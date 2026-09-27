La Capital | Negocios | Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial cambió el negocio del diseño gráfico

Las imágenes se resuelven rápido, pero muchas veces son repetitivas y se percibe el poco trabajo que hay detrás. ¿Cuánto se ahorra usando IA? ¿Cómo se puede retener a los clientes cuando hay una opción ligera tan a mano?

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

27 de septiembre 2026 · 08:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los nuevos desafíos que enfrentan los diseñadores gráficos: por un lado la IA es aliada y

Los nuevos desafíos que enfrentan los diseñadores gráficos: por un lado la IA es aliada y, por el otro, les saca clientes.

En los últimos meses, muchos feeds comerciales de Instagram comenzaron a parecerse entre sí. Hay un cierto estilo de placas con información y anuncios que parecen sacados de una plantilla universal sobre la que se vuelcan las particularidades de cada emprendimiento. Es un primer síntoma de la irrupción de la inteligencia artificial generativa en el marketing: algunos emprendedores deciden utilizarla como alternativa a una agencia o diseñador. Sin embargo, ¿Cuál es el impacto real en la actividad de los profesionales del rubro?

“El impacto está en la sensación de inmediatez y alta productividad, aunque algunos clientes no contemplan los tiempos de cada proceso creativo”, explica Camila De Elía, licenciada en Diseño y Comunicación Visual e integrante de la Asociación Rosarina de Diseño Gráfico. De Elía añade: “Hay un cambio en la expectativa de los clientes al ver lo rápido que se pueden generar imágenes. A veces, se pierde de vista que detrás de una pieza hay un proceso que permite pensar el concepto, tomar decisiones, hacer pruebas y realizar ajustes”.

Martín Nunes trabaja como gerente de cuentas y creatividad en la agencia Ellecktra. Lleva tiempo estudiando la implementación de la inteligencia artificial en procesos creativos y afirma: “Más que volvernos más eficientes, la meta es volvernos más objetivos, precisos, creativos, resolutivos y capaces de generar mayor impacto. Los problemas que enfrentamos hoy son más complejos que hace algunos años y demandan un nivel de análisis, exploración y velocidad que sería muy difícil sostener sin estas herramientas”.

Camila De Elía es licenciada en Diseño y Comunicación Visual e integrante de la Asociación Rosarina de Diseño Gráfico.

Camila De Elía es licenciada en Diseño y Comunicación Visual e integrante de la Asociación Rosarina de Diseño Gráfico.

Eventualmente, reducir los tiempos que se destinan a este tipo de piezas puede derivar en un mayor volumen de clientes y un abaratamiento de costos. “Los tiempos de trabajo se han reducido bastante, lo cual nos permite ser más eficientes en ciertas etapas. Herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini son muy útiles a la hora de presentar mock-ups y prototipos conceptuales”, explica De Elía.

Por su parte, Nunes coincide en que la implementación de inteligencia artificial puede resultar en una reducción de los tiempos, pero también llama a considerar desafíos adicionales como la capacitación del personal, la modificación de procesos y la inversión en infraestructura tecnológica. “Me parece imposible afirmar que la IA equivale a trabajo más barato. Una pieza generada sin dirección, consistencia o calidad puede terminar en correcciones, retrabajo y, finalmente, más costo”, añade.

El costo de la IA para diseño

Respecto de la incorporación de inteligencia artificial, cabe preguntarse cuánto gastan los estudios y agencias en este tipo de servicios. “Todavía representa una inversión relativamente baja frente al resto del ecosistema tecnológico de una empresa como la nuestra, especialmente si lo comparamos con desarrollos audiovisuales tradicionales, automatizaciones o desarrollo de software”, afirma el gerente de cuentas de Ellecktra.

Los planes mensuales de Gemini, una de las herramientas más utilizadas para la generación de imágenes y video, parten de los 5 dólares, pero pueden alcanzar los 200 para acceder a las funciones más avanzadas y una mayor frecuencia de uso. Por otro lado, Nunes explica que la utilización de sistemas con modalidades por tokens o créditos puede presentar importantes variaciones según la complejidad del proyecto: “Hay trabajos que pueden consumir 10 dólares, pero muchos pueden requerir cientos o incluso miles”.

Martín Nunes trabaja como gerente de cuentas y creatividad en la agencia Ellecktra.

Martín Nunes trabaja como gerente de cuentas y creatividad en la agencia Ellecktra.

Esta relativa accesibilidad abre un nuevo interrogante acerca de la eventual pérdida de clientes. Muchos potenciales usuarios pueden preferir valerse por sí mismos, apuntalados por un agente generativo, antes que contratar a un profesional o una agencia. De Elía aclara: “Es posible que se pierdan clientes dentro del segmento de menor poder adquisitivo. Sin embargo, el que necesita un diseño bien hecho está dispuesto a pagarlo”. Nunes coincide parcialmente: “No deberíamos perder clientes en la medida en que seamos capaces de evolucionar nuestra propuesta”.

En cuanto a los puestos laborales del sector, ambos profesionales coinciden en que existen muchas tareas propias de las capacidades humanas. De Elía enumera la interpretación de las ideas y conceptos de marca, las correcciones y la resolución de cuestiones técnicas y visuales. Nunes resume: “Nuestro diferencial no debería ser ejecutar tareas. Si como profesional mantenés exactamente las mismas capacidades que tenías hace dos años, probablemente pierdas competitividad”.

La otra campana en esta cuestión es la percepción del público frente a las piezas diseñadas con IA. En los últimos meses, grandes marcas como McDonald’s, Coca-Cola y casas de apuestas online se vieron obligadas a retirar anuncios ante la mala respuesta de la audiencia. “El problema de las piezas hechas completamente con IA es su notoria uniformidad. También hay una cuestión relacionada con lo humano. Es decir, una pieza que se siente automatizada da la sensación de que no tuvo trabajo detrás”, explica De Elía.

En la misma línea, Nunes concluye: “Al volverse accesible, millones de personas pudieron generar contenidos de manera inmediata. Eso produjo cosas extraordinarias, pero también una enorme cantidad de malas ideas y ejecuciones deficientes. Trabajar con IA implica conocer sus posibilidades y límites. La herramienta puede amplificar muchísimo una idea; lo que todavía no puede hacer es reemplazar la necesidad de tener una buena idea”.

Noticias relacionadas
Diego Guaita, CEO de Grupo San Cristóbal y presidente de ADIRA.

Opinión: "Santa Fe tiene todo para crecer"

La influencer Patricia Jebsen estuvo en Rosario en el evento de Endeavor

Patricia Jebsen: "Decirle a un joven que trabaje 30 años en un lugar a cambio de un reloj de oro es proponerle una cárcel"

La costa central del Parque España se prepara para renovar su oferta de bares con nuevos espacios gastronómicos.

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en costa central

Marcelo Marietta es un empresario y dirigente industrial de Rosario, presidente de Voss2000.

Voss2000 consolidó junto a Dielfe su feria industrial mostrando lo mejor de sus productos

Ver comentarios

Las más leídas

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Lo último

Alzheimer: señales de alerta, tratamientos disponibles y el rol de la familia

Alzheimer: señales de alerta, tratamientos disponibles y el rol de la familia

VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal

VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Mudanzas, divorcios, viajes al exterior, fallecimientos y estudiantes son las razones para necesitar espacio. Los depósitos trabajan con altos niveles de ocupación y el rubro tiene cada vez más jugadores, pero la demanda cambia según los vaivenes económicos

Guardamuebles: crece el negocio de depositar objetos fuera de casa

Por Nicolás Maggi
Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina
Motores

Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

Milei vs. Milei: promesas demoradas y la pelea por el voto impaciente

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei vs. Milei: promesas demoradas y la pelea por el voto impaciente

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro, Unidos y la agenda del día después de los Juegos Suramericanos

Kosacoff: La industria no es el problema sino parte de la solución

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kosacoff: "La industria no es el problema sino parte de la solución"

Bregman: Con una huelga que logre paralizar el país se puede derrotar al gobierno

Por Walter Palena

Política

Bregman: "Con una huelga que logre paralizar el país se puede derrotar al gobierno"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

El uno x uno de Central: Di María y su zurda, los destacados del triunfo con título incluido

Ovación
Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Hallaron un cuerpo calcinado dentro de un pozo en Villa Gobernador Gálvez

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 

El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes 

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

IRT Medicina para Empresas se suma a un encuentro clave sobre el futuro del trabajo

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
La Región

Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia
La Región

Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
Policiales

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV
Política

Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina
Policiales

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos
La Ciudad

La Corte Suprema de Santa Fe lanzó un alerta sobre quiebras y concursos preventivos

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto
Economía

El índice de actividad agropecuaria alcanzó un máximo en agosto

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario
La ciudad

El domingo habrá un extenso corte en el suministro de agua en Rosario

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación
Ovación

Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación

Ajuste y hartazgo: docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa
La Ciudad

"Ajuste y hartazgo": docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete