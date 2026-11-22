Es el tumor más diagnosticado en los hombres argentinos. Especialistas de Grupo Oroño explican desde qué edad conviene empezar los controles y qué estudios permiten un diagnóstico temprano

En el marco del Mes de Concientización del Cáncer de Próstata, el servicio de Urología de Grupo Oroño insiste en un mensaje: el control médico periódico es la mejor herramienta para detectar la enfermedad a tiempo. En la Argentina, el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en hombres y representa cerca del 20 % de todos los tumores masculinos .

A nivel mundial, es el segundo cáncer más frecuente entre los varones, con casi 1,5 millones de diagnósticos y cerca de 400.000 muertes por año. En Europa es el más diagnosticado y la tercera causa de muerte por cáncer en hombres. Si bien la mortalidad disminuyó en la mayoría de los países occidentales, la reducción no es igual en todos.

“A pesar de que conocemos algunos factores de riesgo, no existen datos concluyentes que respalden medidas preventivas o dietéticas específicas para reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Por eso, la herramienta fundamental es la detección temprana”, explicó Fabio Sánchez Mazzaferri, cirujano especialista en Urología, Oncourología y Cirugía Robótica de Grupo Oroño.

Además de la edad, hay otros factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad, como los antecedentes familiares y ciertas mutaciones genéticas hereditarias. El síndrome metabólico, la diabetes y la obesidad aparecen como factores menos determinantes. La recomendación es iniciar los estudios con PSA a los 50 años en hombres sin factores de riesgo y a los 45 en quienes tienen antecedentes familiares.

En cualquier caso, el especialista remarcó que cada paciente debe evaluarse de forma individual, con atención a los síntomas urinarios, los antecedentes y otras enfermedades. Hasta qué edad continuar con los controles sigue siendo motivo de debate. En general, se sostiene que quienes tienen una expectativa de vida menor a 10 o 15 años no deberían hacerse el PSA si no presentan síntomas ni signos clínicos.

Cómo proceder ante la sospecha

El PSA (antígeno prostático específico) es la principal prueba ante la sospecha. Se trata de una proteína específica de la próstata pero no del cáncer: también puede elevarse por afecciones benignas, como la hiperplasia prostática o la prostatitis. No existe un valor consensuado que defina la normalidad, aunque cuanto más alto es el nivel, mayor es la probabilidad de cáncer.

El tacto rectal sigue siendo una herramienta útil: alrededor del 18 % de los cánceres de próstata se detecta únicamente por un tacto sospechoso, sin importar el nivel de PSA. En pacientes sin síntomas su uso es discutido, mientras que en quienes los tienen complementa al PSA.

Si alguno de los dos estudios genera dudas, se indica una resonancia multiparamétrica de próstata, que no se utiliza como primera evaluación en el screening. Este estudio permite identificar zonas sospechosas y guiar una biopsia dirigida para llegar al diagnóstico de certeza.

“El control anual permite detectar la enfermedad en una etapa temprana, cuando las posibilidades de tratamiento son mejores”, concluyó Sánchez Mazzaferri. Los hombres que quieran saber cuándo corresponde iniciar sus controles pueden consultar con su urólogo.