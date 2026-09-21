Patricia Jebsen: "Decirle a un joven que trabaje 30 años en un lugar a cambio de un reloj de oro es proponerle una cárcel"

Negocios de La Capital estuvo en Experiencia Endeavor y dialogó con la influencer especializada en el mercado laboral. Además, una entrevista con el fundador de la startup Sensify.

A pocos metros de la entrada al Metropolitano, un grupo de jóvenes se agrupa alrededor de la figura de una mujer que no para de sacarse fotos con cada uno de ellos. No es ni una artista pop ni una deportista, es Patricia Jebsen, conocida en el mundo de las redes como “Mami Corpo” . La influencer ya acumula más de 800 mil seguidores en Instagram, merced a sus videos en los que analiza el universo corporativo, el mercado laboral y los desafíos de emprender en Argentina. Convocada como speaker en Experiencia Endeavor, compartió un breve mano a mano con Negocios de La Capital.

“Empecé a hablar de un tema que no es muy divertido, pero que es importante en la vida de todos: el laburo. Creo que no había referentes de este mundo en redes”, cuenta acerca de cómo alcanzó este nivel de popularidad. Su abordaje didáctico sobre las complejidades del trabajo le valió una llegada que trasciende generaciones : “Me ha escrito gente de más de 80 años para contarme que sus nietos vienen a verme. No en todos lados la gente tiene con quién hablar de estos temas. Muchos chicos son los primeros profesionales en sus respectivas familias y creo que en mi Instagram se generó una comunidad de gente con ganas de hacer cosas”.

Jebsen, entre otros puestos, fue gerente general de Rappi Argentina y Uruguay, cargo que también ocupó en Falabella . Su recorrido profesional incluye empresas como Mercado Libre, Grupo Clarín, Siemens y Cencosud . En su presentación del jueves 17 de septiembre, la inserción laboral de las nuevas generaciones fue uno de los puntos clave. Este proceso, según explicó, puede parecerse a un callejón sin salida para muchos jóvenes sin experiencia.

“Un chico que recién sale al mercado del trabajo se encuentra primero con un mundo en el que muchos de los niveles iniciales están desapareciendo . La IA se está llevando una gran parte de esos puestos”, dice. Como contracara de este fenómeno, destaca que hay un mercado laboral creciente, pero en industrias menos tradicionales y que requieren otro tipo de formación técnica: “La minería y el petróleo son industrias en las que hay empleo, pero no están en todos lados. Si querés trabajar, por ejemplo, en retail, no hay tantas posiciones. A muchos les pasa que les cuesta elegir un camino”.

Los emprendedores en Endeavor no perdieron la posibilidad de tener su foto con la influencer del mercado laboral.

La formación académica toma un peso fundamental en este contexto, aunque la especialista advierte acerca de la cantidad de opciones disponibles: “Lo que recomiendo es no elegir algo por mandato familiar. Peleen por la carrera que quieran estudiar y hagan un buen test vocacional. Hay mil carreras que no conocemos. Hoy se puede estudiar acá o afuera, hay becas, hay muchas alternativas, pero el desafío está en informarse”.

Por otro lado, Jebsen aclara que confía plenamente en la juventud actual. “Está lleno de chicos que son increíbles y que tienen una energía que hay que disfrutar. Trato de que entiendan que es importante estudiar y trabajar al mismo tiempo. También sería bueno que los empresarios hagan programas de pasantías profesionales, algo que cada vez pasa menos. Estos programas son el semillero. Si las empresas no invierten en la juventud para que empiece a trabajar con ellas, el panorama se vuelve muy complicado”, afirma.

La otra campana por escuchar es la visión del sector corporativo y los desafíos de la coyuntura actual: “Creo que el tema principal es la convivencia de cuatro generaciones trabajando bajo el mismo techo. Cada una tiene expectativas muy diferentes acerca de los objetivos y aspiraciones. Decirle a un joven que puede trabajar treinta años en un mismo lugar a cambio de un reloj de oro es como proponerle una cárcel”.

Jebsen dice que la clave para captar la atención del nuevo talento está en la comunicación. “Hay que decirles que van a poder trabajar en proyectos y explicarles cómo funciona el crecimiento en la firma. Los jóvenes valoran mucho la diversidad de tareas y el aprendizaje haciendo cosas diferentes”, explica.

El otro gran desafío para las empresas está en la selección de sus nuevos colaboradores: “Hoy se busca una combinación de habilidades duras y blandas, es decir, gente que pueda cumplir técnicamente con lo que se necesita, pero que pueda aportar valor desde la empatía, el liderazgo y la escucha activa”. En cuanto a la forma de entrenar este tipo de capacidades, Jebsen recomienda sumar experiencia en voluntariados con fundaciones sin fines de lucro y, sobre todo, aprovechar las oportunidades de experimentación e integración durante la etapa del colegio secundario.

A modo de cierre, dejó un mensaje para emprendedores y empresarios: “Hay que armar buenos equipos. Es importante saber elegir al mejor talento y tener en cuenta que cuanto más heterogéneo sea nuestro equipo de trabajo, mejor es”.

El caso de una startup rosarina en Endeavor

Otro de los disertantes en Endeavor fue Eugenio Harraca, CEO y cofundador de la startup Sensify. Se trata de una tecnológica especializada en soluciones de inteligencia artificial para la industria de alimentos y bebidas. Actualmente, tiene clientes en Argentina, México, Brasil, Colombia y Perú y, desde hace unos dos meses, abrió su propia oficina para las operaciones en España y otros países europeos.

Eugenio Harraca, CEO y cofundador de la startup Sensify. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En diálogo con Negocios, analizó la rápida expansión que logró en estos últimos seis años.“Crecer globalmente es todo un desafío, pero poco a poco lo fuimos haciendo. Nuestros propios clientes fueron los que nos llevaron a otros mercados. Desde el primer día pensamos Sensify como compañía global y apostamos a tener una posición sólida en el mercado en todo el mundo”, afirmó. En este sentido, la empresa logró concretar el desembarco europeo, mientras que tiene en su hoja de ruta penetrar en África y Asia. Recientemente, concretó una alianza estratégica con la británica Sollatek, compañía con fuerte presencia en el rubro de la electrónica para refrigeración comercial.

“Estos últimos dos años fueron particularmente muy movidos en lo que respecta a la apertura de mercados. Tuvimos que contratar equipos locales y fundar compañías. Es un desafío duro. La clave para encarar estos procesos está en contar con inversores estratégicos que ayudan a hacer crecer el negocio”, dijo.

Mientras tanto, fronteras adentro, Harraca analizó el mercado argentino: “Argentina, en relación con la economía del conocimiento y las empresas tecnológicas, está logrando una posición muy sólida en todo el mundo. Hay muchísimo recurso humano muy talentoso en este sector, gente que puede trabajar y vender servicios para compañías de afuera. La estabilidad en el tipo de cambio también contribuye a que se pueda proyectar”.

Según confió a La Capital, Sensify proyecta comenzar a funcionar activamente en el continente africano y en India durante el próximo trimestre. La expectativa es consolidarse en ambos puntos para 2027. “Los próximos 18 meses van a ser de pleno crecimiento comercial”, concluyó.

Alta concurrencia de emprendedores

Experiencia Endeavor Rosario tuvo lugar el pasado jueves 17 de septiembre en el Salón Metropolitano. A lo largo de una jornada que se extendió desde las 8:30 hasta las 18:00, hubo más de 4000 inscriptos que presenciaron los diferentes paneles y exposiciones.

Eduardo Elsztain, Chairman & CEO de Grupo IRSA, estuvo en Endeavor y anunció los planes de expansión inmobiliaria de la compañía en Rosario. Foto gentileza Endeavor

El evento convocó a emprendedores, inversores y referentes de distintas industrias para compartir experiencias y estrategias. En el lineup destacaron nombres como Santiago Bilinkis, tecnólogo y emprendedor, y Eliana Bracciaforte, cofundadora de Sourced AI y Workana.

Uno de los momentos centrales fue cuando Eduardo Elsztain, Chairman & CEO de Grupo IRSA, anunció novedades concretas sobre los planes de expansión inmobiliaria de la compañía en Rosario. El empresario confirmó que la compañía obtuvo los permisos necesarios para avanzar con la ampliación del complejo Alto Rosario, dentro del predio del Parque Scalabrini Ortiz.

Endeavor también incluyó actividades de conexión y formación estratégica, como mentorías grupales con expertos en estrategias de negocios, talleres de pitch para pulir presentaciones y un “networking party” pensado como cierre distendido con música para concretar reuniones e intercambiar contactos.