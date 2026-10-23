Concesionario de estreno: Iveco pone primera en Rosario con la apertura de Navicam Litoral

Con esta inauguración, la familia Picone amplía su presencia en Santa Fe y Entre Ríos. Del evento participaron directivos de Iveco Argentina y Latam, junto al intendente Pablo Javkin

Rosario se vistió de estreno para recibir a Navicam Litoral , que ayer inauguró oficialmente su nueva sede y puso en marcha una nueva etapa para Iveco en la región. El concesionario, que tendrá cobertura en Santa Fe y Entre Ríos, representa un hito en el plan de expansión del grupo empresario de la familia Picone , que amplía así su presencia en la red oficial de la marca en el país. Con operaciones en Moreno, Lobos y Mataderos, el paso ahora es afianzarse en lo que definen como uno de los polos productivos y logísticos más relevantes de Argentina.

Durante el evento realizado en la sede del nuevo concesionario, ubicada en 27 de Febrero 45 bis, Daniel Picone, presidente de Navicam, y sus hijos, Nicolás y Lucas, destacaron la importancia de expandir su presencia en Rosario y consolidar el crecimiento del grupo en la región.

"Quiero agradecerles a nuestros clientes. Somos una familia a la que le gusta estar cerca de la gente del transporte y acompañar a quienes trabajan todos los días. Mi apellido es conocido en el sector porque siempre estuve al lado del transporte y en esta nueva etapa, decidimos quedarnos con lo más valioso y empezar junto a quienes ya conocen nuestra casa. Creemos que nuestra visión y cercanía nos va a permitir obtener grandes resultados . Detrás de cada camión hay una empresa, una familia y un proyecto que necesitan que estemos a la altura”, expresó Daniel Picone.

Por su parte, Nicolás Picone, Gerente General Navicam Litoral, hizo referencia a la decisión de haberse mudado junto a su pareja a Rosario para dirigir las operaciones del grupo empresario en la zona: "venimos con mucho entusiasmo pero también con respeto. Queda claro que no comenzamos desde cero, comenzamos desde lo que construimos anteriormente. En cada unidad que va a salir de Navicam se va a ir más que una llave, sale con un equipo detrás que va a estar junto a ustedes".

Pablo Javkin entrega una estatuilla de Manuel Belgrano a la familia Picone en la apertura de su nuevo concesionario en la ciudad. Foto: gentileza Navicam Litoral.

La ceremonia también contó con las palabras de directivos de IVECO de Argentina y Latinoamérica, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien celebró que el grupo empresario haya invertido en la ciudad. "Rosario tiene un corazón muy ligado a la capacidad de aprender y en el futuro está la logística y toda su cadena. (...) Es es un gusto para nosotros recibirlos y esperamos que hacia adelante todo sea con properidad", indicó el mandatario.

Un concesionario de primer nivel

Con esta apertura, Iveco reafirma su compromiso con la zona Litoral, consolidando una red preparada para acercar soluciones integrales a más transportistas y empresas de la región. Más allá de Rosario, la nueva estructura operativa del grupo pasa a contar con sedes Santo Tomé y Paraná, y llega para potenciar la actividad comercial en esta zona estratégica del país mediante una oferta ampliada de productos y servicios, mayores alternativas de financiación y una experiencia alineada con los estándares de la marca.

En diálogo con La Capital, Nicolás Picone sostuvo que la apertura en Rosario está vinculada al interés de ganar mayor presencia en una zona "núcleo" para la economía del país. "Creemos que tenemos mucho para darle al transporte acá, En cuanto a objetivos, manejamos un estándar muy alto que es el mismo que aplicamos en Buenos Aires para la venta de unidades como en el servicio de posventa donde hemos sido premiados en varias oportunidades. La venta es el primer paso y la relación se forma cuando resolvemos problemas y el cliente sabe que puede confiar en nosotros", indicó el gerente de Navicam.

Aseguró que los clientes que se acerquen al concesionario van a encontrar un equipo muy profesionalizado y capacitado para brindar una atención personalizada que se adapte a las necesidades de cada cliente, además de variedad en los productos. "Estamos haciendo inversiones muy grandes en lo que es la posventa y se va a traducir en menos tiempo parado un camión ante una eventual rotura".

Así luce el nuevo espacio comercial inaugurado sobre avenida 27 de febrero 45 Bis. Foto: gentileza Navicam Litoral.

A su vez, Lucas Picone explicó a La Capital que, en un escenario desafiante para el sector del transporte, marcado por los altos costos operativos, Navicam ofrecerá distintas alternativas de financiación, que incluyen líneas bancarias, financiación propia y planes de ahorro. “Lo que más buscan los clientes es financiarse en el mayor plazo posible y entregar el menor anticipo. Nosotros aportamos herramientas de financiación para responder a esa necesidad”, señaló y agregó que en venta de unidades, los números son similares a los del 2025 y hay buenas expectativas para el año que viene.

Vale mencionar que desde el 2011, Navicam es concesionario oficial Iveco y desde el 2020 el Grupo Picone se encuentra al frente de la marca que forma parte del grupo económico Navitrans de Argentina y cuenta con gran experiencia en la comercialización de camiones en el país y en América Latina. Según destacaron desde la empresa, el nuevo concesionario nace alineado al 100% con de los estándares de la firma de transporte comercial, tanto en el diseño de la planta, la estética del local, el desarrollo de la identidad corporativa, como así también en equipamiento y tecnología en términos de servicio.