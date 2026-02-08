La Capital | Negocios | Funes

Se la jugaron con un tiki bar en Funes, con espíritu playero y coctelería de autor

Con back en hoteles y gastronomía, Damián Scaglione y Germán Vernet relanzaron vieja marca y la adaptaron a una propuesta de tragos para disfrutar al aire libre

8 de febrero 2026 · 09:09hs
Damián Scaglione y Germán Vernet

Foto: gentileza The Green Bar.

Damián Scaglione y Germán Vernet, son amantes de viajar y acaban de inaugurar un espacio en Funes que está inspirado en bares de otras regiones del mundo.

Emulando a los bares de regiones asiáticas como Indonesia o Malasia, y de la zona mediterránea como Mallorca y otras islas españolas, un proyecto busca trasladar el espíritu playero a la ciudad de Funes. Se trata de The Green Bar, una propuesta de los socios Damián Scaglione y Germán Vernet para acercar coctelería de autor y una experiencia de relax en Avenida Fuerza Aérea y Galindo, una zona estratégica, impulsada por el crecimiento comercial de los últimos años y su cercanía a barrios cerrados como Funes Hills, San Marino y Kentucky.

El espacio cortó cintas a mediados de enero y ya atrajo la atención de vecinos de la zona e, incluso, de público rosarino que busca desconectar de la rutina diaria en un entorno tranquilo, alejado de los ruidos y las luces fuertes de la ciudad. En diálogo con Negocios de La Capital, los socios, que se conocieron a través de un amigo en común, dieron más detalles de la propuesta: “Es un chiringuito que abrimos en un terreno al aire libre, lleno de palmeras y con la idea de que se genere un ambiente descontracturado, donde la gente viene y puede consumir y estar sentada en el césped”.

Viajar para emprender

La idea con la que armaron el bar es llevar a Funes el conocimiento que ambos adquirieron en los viajes realizados por distintos países. Germán, por ejemplo, es licenciado en Hotelería y siempre se dedicó a la gastronomía. De hecho, la marca The Green Bar es una creación suya: un local que abrió en 2009 y mantuvo durante cinco temporadas, hasta que decidió cerrarlo para viajar a la costa de España. Allí se metió de lleno en la gastronomía de hoteles cuatro o cinco estrellas y conoció de cerca formatos como los tiki bares, con estética de playa, naturaleza alrededor, iluminación cálida y una barra de tragos al aire libre, ideal para la temporada de verano.

The Green Bar 2
La propuesta de The Green Bar abre por las tardes, con la puesta del sol y durante la noche.

La propuesta de The Green Bar abre por las tardes, con la puesta del sol y durante la noche.

Por su parte, Damián también sumó experiencia a partir de viajes y recorridos laborales en el exterior. Además de dedicarse a la joyería, actividad que desarrolla de manera independiente y paralela al bar, con la elaboración de piezas en plata y oro, trabajó en distintas barras de bebidas de alta rotación, especialmente en México, donde profundizó su formación en coctelería, manejo de protocolos y trabajo con proveedores de bebidas y marcas internacionales. Estos mismos vínculos son los que hoy gestiona en The Green Bar para acercar al público marcas de primer nivel como Chandon, Pernod Ricard, Havana Club y Beefeater, además de etiquetas de productores locales como gin La Salvaje, que tiene su fábrica en Roldán.

>> Leer más: Creó una máquina expendedora de alimentos para mascotas que funciona las 24 horas

Según contaron, el terreno donde están ubicados pertenece a la familia de Germán y funciona como una pequeña plaza donde conviven distintas propuestas que se complementan con la barra de tragos. Una de ellas es un puesto de comidas y bebidas que vende pizzas y empanadas, y la otra es la heladería Esther. Se trata de una superficie amplia, de unos 900 m², ubicada frente al barrio privado Funes Hills. “Arrancamos con la idea de retomar este proyecto que Germán había tenido en su momento y aggiornarlo, especialmente en lo que respecta a la coctelería. Antes todo estaba unificado, él vendía comida además de tragos; ahora la propuesta se dividió y nosotros nos enfocamos exclusivamente en la barra de bebidas”, explicó Damián.

Un lugar de desconexión en Funes

Si bien en los últimos años Funes se convirtió en un terreno fértil para la proliferación de food parks, con decenas de carritos que ofrecen variadas opciones gastronómicas en espacios verdes ambientados con guirnaldas y tablones para compartir, los socios decidieron diferenciar su propuesta. En su caso, apuestan por un formato más “chill” y menos masivo: con solo tres marcas, el espacio funciona más como un pequeño polo gastronómico que como un food park tradicional.

The Green Bar 4
Los tragos son la propuesta central de la carta que también se acompaña con distintas bebidas sin alcohol.

Los tragos son la propuesta central de la carta que también se acompaña con distintas bebidas sin alcohol.

“Queremos darle a la gente la misma comida que en el patio de su casa, disfrutar de los tragos como si el lugar fuera suyo. Es muy ameno por la forma de sentarse, la ubicación de las mesas y las sillas. Es cálido, no está muy iluminado, es más exclusivo, ideal para charlar”, señalaron y agregaron que es un espacio pensado para toda la familia, por eso se encargaron de incluir en la carta opciones de tragos sin alcohol y otras bebidas frescas como gaseosas y batidos tipo smoothies. “Viene el abuelo con su nietito chico, vienen amigos, parejas y grupos, por la cercanía a distintos barrios, muchos llegan caminando”, detallaron.

En cuanto a la zona, sostuvieron que viene creciendo con fuerza en desarrollos comerciales, debido al crecimiento demográfico que viene teniendo. “En toda esta parte, hay unas 3.000 familias que son potenciales clientes”, sostuvo Damián. La idea de los socios es conseguir que el público los acompañe también en los meses de frío y poder mantener la propuesta todo el año, aunque barajan algunos eventos para la época otoño/invierno, como catas de vinos. “Si la gente nos acompaña, tenemos la posibilidad de adaptarnos para el invierno. Se pueden armar fogones y vienen unas antorchas de fuego con estufas pensadas para aclimatar el espacio”, explicó Germán.

Noticias relacionadas
Gerardo Criolani encabeza el corte de cintas de la nueva sucursal del grupo en Rosario.

Grupo Criolani encara un ambicioso plan de expansión desde Rosario

Dueños de paradores se equiparon con más servicios y una mejora en sus instalaciones para recibir visitantes.

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

La fabricación industrial de lentes oftálmicos combina tecnología, precisión y procesos automatizados.

Mercado competitivo y estratégico: el detrás de escena de los insumos ópticos en la ciudad

Juan Carlos Montironi junto al dispenser que entrega los alimentos para gatos durante las 24 hs.

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Ver comentarios

Las más leídas

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Lo último

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Ginecología infantojuvenil en Rosario: ¿dónde consultar?

Ginecología infantojuvenil en Rosario: ¿dónde consultar?

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Incendios y temperaturas extremas más frecuentes producto del cambio climático obligan a repensar nuevas soluciones. Cuáles son los grupos vulnerables y las recomendaciones vigentes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Por Tomás Barrandeguy
El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Por Silvia Carafa
La Ciudad

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Por Isabella Di Pollina
politica

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei juega al límite del reglamento para defender su principal activo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei juega al límite del reglamento para defender su principal activo

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes
La Ciudad

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Ovación
El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

Por Juan Iturrez
Ovación

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newells ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

El uno x uno de Newell's ante Defensa y Justicia: unos pocos salvaron la ropa

La nueva derrota de Newells: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

La nueva derrota de Newell's: una buena media hora y la fragilidad de siempre que encendió las alarmas

Pasan los partidos de Newells y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

Pasan los partidos de Newell's y el equipo de Orsi-Gómez sólo muestra involución

Policiales
Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta
Policiales

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

La Ciudad
Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes
La Ciudad

Zona sur recupera una escuela histórica: la nueva Juramento de la Bandera podrá recibir a 600 estudiantes

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud y aire

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El Concejo Municipal también es caja de resonancia de los reclamos por la crisis económica

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro a la espera de la reapertura

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Indec en tensión: los números de la discordia

Por Hugo Oscar Ambrosi / Doctorado en estadísticas - Ex director del Ipec
Economía

Indec en tensión: los números de la discordia

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina