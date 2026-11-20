Proveedores de alimentos, bebidas, descartables, estructuras y servicios tienen gran demanda cada año. Algunos casos puntuales para tomar dimensión del impacto comercial que genera la fiesta popular más importante de Rosario

Los proveedores son claves en los stands de las colectividades. Comprar por volumen hace que logren precios más convenientes.

El Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades es, quizás, la fiesta popular más grande de Rosario. Año tras año, se convirtió en un evento masivo que se extiende por más de una semana y mueve a más de un millón de visitantes. Cada edición supone un importante desafío logístico y administrativo para los participantes y también abre una importante ventana para cerrar negocios: proveeduría de bebidas, descartables, alimentos e ingredientes, contratación de servicios de internet, alquiler de carpas y estructuras, servicios de cobro, entre otros.

Lo primero es comprender cómo se organiza el entramado comercial de la festividad . Por un lado, están la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario y el Ente Administrador de Turismo de Rosario (ETUR) y por el otro, las distintas instituciones participantes. Según explicó a Negocios de La Capital Lydia del Groso, presidenta de la Asociación de Colectividades, el primer grupo es el que se encarga de gestionar los proveedores comunes mediante licitaciones. Para esta edición 2026, los principales contratos comprendieron los rubros de gaseosas, cerveza y hielo, con Coca-Cola y Quilmes como principales adjudicados.

El resto de las contrataciones corre por cuenta de los stands, detalló Del Groso que: “Cada institución recibe una parcela del terreno y se hace cargo de sus gastos, desde el alquiler de la carpa, hasta todo lo que va dentro". Este esquema también contempla el pago de cartelería,y tableros electrónicos y la seguridad policial. Como contrapartida, los administradores de cada stand se quedan con la totalidad de la recaudación.

Para tener una mayor precisión acerca de los montos que se manejan, Negocios tomó los puestos más grandes del predio. El encuentro convoca a 56 colectividades , cifra que resulta fundamental tener en cuenta para extrapolar los datos comerciales y tomar dimensión del impacto comercial del evento.

Los descartables son uno de los rubros donde más se gasta. Pero lo más caro siempre es la carpa.

Repollo macerado y carnes: Las compras de la colectividad alemana

El Círculo Cultural Argentino Alemán Rosario es uno de los más visitados por quienes asisten a la celebración anual. Según Griselda Hidalgo, del área de maestranza de la institución, desde hace años trabajan con una red de proveedores relativamente estable, lo que les permite anticipar pedidos y negociar condiciones de pago conforme el comportamiento de la demanda.

La empresa Los Montes, emplazada en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires, es uno de sus principales abastecedores. La firma especializada en encurtidos es la encargada de fabricar el repollo macerado que se utiliza para elaborar el tradicional chucrut. Para la edición 2026, la compra incluyó unos 40 baldes de unos 20 litros cada uno. Para llegar a la preparación final, se agregan cebolla, panceta, pepinos encurtidos, manzana y el resto de ingredientes con los cuales el volumen se duplica, alcanzando un nivel de ventas que ronda la decena de barriles de chucrut por noche.

Por otro lado, Hidalgo aclara que hay que sumar la compra de carne para la elaboración del goulash, unos 70 kilos de bola de lomo, adquiridos al frigorífico rosarino Avicam. El spätzle, la forma de pasta que suele usarse como acompañamiento, es comprada de un fabricante local.

En las colectividades se ve el gran trabajo en equipo que hacen todos los colaboradores de los centros regionales. Foto gentileza stand de Alemania

En lo que respecta a descartables, se calculan unos 7000 platos distribuidos de forma equitativa entre playos, hondos y cazuelas. Se calculan entre 2000 y 2500 platos por cada receta de la carta. A esto se suman los juegos de cubiertos que suelen entregarse de a pares y servilletas que también son dispensadas en cantidad.

Proveedores rosarinos: el caso de Alcara Li Fusi

Por su parte, la Asociación Italiana Alcara Li Fusi tiene una red de abastecimiento concentrada en empresas de Rosario y la región. Según su presidente, Marcelo Pintagro, la elaboración de las pastas y de parte de sus dulces está a cargo de la firma Pastas García, mientras que la compra de pizzas y salsas se lleva adelante con la distribuidora Distrimax.

En cuanto a volúmenes, Pintagro afirmó que se compran unas 400 pizzas y 150 kilos de mozzarella por jornada. Sin embargo, en esta edición se llegaron a vender unas 420 unidades en una sola noche, superando el pico de demanda que se ubicaba en el orden de las 340. En lo que respecta a pastas, se calculan unos 20 kilos diarios de ñoquis, tallarines y ravioles, respectivamente, y entre dos y tres docenas de canelones por noche.

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En cuanto a los dulces, se estiman unas ventas promedio de 800 cannoli por día, por lo que se piden al proveedor unas 8000 unidades de masa ya cocinada que luego se rellena en el momento con ricota o crema pastelera que se prepara en el stand.

La apuesta por la infraestructura

El otro desafío para todos los expositores está en disponer de estructuras que les permitan explotar al máximo las parcelas de superficie que se les adjudican. Prácticamente todas las colectividades eligen el alquiler eventual de carpas y estructuras para la ocasión, debido a los altos costos de mantenimiento y guardado que deberían afrontar en caso de comprarlas.

Si bien no pudieron dar mayores precisiones, los voceros de ambas colectividades coincidieron en que se trata de uno de los principales costos. No solo por la tarifa de renta de las estructuras, sino por el costo del servicio logístico y el trabajo de armado y desarmado. La empresa Mamut S.R.L. de Funes es uno de los proveedores de este rubro, como en el caso de Alcara Li Fusi.

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A estos gastos se suma la necesidad de incorporar servicios de conectividad y pago electrónico. Las dos instituciones optaron por contratar una conexión propia de Wi-Fi para agilizar el proceso de cobro. Pintagro explicó que también dispone de terminales de cobro exclusivamente para el evento, concedidas de forma temporal por prestadores locales por una tarifa fija. También utilizan Mercado Pago y códigos QR. Según su estimación el 60% de las operaciones se realiza mediante pagos electrónicos, y el 40% restante en efectivo.

Por último, queda analizar el resultado de la actividad. Aunque la actividad se concentra en pocos días, los resultados económicos son importantes para el crecimiento de cada colectividad. Ambos aclaran que no dependen del encuentro para subsistir, pero que se trata de un ingreso extra que permite mejorar la infraestructura y realizar obras que difícilmente podrían hacerse con las ganancias habituales.