Agencia santafesina cumple una década con casi 10 mil pasajeros transportados

Desde Arroyo Seco, Andrés Acoroni Viajes y Turismo se consolidó como una referencia para viajeros de la región. Cómo cambió el negocio de las agencias y los destinos más buscados

Andrés Acoroni lleva largos años operando en la industria del turismo y cuenta el valor de haber fundado una agencia que se consolida en Santa Fe.

Cuando Andrés Acoroni abrió las puertas de su agencia, Andrés Acoroni Viajes y Turismo , en la ciudad de Arroyo Seco, el mercado turístico ya comenzaba a cambiar el ritmo. Era octubre del 2016 y por esa época las plataformas digitales y las nuevas formas de contratar salidas mediadas por la tecnología estaban en crecimiento. Sin embargo, estaba convencido en la potencialidad del negocio. Diez años después, la empresa celebra su aniversario con casi 10.000 pasajeros que viajaron con sus servicios y una cartera de destinos que va desde la Argentina en toda su extensión, hasta las playas del Caribe y Brasil, ciudades de Estados Unidos y Europa y países exóticos.

“ Mi público principal son familias de Arroyo Seco y de ciudades cercanas como Rosario, San Nicolás, Villa Constitución y Pergamino . Todos tienen la posibilidad de armar el viaje como deseen y yo se los gestiono. Los llevamos a donde quieran, desde Merlo en San Luis hasta China”, resumió entre risas el empresario.

En el camino, también cambió el rol de las agencias ya que el asesoramiento personalizado y el respaldo frente a un imprevisto se convirtieron en un diferencial frente a la compra directa por internet. Acoroni destacó la confianza como un valor fundamental en esta actividad , a la vez que definió al turismo como un mercado muy competitivo y donde su ejercicio está desregulado.

“Vos podés comprar un viaje de la forma que quieras, pero también asumís tus riesgos. Está muy en auge la estafa y realmente pasa porque en las redes sociales aparecen muchos influencers que los viste una vez y después no los viste más ”, sostuvo el operador turístico y agregó que, como contracara, trabaja con el celular prendido las 24 horas del día para atender cualquier problema que pudiera surgir, tanto de pasajeros suyos como de conocidos que saben que él tiene el expertise para brindarles ayuda en momentos clave.

Afianzarse en el turismo

La relación de Andrés Acoroni con el turismo comenzó en 1989, cuando ingresó como vendedor a Sansó Turismo, una de las agencias más importantes de Rosario de aquella época. La empresa tenía una fuerte presencia en el turismo estudiantil y era, además, una de las pocas que ofrecía el circuito Rosario Bariloche, con una flota de unos 20 colectivos y hoteles propios. Para Acoroni, aquellos primeros años fueron una verdadera escuela y un punto de partida para una trayectoria que luego compartiría con colegas que terminaron convirtiéndose en dueños de sus propias agencias.

Andrés Acoroni junto a su sobrina, Camila Raggio, del área de Comunicación y Marketing de Free Way. Foto: gentileza Andrés Acoroni.

Su recorrido laboral, sin embargo, no estuvo exclusivamente ligado al turismo. Trabajó en el Banco de Santa Fe y durante diez años formó parte de la empresa rosarina Nasa. Más tarde regresó al sector turístico nuevamente y pasó por otras dos compañías, entre ellas una de capitales estadounidenses.

En 2015 comenzó los trámites ante el entonces Ministerio de Turismo de la Nación para obtener la habilitación profesional y poner en marcha su propia empresa. El legajo llegó al año siguiente y, en octubre de 2016, Acoroni abrió finalmente las puertas. “Una agencia de viajes bien constituida siempre va a estar en el mercado porque la gente busca respaldo y profesionalismo, y ante cualquier inconveniente tiene una persona que lo va a atender. Por ejemplo, en aquel momento había tres agencias en la ciudad; hoy son siete y con la mayoría de sus dueños somos amigos de toda la vida”, indicó el empresario.

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Hacer la diferencia

Para Acoroni el vínculo con los pasajeros no solo se construye antes y durante un viaje, sino también después, a su regreso. Las redes sociales, que en los últimos años se convirtieron en una herramienta clave para el sector, permiten que los clientes compartan sus experiencias y funciona como una suerte de recomendación. “La mayoría de mis pasajeros, cuando vuelven de viaje, suben sus historias, las comparten y esa es la mejor publicidad que uno puede tener”, destacó.

En cuanto a la rentabilidad del negocio, por ejemplo en lo que son los pasajes aéreos, explicó que las agencias no reciben comisión de parte de las aerolíneas, por lo que el precio final se estructura de acuerdo con las condiciones del mercado y el margen que establece cada empresa. En los paquetes turísticos, en cambio, las condiciones comerciales dependen de los acuerdos con los operadores mayoristas.

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Actualmente, la agencia trabaja con un modelo que combina la atención personalizada con una amplia oferta de operadores mayoristas. Entre ellos aparecen Free Way, Ola y Julia Tours, que ofrecen paquetes armados con aéreos y servicios terrestres. La agencia minorista funciona como nexo entre esos operadores y el pasajero final, porque es quien recibe las propuestas, arma las alternativas para cada cliente y suma su margen comercial.

Caribe y Brasil pisan fuerte

Después de una temporada de invierno que no fue buena, Acoroni aseguró que el movimiento comenzó a recuperarse en los últimos dos meses. Actualmente, alrededor del 60% de las ventas de la agencia corresponde a viajes al exterior, con el Caribe y Brasil entre los destinos más demandados. Entre estos, Punta Cana y República Dominicana aparecen entre las opciones preferidas, mientras que el norte de Brasil mantiene una demanda sostenida durante todo el año y no solamente durante el verano.

La agencia organiza escapadas a destinos populares como las playas de Punta Cana. Foto: gentileza Andrés Acoroni.

Por otro lado, en países como Estados Unidos, el viaje que más se busca es triangular Nueva York, Disney y Miami, por fuera del clásico viaje de las quinceañeras, sector que Acoroni trabajó hasta hace dos años, cuando decidió dejar este nicho para especializarse en otras vetas del negocio. De hecho, tuvo la representación de la empresa Auckland hasta el 2024 y podía usarla para ampliar la llegada a pasajeros de Arroyo Seco y la región.

Su oferta también incluye salidas grupales a destinos internacionales que son muy bien recibidos entre el público. La agencia tiene programados viajes a Turquía y a Grecia, propuestas de recorridas a Europa clásica y Europa tradicional y una salida a San Pablo para asistir a la Fórmula 1 en noviembre. Al mismo tiempo, continúa atendiendo a quienes prefieren recorrer el país, con propuestas para el norte argentino, la Patagonia y otros destinos nacionales que no dejan de sumar adeptos. “Quiero agradecerles a los casi 10.000 pasajeros que viajaron con nosotros. Solo tengo palabras de cariño por acompañarme en todo este tiempo”, destacó Acoroni.