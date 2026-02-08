La Capital | Negocios | Criolani

Grupo Criolani encara un ambicioso plan de expansión desde Rosario

Acaba de inaugurar una sede demás de 4 mil m2, destinada a la incorporación de dos nuevas unidades de negocio, de la mano de las firmas extranjeras JCB y Bauer

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

8 de febrero 2026 · 09:09hs
Gerardo Criolani encabeza el corte de cintas de la nueva sucursal del grupo en Rosario.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Gerardo Criolani encabeza el corte de cintas de la nueva sucursal del grupo en Rosario.

El concesionario de maquinaria agrícola, Grupo Criolani, cortó cintas el pasado miércoles 4 de febrero en su flamante local en el centro logístico, Depot Center, emplazado en Circunvalación y la autopista Rosario–Buenos Aires. Se trata de un espacio de más de 4.000 m2 exclusivos en el que exhibirá su catálogo de máquinas para trabajo vial marca JCB y equipamiento para riego y tratamiento de efluentes de la firma Bauer, ambas extranjeras. Con esta apertura, la empresa oriunda de Totoras apunta a consolidarse en la ciudad y desarrollar allí su centro operativo para expandirse en la región.

La sede de Depot Center cumplirá un rol estratégico en la diversificación de la cartera de productos de Criolani. Fue necesario dar un salto de escala para expandirse hacia una superficie que permita trabajar con comodidad en los próximos años. Además de esta apertura, la empresa tiene otras cinco sucursales, emplazadas en Totoras, Marcos Juárez, Venado Tuerto, Victoria y Gualeguaychú.

Salto exponencial

De este modo, la nueva sucursal de Criolani será la base física para un plan de expansión que contempla un crecimiento progresivo del 400% en sus ventas hacia 2030 y una ampliación de su planta de personal. En particular, espera duplicar las operaciones de maquinaria JCB en los próximos cinco años, apuntando principalmente a consolidar su cuota de mercado en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En lo que respecta a Bauer, los equipos para tratamiento de aguas de descarte y los sistemas de riego para cultivos y producción ganadera intensiva permitirán alcanzar clientes en todo el país.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 16.51.49 (1)
Frente del nuevo espacio del grupo empresario, dentro del Depot Center en la zona sur de la ciudad.

Frente del nuevo espacio del grupo empresario, dentro del Depot Center en la zona sur de la ciudad.

Además, se aprovechará la infraestructura para brindar servicio de posventa y talleres de mantenimiento y reparaciones, así como venta de repuestos y gestión administrativa para procesos de patentamiento, transferencia y documentación de las maquinarias que se comercialicen.

Tras el acto del miércoles, el nuevo local quedó completamente operativo, lo que marca el punto de inicio de una nueva etapa para la firma que comenzó como un emprendimiento personal y evolucionó a un negocio familiar de alta proyección a nivel regional y nacional. Actualmente, el grupo concreta en promedio unas 35 operaciones de venta mensuales, resultado de la comercialización de maquinaria agrícola, maquinaria vial y equipamiento de riego, un número más que significativo si se considera que ninguno se caracteriza por volúmenes masivos como ocurre en otros rubros.

La visión de Alfredo Criolani

El primero de julio de 1965, Alfredo Criolani comenzó por su cuenta la comercialización de implementos agrícolas Mainero, Gherardi y Pampeano en la localidad santafesina de Totoras. “Empezó viendo una oportunidad en medio de la desgracia de quedarse sin trabajo”, relató a Negocios Gerardo Criolani, hijo de Alfredo, quien se incorporó a la firma en 1982. “La empresa en la que se desempeñaba cerró sus puertas y, lo que para otro pudo haber sido un motivo de tristeza, para él fue la posibilidad de arrancar con el sueño de tener su propia empresa. Era una persona que trabajaba día y noche para sobrevivir junto a su esposa y conmigo, que en ese momento tenía sólo un año”, agregó.

A partir de 1985, comenzó la comercialización de maquinaria autopropulsada, específicamente con la venta de cosechadoras. Esto transformó profundamente la estructura y las capacidades de la empresa. Para 1990, ya contaban con un local comercial de 6000 metros cuadrados en Totoras y, a lo largo de esa década y la siguiente, continuaron incorporando marcas al catálogo.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Criolani (@grupocriolani)

En 2014, empezaron a sumarse los hijos de Gerardo, la tercera generación, a la gestión del negocio. El primero fue Matías, quien se encuentra desarrollando el segmento de venta de implementos y maquinaria agrícola. Luego llegó Germán, encargado del centro de servicios administrativos para todas las unidades de negocio. Por último, Gabriel quedó a cargo del desarrollo de la marca Bauer a nivel nacional.

>> Leer más: Leandro Lopérgolo: "Seguiremos dando herramientas para la instalación de industrias en Rosario".

En 2017, Alfredo falleció. Sin embargo, su hijo y sus nietos mantuvieron vivo su legado y conservan hasta el presente la impronta y cercanía de un sello familiar. “Estamos cambiando y digitalizando prácticamente todo; no habrá más documentación en papel, sino programas que permiten seguir los procesos. Toda esa mejora la van trayendo los jóvenes”, indicó Gerardo.

La maquinaria sigue pisando fuerte

La venta de maquinaria agropecuaria es la vertical que la marca sostiene desde 1985. Actualmente, cuenta con cinco bocas comerciales y la representación de las marcas Crucianelli, Case IH, Mainero y MacDon. En todos sus locales se ofrece servicio de reparación y mantenimiento, además de la venta de repuestos e implementos como neumáticos Michelin y GRI, y lubricantes Petronas Akcela.

Uno de los mayores desafíos del sector es la revolución tecnológica. En la última década, las unidades incorporaron pilotos automáticos, sensores, cámaras e inteligencia artificial. Según explicó Criolani, hoy un equipo se regula casi por completo de manera autónoma y las fallas se detectan con una computadora conectada a la unidad.

WhatsApp Image 2026-02-06 at 16.51.49 (2)
Gerardo Criolani ingresando a las instalaciones que exhibirán los nuevos equipos marca JCB y Baue.

Gerardo Criolani ingresando a las instalaciones que exhibirán los nuevos equipos marca JCB y Baue.

“Antes, un mecánico necesitaba una caja con herramientas manuales; ahora lo primero es una PC con una interfaz para hacer el diagnóstico. Por su parte, el productor llega informado por tutoriales de todo el mundo y ya no necesita que le expliquemos qué funciones tiene la máquina que va a comprar”, describió el empresario. Ese cambio obligó a reconvertir la capacitación del personal y a profesionalizar procesos.

Por otro lado, el negocio de la maquinaria está íntimamente ligado a la coyuntura. De acuerdo con el actual director del concesionario, durante años las tasas de interés negativas y la inflación elevada impulsaron el endeudamiento como estrategia de compra. Sin embargo, el cambio macroeconómico del último tiempo modificó las reglas.

“Venimos de veinte años de otro formato. Hoy hay tasas positivas sobre la inflación y se necesita más capital de trabajo. Cuesta adaptarse, pero creo que es el camino correcto, similar al de países vecinos”, analizó Criolani. Pese a la transición, el empresario se mostró optimista y subrayó que la demanda se sostiene gracias a la necesidad de modernización del parque.

Cabe destacar que el grupo tiene un plan de expansión para su vertical de comercialización de maquinaria, el cual prevé la apertura de una boca de venta cada dos años. En este marco, el empresario adelantó que se espera una nueva inauguración para el año próximo. Aunque no confirmó en qué localidad sería, sí explicó que tienen la mira puesta en el interior del país, para evitar competir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Nos sentimos más cómodos en nuestro mercado”, afirmó.

jcb
CRIOLANI JCB es una de las nuevas unidades de negocio que hacen pie en Rosario.

CRIOLANI JCB es una de las nuevas unidades de negocio que hacen pie en Rosario.

Además, indicó que esta estrategia responde a la exigencia de los proveedores: “Las marcas que representamos están orientadas a quedarse con cada vez menos distribuidores y de mayor capacidad. Nosotros queremos estar dentro de los que permanezcan. Para eso hay que prepararse financieramente, contar con buenos recursos humanos y capacitarnos. Si bien esto lo hicimos durante muchos años, siempre hay que evolucionar con las tecnologías y los procesos”.

Plaza estratégica

A pocos días de haber estrenado el nuevo local en Rosario, Criolani miró hacia atrás y resumió el sentimiento familiar: “Es un orgullo ver que se mantienen los pilares que son responsabilidad, trato personal y dar la cara ante los problemas. Transmitir eso a mis hijos es mi función principal”.

Desde sus orígenes como comercializadora de implementos agropecuarios, la firma atravesó un extenso proceso de transformación y expansión. El primer arribo a Rosario se produjo en 2021, con una sucursal ubicada en Circunvalación y Uriburu. Desde aquel primer momento, el objetivo fue hacerse fuerte en la distribución de JCB. En 2024, se sumó la marca Bauer y terminó por consolidarse la plaza rosarina como el principal centro operacional del concesionario.

“El desarrollo de una marca relacionada con la construcción teníamos que hacerlo desde una gran ciudad. Ahora estamos concentrando allí la mayor parte de nuestras actividades financieras y, seguramente, irán llegando a nuestra sucursal de Rosario muchas más”, anticipó el empresario.

Con 60 años de historia y una tercera generación ya plenamente incorporada, Criolani apuesta a que la ciudad sea la plataforma desde la cual consolidar su presencia nacional, diversificar negocios y acompañar la transformación del agro y la obra vial en Argentina. El desafío recién comienza, pero la visión, como en 1965, sigue siendo la misma: trabajo, cercanía y mirada de largo plazo.

Noticias relacionadas
Dueños de paradores se equiparon con más servicios y una mejora en sus instalaciones para recibir visitantes.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

La fabricación industrial de lentes oftálmicos combina tecnología, precisión y procesos automatizados.

Mercado competitivo y estratégico: el detrás de escena de los insumos ópticos en la ciudad

Juan Carlos Montironi junto al dispenser que entrega los alimentos para gatos durante las 24 hs.

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Ver comentarios

Las más leídas

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Lo último

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Ginecología infantojuvenil en Rosario: ¿dónde consultar?

Ginecología infantojuvenil en Rosario: ¿dónde consultar?

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Incendios y temperaturas extremas más frecuentes producto del cambio climático obligan a repensar nuevas soluciones. Cuáles son los grupos vulnerables y las recomendaciones vigentes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Por Tomás Barrandeguy
El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Por Silvia Carafa
La Ciudad

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Por Isabella Di Pollina
politica

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei juega al límite del reglamento para defender su principal activo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei juega al límite del reglamento para defender su principal activo

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes
La Ciudad

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Ovación
El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

Por Juan Iturrez
Ovación

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Pasan los partidos de Newells y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

Pasan los partidos de Newell's y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

Policiales
Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta
Policiales

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

La Ciudad
Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes
La Ciudad

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Indec en tensión: los números de la discordia

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

Indec en tensión: los números de la discordia

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina