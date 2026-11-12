De empezar de "menos mil" a rockstar de la economía: la historia de vida de Salvador Di Stéfano

El consultor económico Salvador Di Stéfano estuvo en los estudios de La Capital +. Allí habló de todo: su historia, su paso por la Fundación Libertad, su consolidación y su vínculo con el presidente Javier Milei.

Salvador Di Stéfano encontró desde muy pequeño el modo de hacer humor mezclado con conceptos duros. Cuenta que su mamá, desde chico, lo seguía muy de cerca en su rendimiento en la escuela, entonces, como tenía poco tiempo para jugar, usaba el humor mientras estudiaba. Ese recuerdo es el gen de lo que hace hoy sobre un escenario frente a cientos de personas: usa el humor para explicar conceptos de economía. Hoy ese rol lo cumple en sus charlas en todo el país, donde le explica a los argentinos como reinventarse en un contexto donde las variables económicas cambiaron disruptivamente y dejaron fuera a muchos sectores.

De eso, y de mucho más, habló en el estudio de La Capital + , en el programa Negocios , en una entrevista que puede verse completa en el canal de youtube del multimedio.

"Vengo de menos mil, de una condición social extremadamente humilde", dice cuando recuerda la economía de su hogar en la casa donde nació, en 27 de febrero al 6000. Su papá trabajaba de peón en una industria y su mamá era costurera, un oficio que tenían muchas de las mujeres décadas atrás. "Mi mamá era muy severa con el estudio, yo entré a los cinco años a la primaria, antes incluso de tener la edad para ingresar", recuerda y añade: "Mi relación con el humor viene de esa época, yo tenía que jugar con los libros". En la escuela le fue muy bien académicamente, pero confiesa a Negocios que "a los profesores los volvía locos, tenía malas calificaciones en comportamiento, pero muy buenas en el estudio".

Su relación con la economía comenzó en el secundario. Y se dio de manera genuina, no recuerda que alguien en particular lo haya motivado en aquel momento: "Yo miraba los diarios y me imaginaba que compraba determinadas acciones. Luego me fijaba si ganaba o no ganaba". Años después, le tocaría trabajar antes de comenzar a estudiar: "hice de todo, repartí pastas en bicicleta, trabajé de noche en un restaurant, también en un hospital. Y lo que me sobraba ya empezaba a operar, de verdad, en bolsa".

Las primeras acciones que compró eran de Celulosa y Acindar, "eran las estrellas de ese momento, como las acciones de Alpargatas y Pérez Companc", dice. La clave para dar un primer paso en el establishment rosarino fue cuando empezó a ir a estudiar a la biblioteca de la Bolsa de Comercio de Rosario. "Muchos años fui, era gratuita, una biblioteca increíble que siempre recomiendo. Luego, me iba por los pasillos al recinto de operaciones y conocía a gente importante. Por ejemplo, ahí me hice amigo de Miky Rosental. Y empecé a conocer personas que me enseñaron todo", asegura.

Fue en ese mismo recinto cuando le dieron una lección que hoy sigue igual de vigente: " Yo estaba mirando en la bolsa las cotizaciones de la pizarra y había un señor muy adinerado que no hablaba nunca conmigo. Yo tenía unas ganas de hablar con él... Tenía toda la data él, y un día mientras mirábamos la pantalla me dice: ¿Qué tenés pibe? Yo le conté que tenía opciones de Celulosa y de Acindar. Me preguntó cuánto había ganado y yo le dije que con una 1000 y con la otra 500. Y me dijo: ¿vendiste? A lo cual le dije que no y me respondió: entonces no ganaste nada". Allí Salvador asegura que comprendió que mientras no se vende, no hay ganancia: "y eso hay que aplicarlo a todo, si tenés soja, si tenés una casa, un auto, tenés eso. Cuando lo vendés ahí contás lo que tenés".

Tras esa primera etapa en la Bolsa, luego conocería a uno de sus grandes maestros que fue el economista liberal Rogelio Pontón, quien estuvo por décadas a cargo de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad. Además, en el año 91 Salvador ingresó a la Fundación Libertad, donde pasó largos años de su carrera. La define como "su gran escuela" porque allí le enseñaron de todo: "a vestirme, a pararme en la sociedad, eso era una escuela universitaria", resume. En esta entrevista en La Capital +, también confiesa que uno de los momentos más duros de su carrera fue cuando tomó la decisión de irse para emprender un camino nuevo, porque ahí se cerró una etapa que había sido muy importante para él también a nivel personal. Además, en esta entrevista, menciona otros grandes profesores que tuvo en su carrera, como los rosarinos Antonio Margariti o Jaime Abut.

El mejor público es el cordobés

La consolidación de Di Stéfano se dio cuando empezó a hacer un camino propio con su consultora. Allí tiene tres unidades de negocios, las disertaciones, los informes y la consultoría. Hoy viaja por todo el país contratado por empresas e instituciones. Analiza que parte de su expertise es "saber interpretar la realidad y volcarlo a la calle" y define: "yo tengo el barrio encima" lo que le da mucha cercanía con su público.

A la hora de definir sus audiencias no duda: "en Córdoba soy un Rock Star, es el mejor público, he hablado frente a 5000 personas y te saludan, te aplauden, te festejan los chistes, tienen un humor distinto al nuestro, son muy rápidos", describe. En tanto, al público rosarino lo ve más duro y distante, curiosamente sólo da un 1% de sus charlas en la ciudad, y a las plateas porteñas "le falta un poco el barrio, son economistas o empresarios que se asombran de algunos momentos de la charla, pero se sacan fotos, en general el porteño es cholulo".

El consultor económico asesora desde su empresa a industriales, ejecutivos, productores argentinos, de distintos rubros. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Pero esa consolidación estuvo acompañada de aciertos en sus predicciones económicas, por ejemplo, cuenta que un momento definitorio para él fue cuando, antes del corralito, les recomendó a sus clientes que saquen los plazos fijos porque se iba a venir una medida de este tipo. "El 3 de diciembre fui el tipo más feliz del mundo", ironiza, porque en aquel momento sus clientes no le creían que el corralito podía llegar a suceder. A partir de allí, empezó a ser consultado por distintas empresas y, además fue contratado para dar charlas a nivel internacional, en México, Miami y Nicaragua, lo que le permitió dar un nuevo salto.

El gurú del dólar

Salvador Di Stefano hoy recorre los medios del país ya que es consultado acerca de lo que puede ocurrir con las variaciones de la moneda norteamericana. Si bien, con un dólar planchado y entre bandas, las dudas han mermado, hoy también explica cómo moverse en esta coyuntura económica de tipo liberal.

Para los industriales, que en muchos casos hoy la están pasando mal, lo que recomienda es lo que dice la Escuela Austríaca, es decir, "patrullar los precios y descubrir el mercado", adaptándose a los cambios. ¿A qué se refiere? A seguir los patrones de consumo y, para explicarlo, pone varios ejemplos: si en el desayuno se comen huevos y no mermeladas, hay que entrar en la producción de huevos. Si cae la venta de colchones, pero se venden muchas colchonetas para mascotas, fabricar ese producto. Si una persona se dedica a fabricar zapatos y la gente se pone zapatillas, seguir esa tendencia desde la producción. Es decir, no enquistarse en un segmento y ser permeable y rápido para la adaptación a un nuevo contexto.

La relación con el presidente Javier Milei

Cuando Salvador presentó su libro en septiembre del 2025: "Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso" la persona que lo acompañó en La Rural de Buenos Aires fue nada menos que el presidente Javier Milei. En esta entrevista en La Capital +, Salvador cuenta cómo se gestó esa relación. El primer acercamiento con el gobierno lo tuvo de la mano del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, quien lo invitó en el 2024 a una charla con el presidente de la entidad Santiago Bausili. Le dijeron "te queremos conocer porque tus predicciones son muy buenas", recuerda. Fue a Buenos Aires y allí les contó lo que veía en el interior del país y habló de las cosas que les pasaban a las empresas.

Tiempo después recibió un llamado para ir a ver al presidente Javier Milei con quien, tras unas idas y venidas de agenda, logró cerrar una fecha. Tras ese primer encuentro comenzó un vínculo cercano. "Tengo una relación de amistad, hablamos de la familia, de la economía, de teoría. No hablamos de medidas. Pero sí es verdad que le sugiero que tiene que bajar las retenciones, que hay mucha presión tributaria o que las rutas están en mal estado", dice y añade: "Pero pensá las vueltas de la vida, yo hablaba con Pontón, que fue mi segundo padre, sobre la Escuela Austríaca y pensábamos que nunca se iba aplicar. Rogelio fallece en 2013 y hoy se aplica. Con esa teoría, tengo una comunión del 100 por ciento con el presidente Milei".

Al cierre, analizó la gestión del gobierno y expresó: "el presidente heredó un país con déficit fiscal, sin ahorro y con deuda. Hoy tiene un superávit fiscal, está ahorrando y está pagando la deuda. Ahora bien, ¿le sobra algo a la gente? Nada. Pero venimos de la ultratumba".