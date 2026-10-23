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La gira mundial centenaria de los Globetrotters llega a Rosario para un show único en Provincial

Provincial tendrá el honor de ver en acción a los míticos Globetrotters, el sábado 31 de octubre a las 21 horas. Rosario se viste de gala para un show único

23 de octubre 2026 · 17:45hs
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Un lujo. Los Harlem Globetrotters estarán en Rosario

Un lujo. Los Harlem Globetrotters estarán en Rosario, en el estadio del club Provincial.

Líderes en romper barreras y hacer historia, los mundialmente famosos Harlem Globetrotters anunciaron que Rosario será una parada clave de su 100 Year Tour. La gira más legendaria brindará su show en el Club Provincial el sábado 31 de octubre, a las 21 horas. Las entradas ya están a la venta en www.tuticket.com.ar.

Esta temporada del centenario es una celebración única en un siglo: 100 años de movimientos increíbles, de emoción sobre la cancha. Desde volcadas que desafían la gravedad hasta trucos que cambian las reglas del juego, los fanáticos podrán sentir la historia, la alegría y la diversión que solo los Globetrotters pueden ofrecer y que hicieron a lo largo de su historia.

Por primera vez, el equipo también presentará sus nuevas camisetas por los 100 años, en homenaje a un siglo de impacto global, mientras se enfrenta a sus históricos rivales, los Washington Generals. Los fanáticos también podrán disfrutar de nuevas sorpresas, como la Golden Basketball de Spalding, las épicas experiencias Magic Pass previas al show y una inolvidable sesión de autógrafos de 5th Quarter gratis para todos los fanáticos, haciendo de esta una celebración como ninguna otra.

Lo que presentan y quién son

Desde romper la barrera racial de la NBA con figuras como Nat “Sweetwater” Clifton, quien firmó un contrato profesional como miembro de los New York Knicks, o buscar a futuros integrantes del Salón de la Fama como Wilt Chamberlain y Connie Hawkins; pasando por Curly Neal y Meadowlark Lemon, quienes deslumbraron a multitudes con localidades agotadas; hasta abrir las puertas del básquet profesional a las mujeres y encantar a miles de personas alrededor del mundo como el primer equipo en globalizar este deporte.

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Todo eso hizo este fenómeno, llegando al actual grupo de hombres y mujeres que son estrellas dentro de la cancha y en cada pantalla. Los Globetrotters son incomparables por su alcance, impacto, reconocimiento y por lo que representan como “Embajadores de la Buena Voluntad”.

El actual equipo de hombres y mujeres de élite, poseedor de más de 60 récords Guinness World Records sin precedentes —incluidos 18 establecidos tan solo el año pasado, la mayor cantidad de cualquier equipo en cualquier deporte— presentará una nueva propuesta de volcadas que desafían la gravedad y trucos que cambian las reglas del juego frente a sus reconocidos rivales, los Washington Generals, el 31 de octubre.

La historia de los Globetrotters

Los Harlem Globetrotters son los creadores del estilo del básquetbol, reconocidos por su dinamismo atlético, habilidades únicas y su influencia histórica en el básquetbol moderno. Desde 1926, son orgullosos miembros del Salón de la Fama del Básquetbol Naismith Memorial y utilizaron su legendaria gira mundial para mostrar su icónico estilo de básquetbol a decenas de millones de personas en más de 124 países y territorios de los seis continentes.

La marca se ha expandido con su regreso a la televisión abierta por primera vez en 40 años, con su serie de NBC nominada a los premios Emmy, "Harlem Globetrotters: Play it Forward", que también se emite en Telemundo bajo el título “Harlem Globetrotters: Ganando Con La Comunidad”.

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Entre sus socios de contenido se encuentran Hidden Pictures, Atmosphere TV y Hearts Media Production Group; entre sus socios comerciales se encuentran Sprayground, Undercrwn, Macy’s y Hybrid; y entre sus asociaciones adicionales se encuentran su socio oficial de pelotas, Spalding, Viral Nation, Hoopculture y Citi.

Embajadores de la Buena Voluntad

En 1951, el Departamento de Estado de los Estados Unidos los denominó “Embajadores de la Buena Voluntad”, y el equipo utiliza este reconocimiento para impulsar sus iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), centradas en tres pilares estratégicos: Salud y Bienestar, Educación y Empoderamiento de las Comunidades.

Estos esfuerzos han dado lugar a alianzas con empresas y organizaciones como Microsoft, la Diplomacia Deportiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos, The National Archives y Comic Relief Red Nose Day. Para obtener más información sobre los Harlem Globetrotters™ y la gira, visitá el sitio web oficial de los Globetrotters: www.harlemglobetrotters.com.

Los Harlem Globetrotters son una subsidiaria de Herschend, la empresa familiar más grande del mundo dedicada a la gestión de atracciones temáticas. Y ahora estarán en Rosario. Para no perderse.

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