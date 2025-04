La heredera de los Ross que creó su propia librería boutique

Otro de sus diferenciales es que Petite Ross reúne títulos inéditos, descatalogados y ediciones que hoy no se consiguen en otras partes: “Mi abuelo en su momento se hizo conocido por abrir cuentas corrientes y ofrecer cuotas para que las personas pudieran acceder a la lectura. Y cuando le tocó el turno a mi mamá, Silvina, se destacó por conseguir cosas que podían ser imposibles, como libros de editoriales extrajeras o ediciones inéditas. De esas joyas que encontró y trajo, ahora hay mucho en Petite Ross ”, explica Sofia.

Petit Ross 2.jpeg Petite Ross acerca un rincón de libros y cultura en el barrio de Pichincha.

Un centro cultural entre libros

Si bien el enfoque de la librería es darle identidad y protagonismo al viejo depósito de Ross bajo la curaduría de Sofia, la otra pata del negocio es un centro cultural que funciona allí mismo. “La intención es ser un lugar para alimentar el espíritu. La lectura ya es una forma de hacerlo, pero contar con un sitio físico donde sucedan actividades culturales y colectivas es una forma de redoblar la apuesta de la librería”, explica.

Para eso, Petite Ross cuenta con un auditorio dirigido a muestras de arte, presentaciones de libros, talleres y encuentros que potencian la cultura rosarina. En esa búsqueda propone actividades distintas, como un taller de narrativa oral, vinculados al movimiento, actividades de tarot, entre muchas otras.

A su vez, el local está dentro de un edificio que cuenta con una cafetería de especialidad como es el bar Vibra y que tiene conexión directa con la librería para que los clientes puedan disfrutar de un café mientras revisan o leen lo que hay a disposición. Sofía explica que ella pretende “que la lectura sea accesible. Es algo alocado en estos tiempos por la rentabilidad y la competencia con la digitalidad, pero apunto a que la gente se interese porque le gusta el lugar y a su vez pueda acceder a la cultura con libros económicos”.

Respecto a la rentabilidad del segmento editorial, la emprendedora confiesa que ese es un clásico tema de debate en la mesa familiar de los Ross. Los libros no suelen ser baratos y muchas personas cada vez tienen menos tiempo para consumirlos. “Es difícil leer porque trabajamos demasiado y no llegamos a fin de mes, por lo que tener tiempo para el ocio y además invertir en el pasatiempo de la lectura es a veces un sacrificio”, opina. Sin embargo, agrega que el rosarino es muy lector y que, paso a paso, el negocio va creciendo, confiando en el futuro porque tiene la certeza de que “los libros no desaparecen, sino que son la memoria viva de los pueblos”.

Por último, mientras planifica la agenda 2025, Sofía se entusiasma con ofrecer un nuevo sitio para la cultura rosarina con una esencia “chiquita y misteriosa”, casi escondida en el corazón de Pichincha. Para ella, “un tiny desk de librerías”.