Los nuevos autos de la Fórmula 1: tecnología y sostenibilidad

La FIA difundió imágenes de la estructura que tendrán los autos de la Fórmula 1 en 2026.

La Fórmula 1 se encamina hacia una de las transformaciones más profundas de su historia reciente . Con la mirada puesta en el año 2026, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y los responsables de la máxima categoría del automovilismo presentaron un conjunto de regulaciones técnicas que buscan redefinir el equilibrio entre el rendimiento deportivo, la agilidad de los vehículos y la sostenibilidad ambiental .

La más reciente generación de monoplazas era fuertemente criticada por los pilotos y diferentes intérpretes de la F1, sumado a numerosas carreras en las que se vieron grandes diferencias entre los diferentes equipos y con poca “batalla” en la pista.

Bajo la idea de implementar un “auto ágil” , la nueva generación de monoplazas promete carreras más reñidas, eliminando problemas históricos como el aire sucio y modificando para siempre la forma en que los pilotos gestionan la potencia en pista .

La entrada en vigor del nuevo reglamento técnico para la temporada 2026 traerá una serie de nuevas normas que modifican de manera sustancial el diseño, aerodinámica, motorización y sistemas estratégicos de los coches .

Uno de los objetivos más evidentes es la búsqueda de mejorar la competitividad, lo que traerá como consecuencia más emociones dentro de las pistas. A su vez, la sostenibilidad es una de las temáticas que más se trabaja dentro de la F1 en los últimos años y también entró en el juego.

Auto Formula 1 2026 2

“Estas regulaciones marcan un momento significativo en el futuro de nuestro deporte, ya que esperamos una nueva generación de autos y unidades de potencia que apunta a brindarles a nuestros fanáticos carreras más cercanas y emocionantes. La nueva unidad de energía híbrida alimentada de forma sostenible presenta una gran oportunidad para la industria automotriz mundial”, expresó Stéfano Domenicali, CEO de la F1, en un comunicado de la FIA.

La agilidad del auto, más pequeño y liviano

Entre las críticas más severas que se escucharon en los últimos años, el tamaño de los monoplazas era una de las cuestiones a reformar con urgencia. La reducción de las dimensiones de los autos generó debates ya que, si bien aportaban mucha más seguridad ante los incidentes, también afectaban seriamente la competencia en la pista.

Por ello, la nueva normativa impone una reducción de peso de 30 kilogramos, pasando de los 798 kg actuales a un mínimo de 768 kg (desglosados en 722 kg del coche con el piloto y 46 kg de neumáticos). Además, esta generación será más corta y estrecha, con una distancia entre ejes reducida y un ancho menor.

En cuanto a sus dimensiones, los autos serán notablemente más compactos para mejorar su maniobrabilidad. La distancia entre ejes se reducirá de 3,60 metros a 3,40 metros, mientras que el ancho total del chasis pasará de 2 metros a 1,90 metros. Esta búsqueda de agilidad también incluye cambios en el calzado de las máquinas, debido a que, aunque se mantienen las llantas de 18 pulgadas, el ancho de los neumáticos delanteros se reduce en 25 mm y el de los traseros en 30 mm, contribuyendo a la disminución general de la resistencia aerodinámica.

El adiós al DRS y la llegada de un sistema similar

El cambio más disruptivo de esta nueva camada es la desaparición del DRS (Drag Reduction System) tal como se conoce en la actualidad. Este sistema de apertura del ala trasera será reemplazado por la aerodinámica activa, una tecnología que permitirá modificar los ángulos de los alerones delantero y trasero de forma controlada según la zona del circuito, con un movimiento similar a su antecesor.

Gracias a esta “aerodinámica activa”, los equipos podrán ajustar el flujo de aire para favorecer adherencia en curvas o reducir resistencia en rectas sin depender de las zonas de DRS predefinidas. Al respecto, la FIA definió las dos configuraciones principales de la siguiente manera:

- Straight Mode (Modo Recta): denominado “Modo X”, consiste en la apertura de los flaps de ambos alerones para minimizar la resistencia al avance y maximizar la velocidad punta en sectores de alta velocidad.

- Corner Mode (Modo Curva): llamado “Modo Z”, donde los elementos aerodinámicos regresan a su posición normal de alta carga para garantizar el agarre necesario en los virajes.

Este sistema busca reducir la resistencia aerodinámica total en un 40%, aunque los autos generarán entre un 15% y un 30% menos de carga aerodinámica en comparación con la generación previa. El objetivo final es mitigar el “aire sucio” que dificulta que un auto pueda seguir de cerca a otro, facilitando los adelantamientos naturales sin necesidad de maniobras artificiales.

En tanto, los suelos planos serán parte de una aerodinámica con efectos revisados, reemplazando los tradicionales túneles Venturi que dominaban el diseño en años recientes. Esto reducirá la carga aerodinámica general y facilitará el seguimiento cercano entre coches, aspecto esperado para mejorar oportunidades de adelantamiento. Se estima que la carga aerodinámica total se reducirá en torno al 15%, una cifra menor a la prevista originalmente por la FIA.

Unidades de potencia

Debajo de la carrocería, se mantendrán los motores V6 turbo híbrido de 1,6 litros, pero estos pasarán a tener cambios drásticos en su arquitectura interna. La distribución energética pasará a estar divididas en partes iguales, por lo que será un 50% eléctrico y un 50% de combustión.

Entre los puntos clave de los nuevos motores, se elimina el MGU-H, la potencia térmica baja a unos 400 kW y la eléctrica sube hasta 350 kW, con un incremento cercano al 300% en la capacidad de la batería. Esta transformación obliga a gestionar la energía de manera mucho más estratégica, tanto en clasificación como en carrera.

En ese marco aparece el Manual Override Mode (modo manual de adelantamiento), que reemplaza el rol ofensivo del DRS. Cuando un piloto esté a menos de un segundo del auto de adelante, podrá utilizar energía eléctrica adicional (+0,5 MJ) para intentar la maniobra. Además, la cantidad de energía recuperable durante la frenada se duplicará, lo que exigirá una gestión estratégica mucho más fina por parte de los pilotos.

Complementariamente, se definieron los términos Boost (Impulso), que permite al piloto utilizar carga máxima del motor y la batería para ataques o defensas tácticas, y Recharge (Recarga), que describe estrategias de recuperación de energía tanto en frenadas como en momentos de levantamiento del acelerador, dotando a los equipos de nuevas posibilidades de gestión energética.

Formula 1 2026

Dos objetivos primordiales: la sostenibilidad y la seguridad

La Fórmula 1 no solo quiere ser más rápida y ágil, sino también un referente en conciencia ambiental. A partir de 2026, por primera vez, el uso de combustibles 100% sustentables será obligatorio.

Estos carburantes avanzados, producidos mediante captura de carbono o residuos urbanos, permitirán reducir significativamente la huella de carbono sin sacrificar el rendimiento de los motores de combustión.

En materia de seguridad, se analizaron todos los accidentes recientes para elevar los estándares. El arco antivuelco (rollbar) deberá soportar cargas un 23% superiores (pasando de 16 a 20G) para proteger mejor la cabeza del piloto en caso de volcadura.

De la misma manera, las estructuras anti-impacto frontales fueron rediseñadas para absorber mejor las colisiones en dos etapas y se introducirán luces de seguridad laterales para indicar el estado del sistema eléctrico cuando un coche se encuentre detenido en la pista.

Qué esperar de la Fórmula 1 en 2026

Todo es incierto en cuanto al rendimiento de los equipos. Incluso los tests de pretemporada que se llevarán a cabo primero en Barcelona (de manera privada del 26 al 30 de enero) y luego con dos sesiones en Bahrein (la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes) los resultados podrían ser distintos al resto de la temporada.

Cada uno de los pilotos tendrá estas sesiones de entrenamiento para conocer las nuevas configuraciones de los autos, por lo que se espera que se vean serias dificultades en pista debido a los considerables cambios en la aerodinámica.

La verdad comenzará a revelarse a partir del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y será el primer paso oficial de esta nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.