades sanitarias destacaron que el procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos previstos y subrayaron el trabajo coordinado de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería.

Qué significa una gestación monocorial triamniótica

Las trigemelas corresponden a una gestación monocorial triamniótica, es decir, genéticamente idéntica. Este fenómeno ocurre cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo que luego se divide de manera espontánea en tres embriones.

Por su rareza, este tipo de embarazos presenta mayores riesgos y requiere controles estrictos y una preparación minuciosa para el parto, tanto desde el punto de vista clínico como logístico.

El reconocimiento del gobierno provincial

El gobernador Ignacio Torres valoró el desenlace del caso y destacó la capacidad del sistema público de salud. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, afirmó, y remarcó que lo más importante fue que las tres bebés y su madre se encontraban en buen estado de salud.

El mandatario también puso el acento en la inversión pública en equipamiento de alta complejidad y en la preparación constante de los equipos médicos para afrontar situaciones poco frecuentes.

Antecedentes similares Argentina

El nacimiento de trigemelas idénticas se registró en contadas ocasiones en la Argentina. En 2019, también en Chubut, pero en Comodoro Rivadavia, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras hermanas idénticas del país.

En 2020, durante la pandemia, se produjo otro caso en la provincia de Buenos Aires, mientras que en septiembre de este año Salta informó el nacimiento de trillizas monocoriales triamnióticas a las 34 semanas de gestación. En todos los antecedentes, al igual que en Trelew, las recién nacidas requirieron internación prolongada en terapia intensiva neonatal.

El caso volvió a poner en relieve la importancia del cuidado especializado y del fortalecimiento del sistema público de salud para responder ante embarazos múltiples de alto riesgo y eventos médicos de baja frecuencia.

Tras quedar firmes las condenas, la Justicia dispuso que el exjefe de la policía provincial Omar Odriozola cumpla la pena bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y su par Rafael Grau continúe en libertad con severas restricciones, fianzas millonarias y control judicial.
