Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Fundación Libertad y Daminato Viajes se vuelven a unir en esta propuesta, que busca develar el entramado productivo de los países de Oceanía. El viaje será en 2027

La Fundación Libertada, a través de su centro de gestión agropecuaria, y Daminato Viajes lanzaron el tour agronegocios por Australia y Nueva Zelanda para seguir de cerca la producción local y completar una visita turística por Oceanía. El viaje está programado del 26 de febrero al 16 de marzo y tiene como puntos destacados Aucklan Waiheke Island y Arrowtown en Nueva Zelanda y Puerto de Brisbane, Syndey Tower Eye y Blue Mountains, entre otras ciudades.

Desde la organización confirmaron que el avión de Latam Airlines partirá el 26 de febrero . El objetivo del viaje es combinar lugares turísticos y visitas técnicas en el interior de la producción agropecuaria para intercambiar conocimientos con productores australianos y neozelandeses.

Además de conocer uno de los sistemas productivos de lo más avanzando del mundo, el contingente podrá apreciar paisajes que combinan lagos, montañas y playas, ciudades modernas y la cultura maorí, también experiencias gastronómicas acompañadas por vinos de prestigio internacional. Por otra parte, los organizadores aclararon que habrá tiempo libre para realizar compras o elegir actividades de forma individual.

El tour agronegocios organizado por la Fundación Libertad y Daminato iniciará en Nueva Zelanda con visitas a una plantación de kiwi, una granja de ciervos, un tambo de alta producción, establecimientos agrícolas y ganaderos, una estancia de alta montaña y viñedos.

Durante los ocho días en Nueva Zelanda, también habrá tiempo para recorrer Waiheke Island, famosa por sus viñedos y olivares, las cuevas de Waitomo y navegar bajo la mágica luz de luciérnagas bioluminiscentes, la región geotérmica de Rotorua y la cultura maorí, los Lagos Tekapo y Pukaki, el entorno del Monte Cook, la montaña más alta de Nueva Zelanda, navegar por el Lago Wakatipu, la histórica Arrowtown y los paisajes alpinos de Queenstown.

Por su parte, en Australia, el contingente recorrerá en 9 días al sector agropecuario y sus productores, podrán adentrarse en los feedlot bovinos del país oceánico, ver el sistema de riego artificial de los campos australianos y una cabaña de raza Droughtmaster.

Entre los puntos turísticos, el grupo visitará el Puerto de Brisbane, uno de los principales centros logísticos y exportadores de productos agropecuarios de Australia y embarcarán en el crucero por el Río Brisbane. También habrá agenda en el Santuario de los Koalas, las playas de Gold Coast, la Ópera de Sídney, Bondi Beach, la Sydney Tower Eye y el Parque Nacional de Blue Mountains, entre otros puntos turísticos.

El viaje es de cupo limitado y hay tiempo de inscribirse hasta el 15 de noviembre. El tour está catalogado dentro de la categoría 4 superior contemplando todos los servicios incluidos: aéreos internacionales y locales, traslados internos, excursiones de día completo, hoteles de 4 y 5 estrellas y un guía de habla hispana en cada país.

Para sumarse al viaje u obtener más información contactarse al 341-5-593996, al correo [email protected] o en Mitre 170, en el edificio de la Fundación Libertad de Rosario.