Voss2000 consolidó junto a Dielfe su feria industrial mostrando lo mejor de sus productos

Por tercer año consecutivo, los industriales mostraron su fuerza ante clientes y distribuidores. El evento se transformó en un punto de encuentro para el sector

La industria atraviesa tiempos difíciles, con buena parte de los sectores registrando caídas en la producción y un escenario económico que todavía está marcado por la incertidumbre. Un contexto que obliga a las empresas a reconfigurar estructuras, ajustar procesos y repensar cuidadosamente cada paso . Pero, como dice el dicho, la unión hace la fuerza y en un escenario marcado por un consumo retraído, nada mejor que una feria para mostrar que las pymes argentinas continúan apostando al país.

Con un amplio catálogo de productos enfocados en líneas de mobiliario para comercios y hogares, Voss2000 y Dielfe volvieron a unir fuerzas y realizaron por tercer año consecutivo su feria industrial en el salón Vista Río en el Parque España. La iniciativa que convocó a casi 200 asistentes busca presentar a clientes estratégicos las novedades de ambas marcas y, sobre todo, generar un espacio de encuentro en momentos en los que hacer negocios representa un desafío cada vez mayor.

“Nosotros no importamos nada, todo es fabricación nacional”, dijo con orgullo Marcelo Marietta, presidente de Voss2000 , a Negocios de La Capital . El industrial, sin embargo, es consciente de que la mayor oferta de productos importados modificó las condiciones de competencia para las empresas locales. “Cayó el consumo interno, el importado generó que haya mayor oferta y a veces la gente mira más el precio o piensa que lo que viene de afuera es mejor que el nacional, cuando no”, señaló.

Con 68 años de trayectoria, la compañía tiene su planta en Villa Gobernador Gálvez y sostiene una estrategia basada en la fabricación de mobiliario para comercios, destacándose incluso por haber ganado la licitación para proveer gran parte del mobiliario de los Juegos Suramericanos. En ese marco, la empresa equipó los distintos estadios de la competencia con 12.000 butacas, 8.000 sillas y 700 mesas. Además, junto con Dielfe, fueron proveedores de distintos espacios comunes de la Villa Olímpica con juegos de living y mobiliario.

El intendente Pablo Javkin estuvo en la feria junto a los directivos de Voss2000 y Dielfe. Foto: Héctor Rio / La Capital

“Venimos de tiempos muy difíciles y duros y este proyecto fue un bálsamo. Nos ayudó a poder mantener a toda la gente y a sostener la estructura de la empresa en un momento muy complicado. Hoy somos 163 personas y para nosotros haber podido participar de los Juegos Suramericanos fue muy importante”, destacó Marietta.

Por su parte, Diego Sermoneta, al frente de la fábrica de muebles de madera Dielfe, destacó la importancia del compre local impulsado por la provincia y el impacto que tiene en el entramado productivo santafesino. “Que el Gobierno santafesino haya hecho un compre local con todas las licitaciones me parece importante. Somos una de las provincias más industriales del país y tenemos un desarrollo grande, de hecho, somos el polo mueblero más grande del país, con Cañada de Gómez a la cabeza. Hay un desarrollo industrial muy fuerte”, señaló.

Exhibir todo el potencial

El expertise de Voss2000 está puesto en la fabricación de muebles de plástico, un segmento en el que buscan diferenciarse por la durabilidad, la calidad y el diseño de sus productos. La empresa familiar, que nació en 1959 fabricando velocímetros metálicos, y ya tiene a su tercera generación involucrada en el negocio, opera desde un predio industrial con más de 15 mil m2 cubiertos. Allí procesa mensualmente decenas de toneladas de plástico para abastecer al mercado argentino y exportar a destinos como Uruguay y Paraguay, Chile, Centroamérica y Estados Unidos.

Pero además de sus clásicos, la firma viene ampliando su propuesta con desarrollos que buscan competir en distintos segmentos del mercado. Durante la feria, aprovechó para presentar algunas de sus nuevas incursiones, entre ellas un nuevo juego de living fabricado en PBC con un acabado símil madera, además de mesas pequeñas pensadas para bares.

Así, trabaja permanentemente en nuevos desarrollos teniendo en cuenta también las necesidades que plantean sus propios clientes. En este sentido, Horacio Asad, socio de Marietta, explicó que uno de los productos que presentaron durante la feria surgió justamente a partir del pedido de una persona de Tucumán. “El año pasado tuvimos una reunión con un cliente que nos dijo que le hacía falta una silla con apoyabrazos y respaldo alto para que compita con otras que hay en el mercado y este año la estamos presentando en la feria”, sostuvo el empresario.

Horacio Asad es ingeniero industrial y director de Voss2000. Foto: Héctor Río / La Capital.

Pensando, justamente, en estar más cerca de sus compradores es que ambas firmas decidieron retomar una idea que ya habían implementado el año pasado y que suma un plus a la feria industrial. Así fue como realizaron una recorrida previa por las dos plantas, donde clientes y distribuidores pudieron conocer de primera mano los procesos productivos, el trabajo del área de diseño y la tecnología que utilizan para fabricar sus productos.

“La convocatoria fue muy buena, no entraban los autos en la planta de la cantidad de gente que fue a la recorrida, eran más de 100 personas. Pudimos empatizar con los clientes porque ellos valoran la oportunidad de conocer los procesos productivos, ver el departamento de diseño y con qué calidad trabajamos. Nosotros somos los que fabricamos, los clientes son los que compran, pero con esta sinergia es un poco más que proveedor y comprador, hacemos cosas juntos y nos consultamos”, explicó Asad.

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Innovación y eficiencia al mando

La búsqueda de nuevos productos va acompañada por una apuesta a la tecnología como herramienta para ganar competitividad. La empresa viene incorporando máquinas, robots y controles electrónicos a sus procesos productivos, con equipos que permiten acelerar los tiempos de fabricación y reducir el consumo energético. “No vamos a bajar la calidad por más que el precio sea una variable que se tiene en cuenta. Hoy, en una Argentina tan complicada, es necesario tener un diferencial para estar al nivel de competir”, sostuvo Marietta.

En esa misma línea, el empresario contó que también trabajan en nuevos segmentos. Uno de los proyectos en desarrollo apunta a la fabricación de perfiles y revestimientos de paredes, conocidos como wall panels, una alternativa para ampliar su catálogo y generar oportunidades en un mercado que obliga a las empresas a reinventarse.

Para Diego Sermoneta, la premisa de Dielfe en un contexto donde el sector metalmecánico está al 50% de la capacidad instalada, es buscar nuevos mercados y negocios para mantener la estructura. El ingeniero industrial, hijo de Guido Sermoneta, quien fundó la firma en los años 70, explicó que: "en producción hicimos líneas nuevas y se adaptaron nuevos productos al sistema de e-commerce para hacer más eficiente la logística".

Diego Sermoneta es el gerente general de la fábrica de muebles Dielfe. Foto: Héctor Río / La Capital.

Esta innovación se suma a uno de los principales diferenciales de la compañía: la integración del proceso industrial de metal con la fabricación de tableros. A su vez, los muebles están diseñados para que los arme la persona o el comerciante, lo que hace más eficiente la logística. "Para eso el mueble se industrializó, cada parte está pensada para que uno pueda hacer un montaje simple con herramientas comunes, se hace un producto más eficiente y de un costo más competitivo", agregó Sermoneta.

Elevar la apuesta

Diversificar el catálogo de productos aparece, en buena medida, como una respuesta a un mercado interno que todavía muestra dificultades. Los titulares de Voss2000 ven como una oportunidad seguir afianzando su presencia en el país, donde cuentan con más de 500 distribuidores ya que la marca no hace venta directa al público. "De hecho, la convocatorio a la feria la hicimos a través de nuestros vendedores y recibimos clientes de distintas provincias como Mendoza, Chaco, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires", indicó Marietta y agregó que ya están trabajando en lo que será la cuarta edición de su feria industrial el año que viene.

En la feria se expusieron los últimos productos de las dos compañías para que lo puedan ver y probar los clientes. Foto: Héctor Rio / La Capital

Para Sermoneta, el sector del mueble es uno de los primeros en sentir las restricciones sobre el consumo y uno de los últimos en recuperarse. " El consumo hoy, cuando no son bienes de primera necesidad, cae. Además, nuestros muebles se compran en gran medida con crédito y estamos en un momento de pocas líneas o con tasas que son usureras, eso genera una retracción. El sector del mueble en general está un 20% más chico en volumen de ventas que el año pasado", consideró el referente de Dielfe, que en la actualidad emplea a 130 personas en su planta de Villa Gobernador Gálvez.

El mobiliario de Dielfe se caracteriza por el buen diseño y de fácil armado. Foto: Héctor Rio / La Capital

A su vez ponderó la importancia de sostener la feria en el tiempo y de generar espacios de encuentro con los clientes. “Estas son acciones que dan fruto y nos permiten estar cerca de los clientes. Que nos vengan a visitar es todo un gusto y los que no conocían la fábrica se sorprenden de la tecnología, las instalaciones y la capacidad productiva que hay”, señaló el ingeniero, quien destacó además que en esta edición participaron desde ferreteros, hasta dueños de mueblerías, de casas de artículos para el hogar, corralones y sanitaristas.

La continuidad, el contacto cara a cara y la posibilidad de abrir las puertas de las fábricas forman parte de una construcción que, como saben quiénes están al frente de ambas industrias, conviene sostener y seguir fortaleciendo. Una inversión a largo plazo que vale la pena, incluso en un escenario donde prima el ajuste.