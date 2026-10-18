La Capital | Negocios | agencia

Agencia santafesina cumple una década con casi 10 mil pasajeros transportados

Desde Arroyo Seco, Andrés Acoroni Viajes y Turismo se consolidó como una referencia para viajeros de la región. Cómo cambió el negocio de las agencias y los destinos más buscados

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

18 de octubre 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Andrés Acoroni lleva largos años operando en la industria del turismo y cuenta el valor de haber fundado una agencia que se consolida en Santa Fe.

Andrés Acoroni lleva largos años operando en la industria del turismo y cuenta el valor de haber fundado una agencia que se consolida en Santa Fe.

Cuando Andrés Acoroni abrió las puertas de su agencia, Andrés Acoroni Viajes y Turismo, en la ciudad de Arroyo Seco, el mercado turístico ya comenzaba a cambiar el ritmo. Era octubre del 2016 y por esa época las plataformas digitales y las nuevas formas de contratar salidas mediadas por la tecnología estaban en crecimiento. Sin embargo, estaba convencido en la potencialidad del negocio. Diez años después, la empresa celebra su aniversario con casi 10.000 pasajeros que viajaron con sus servicios y una cartera de destinos que va desde la Argentina en toda su extensión, hasta las playas del Caribe y Brasil, ciudades de Estados Unidos y Europa y países exóticos.

Mi público principal son familias de Arroyo Seco y de ciudades cercanas como Rosario, San Nicolás, Villa Constitución y Pergamino. Todos tienen la posibilidad de armar el viaje como deseen y yo se los gestiono. Los llevamos a donde quieran, desde Merlo en San Luis hasta China”, resumió entre risas el empresario.

En el camino, también cambió el rol de las agencias ya que el asesoramiento personalizado y el respaldo frente a un imprevisto se convirtieron en un diferencial frente a la compra directa por internet. Acoroni destacó la confianza como un valor fundamental en esta actividad, a la vez que definió al turismo como un mercado muy competitivo y donde su ejercicio está desregulado.

“Vos podés comprar un viaje de la forma que quieras, pero también asumís tus riesgos. Está muy en auge la estafa y realmente pasa porque en las redes sociales aparecen muchos influencers que los viste una vez y después no los viste más”, sostuvo el operador turístico y agregó que, como contracara, trabaja con el celular prendido las 24 horas del día para atender cualquier problema que pudiera surgir, tanto de pasajeros suyos como de conocidos que saben que él tiene el expertise para brindarles ayuda en momentos clave.

Afianzarse en el turismo

La relación de Andrés Acoroni con el turismo comenzó en 1989, cuando ingresó como vendedor a Sansó Turismo, una de las agencias más importantes de Rosario de aquella época. La empresa tenía una fuerte presencia en el turismo estudiantil y era, además, una de las pocas que ofrecía el circuito Rosario Bariloche, con una flota de unos 20 colectivos y hoteles propios. Para Acoroni, aquellos primeros años fueron una verdadera escuela y un punto de partida para una trayectoria que luego compartiría con colegas que terminaron convirtiéndose en dueños de sus propias agencias.

Andrés Acoroni junto a su sobrina, Camila Raggio, del área de Comunicación y Marketing de Free Way.

Andrés Acoroni junto a su sobrina, Camila Raggio, del área de Comunicación y Marketing de Free Way.

Su recorrido laboral, sin embargo, no estuvo exclusivamente ligado al turismo. Trabajó en el Banco de Santa Fe y durante diez años formó parte de la empresa rosarina Nasa. Más tarde regresó al sector turístico nuevamente y pasó por otras dos compañías, entre ellas una de capitales estadounidenses.

En 2015 comenzó los trámites ante el entonces Ministerio de Turismo de la Nación para obtener la habilitación profesional y poner en marcha su propia empresa. El legajo llegó al año siguiente y, en octubre de 2016, Acoroni abrió finalmente las puertas. “Una agencia de viajes bien constituida siempre va a estar en el mercado porque la gente busca respaldo y profesionalismo, y ante cualquier inconveniente tiene una persona que lo va a atender. Por ejemplo, en aquel momento había tres agencias en la ciudad; hoy son siete y con la mayoría de sus dueños somos amigos de toda la vida”, indicó el empresario.

>> Leer más: Dedicó más de 30 años al turismo y se afianza en Santa Fe con su agencia

Hacer la diferencia

Para Acoroni el vínculo con los pasajeros no solo se construye antes y durante un viaje, sino también después, a su regreso. Las redes sociales, que en los últimos años se convirtieron en una herramienta clave para el sector, permiten que los clientes compartan sus experiencias y funciona como una suerte de recomendación. “La mayoría de mis pasajeros, cuando vuelven de viaje, suben sus historias, las comparten y esa es la mejor publicidad que uno puede tener”, destacó.

En cuanto a la rentabilidad del negocio, por ejemplo en lo que son los pasajes aéreos, explicó que las agencias no reciben comisión de parte de las aerolíneas, por lo que el precio final se estructura de acuerdo con las condiciones del mercado y el margen que establece cada empresa. En los paquetes turísticos, en cambio, las condiciones comerciales dependen de los acuerdos con los operadores mayoristas.

Actualmente, la agencia trabaja con un modelo que combina la atención personalizada con una amplia oferta de operadores mayoristas. Entre ellos aparecen Free Way, Ola y Julia Tours, que ofrecen paquetes armados con aéreos y servicios terrestres. La agencia minorista funciona como nexo entre esos operadores y el pasajero final, porque es quien recibe las propuestas, arma las alternativas para cada cliente y suma su margen comercial.

Caribe y Brasil pisan fuerte

Después de una temporada de invierno que no fue buena, Acoroni aseguró que el movimiento comenzó a recuperarse en los últimos dos meses. Actualmente, alrededor del 60% de las ventas de la agencia corresponde a viajes al exterior, con el Caribe y Brasil entre los destinos más demandados. Entre estos, Punta Cana y República Dominicana aparecen entre las opciones preferidas, mientras que el norte de Brasil mantiene una demanda sostenida durante todo el año y no solamente durante el verano.

La agencia organiza escapadas a destinos populares como las playas de Punta Cana.

La agencia organiza escapadas a destinos populares como las playas de Punta Cana.

Por otro lado, en países como Estados Unidos, el viaje que más se busca es triangular Nueva York, Disney y Miami, por fuera del clásico viaje de las quinceañeras, sector que Acoroni trabajó hasta hace dos años, cuando decidió dejar este nicho para especializarse en otras vetas del negocio. De hecho, tuvo la representación de la empresa Auckland hasta el 2024 y podía usarla para ampliar la llegada a pasajeros de Arroyo Seco y la región.

Su oferta también incluye salidas grupales a destinos internacionales que son muy bien recibidos entre el público. La agencia tiene programados viajes a Turquía y a Grecia, propuestas de recorridas a Europa clásica y Europa tradicional y una salida a San Pablo para asistir a la Fórmula 1 en noviembre. Al mismo tiempo, continúa atendiendo a quienes prefieren recorrer el país, con propuestas para el norte argentino, la Patagonia y otros destinos nacionales que no dejan de sumar adeptos. “Quiero agradecerles a los casi 10.000 pasajeros que viajaron con nosotros. Solo tengo palabras de cariño por acompañarme en todo este tiempo”, destacó Acoroni.

Noticias relacionadas
La Fundación Libertad y Daminato Viajes preparan una experiencia de negocios y turismos por Oceanía

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

El origen del furor y cuáles son las principales variables a analizar en este nuevo negocio de los alfajores.

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Tomás Tiscornia lanzó una línea de chapitas inteligentes para mascotas con tecnología NFC y QR para facilitar su localización.

Creó una empresa de tarjetas NFC y ahora apuesta a localizar mascotas perdidas

Sebastián ha hecho un largo camino como herrero en Funes. Le gusta que lo conozcan por su trabajo, gracias al boca a boca ha encontrado sus mejores clientes.

Fabrica módulos que son tendencia para oficinas o casas

Las más leídas

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Lo último

El atentado terrorista en el que murieron ex alumnos del Poli: Vera Dargolz, su lucha

El atentado terrorista en el que murieron ex alumnos del Poli: Vera Dargolz, su lucha

Uruguay acercó a Rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Uruguay acercó a Rosario sus propuestas para el verano y puso la mira en los viajeros santafesinos

Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Estadios multipropósito, estructuras reconvertidas, e inversiones en los clubes dejaron al deporte rosarino en un escalón superior tras los Juegos Suramericanos

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones
Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte
La Ciudad

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei cede para ganar, Pullaro moviliza a su tropa y el PJ discute a quién ser leal

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta
La Ciudad

La Noche de las Peatonales no defraudó y se reeditó una fiesta

Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores
La Ciudad

Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo
La Ciudad

El domingo será casi invernal y con más nubes en el cielo

Las más leídas
La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

La subasta de bienes incautados al delito en Santa Fe terminó con una recaudación récord

Newells celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

Newell's celebró en el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

En vivo: Central ganó en un partido dramático en Tucumán y está a tiro en la anual

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Siniestro fatal en la ruta 34: dos personas murieron y otras dos fueron rescatadas

Ovación
Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Julián Fernández hizo volar alto a Central para estar más cerca del techo de la tabla anual

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Policiales
Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera
Policiales

Conmoción en zona oeste: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

La víctima de un femicidio en barrio Tablada le había pedido plata prestada a un preso

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

La Ciudad
Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte
La Ciudad

Como cada primavera, las golondrinas volvieron a llegar a Rosario en su largo viaje desde el norte

Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

Feria del Libro: este domingo será el último día para recorrer stands, escuchar y descubrir a nuevos autores

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

El alcohol sigue encabezando los consumos problemáticos en Rosario y el país

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Las obras para los Juegos Suramericanos ya tienen destino y concesiones

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe: canallas y rojinegros definen el pasaje a la final en el estadio Olaeta

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina: Pablo VI está obligado con Morning y si no gana el campeón será Central

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central ya está en el Jardín de la República y su arribo fue con una flor de esperanza

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas
La Ciudad

El Niño: Santa Fe sumó 90 bombas para responder a posibles crecidas y lluvias intensas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

Por Hernán Cabrera
Ovación

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Horacio Marín en Rosario: YPF es la argentinidad al palo
Economía

Horacio Marín en Rosario: "YPF es la argentinidad al palo"

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años
Información general

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia
Política

Día de la Lealtad: el peronismo de Rosario convocó a una vigilia

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España
Política

Milei finalizó su viaje a Estados Unidos y ya prepara su inminente visita a España

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha
La Ciudad

Los deudores alimentarios de la provincia de Santa Fe pronto no podrán ir a la cancha

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal
Política

Incidentes en la marcha universitaria: el gobierno presentó una denuncia penal

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino
La Región

Trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de zona inundada en el norte santafesino

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino no saldrá a perseguir trabajadores
La ciudad

Legalización de Uber postergada: el municipio rosarino "no saldrá a perseguir trabajadores"