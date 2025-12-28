Contundente 2025 del mercado de autos, que cierra con una advertencia

Con casi 590 mil operaciones registradas, la industria sostiene su desempeño positivo, aunque noviembre estuvo lejos de ser el período más feliz del año

El mercado argentino de autos se encamina a cerrar un 2025 marcado por una notable recuperación en sus volúmenes de ventas , a pesar de los desafíos estacionales y macroeconómicos que se hicieron sentir en el último tramo del año y dejaron una contundente caída en noviembre .

Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los primeros once meses del año arrojaron un saldo sumamente positivo, consolidando una tendencia de crecimiento que logró mantenerse firme durante gran parte del calendario .

Al analizar el acumulado del año, las cifras son significativas. Entre enero y noviembre de este año, se patentaron en el país un total de 587.666 vehículos cero kilómetro . Esta cifra representa un crecimiento del 49,7% respecto al mismo período de 2024 , cuando se habían registrado 392.450 unidades. Este salto interanual refleja un mercado mucho más dinámico que el del ciclo anterior, recuperando niveles de actividad que no se veían en temporadas recientes.

No obstante, noviembre plantó una advertencia para el comienzo del nuevo año. Previo a conocerse las últimas cifras que cerrarán la temporada en diciembre, noviembre registró solamente 34.905 patentamientos de vehículos , lo que significó una caída del 33,2% respecto a octubre y una leve baja del 3,6% en comparación con noviembre de 2024 .

autos.jpg

Esta desaceleración mensual es habitual en el cierre del año, ya que muchos compradores prefieren postergar el patentamiento para enero y así obtener un modelo del año siguiente, aunque la comparación interanual negativa del mes sugiere un enfriamiento en la demanda.

Las cifras al detalle

El motor principal de este crecimiento anual fueron los autos livianos. En los once meses transcurridos, este segmento alcanzó las 394.709 unidades, lo que implica un extraordinario ascenso del 59,2% frente a las 247.900 unidades de 2024. Los autos livianos representan en la actualidad el corazón de la recuperación del sector.

Por su parte, el segmento de comerciales livianos (que incluye pick-ups y furgones) también mostró números favorables, aunque con un crecimiento más moderado. En total, se patentaron 161.826 unidades de estas características, un 31,8% más que las 122.744 registradas el año pasado. Si sumamos ambos segmentos livianos, el mercado acumula 556.535 unidades, un 50,2% por encima de 2024.

En cuanto a los comerciales pesados, el desempeño también fue contundente. Este sector, muy vinculado a la actividad logística y productiva, registró 20.175 unidades en lo que va del año, marcando una suba del 48,6% comparado con las 13.578 unidades del mismo lapso de 2024.

La batalla de las marcas

La disputa por el liderazgo del mercado es feroz, aunque con un líder consolidado. Toyota se mantiene en la cima del podio acumulado con 93.714 patentamientos y una participación de mercado del 16,8%, logrando un crecimiento del mismo porcentaje con respecto al año pasado. El ritmo de la marca de origen japonés fue sostenido, ya que había sido la más vendida del 2024 con amplio margen.

Apenas por detrás, dando pelea por imponerse en este 2025, le sigue Volkswagen, que suma 90.862 unidades (16,3% de participación) y un crecimiento anual del 48,4%. El tercer lugar lo ocupa Fiat con 72.544 vehículos, registrando un incremento interanual del 58,7%.

>> Leer más: Triumph refuerza su crecimiento en Argentina con la presentación de la Tiger Sport 800

Por otro lado, es para destacar el desempeño de marcas que, aunque con cifras menores a los líderes, mostraron crecimientos exponenciales, como el caso de Chevrolet, que duplicó sus ventas con un alza del 100,1% acumulado.

En tanto, hubo firmas de origen chino como Haval (+895%), Hyundai (+627,5%) y Baic (+528,3%) que irrumpieron con fuerza aprovechando una mayor disponibilidad de unidades importadas. De hecho, la composición del mercado este año demuestra que el 56% de los autos son importados, con Brasil a la cabeza, frente a un 44% de origen nacional, revirtiendo la tendencia de 2024 donde los nacionales eran mayoría (51%).

En el ranking de los modelos, el Toyota Yaris se posiciona como el vehículo más vendido del año con 29.551 unidades (+49,9% anual), superando al histórico líder Fiat Cronos, que suma 29.138 unidades (+6,9%). A su vez, la Toyota Hilux completa el podio con 28.959 unidades y mantiene su vigencia como la pick-up preferida de los argentinos.

Toyota Yaris septiembre El Toyota Yaris se afianzó como el auto más vendido del año.

>> Leer más: El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Otros modelos con crecimientos explosivos en el año fueron el Peugeot 2008 (+327%) y el Chevrolet Onix (+275,3%), además de exitosos lanzamientos recientes como el Volkswagen Tera y el Citroen Basalt.

La lupa en Santa Fe

Santa Fe mantiene su posición como uno de los pilares del mercado nacional, ya que se ubica como la cuarta jurisdicción con más patentamientos del país, solo por detrás de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

En noviembre, se registraron 3.285 unidades en la provincia (un 9,4% del total país), lo que representó un incremento del 1,5% respecto a noviembre de 2024, a contramano de la caída nacional.

En el acumulado de los once meses del año, registra 54.220 vehículos, lo que significa un sólido crecimiento del 54,1% respecto al año anterior, superando incluso la media nacional de crecimiento.

El sprint final de los autos eléctricos

El segmento de los vehículos 100% eléctricos fue, sin lugar a dudas, la gran sorpresa de la última parte de 2025. En noviembre se patentaron 225 unidades, lo que representa un crecimiento del 492,1% comparado con las apenas 38 unidades de noviembre de 2024. El acumulado anual ya alcanza los 1.117 vehículos, más del doble (+114%) que los 522 registrados en el mismo período del año pasado.

>> Leer más: Grupo Nation lanzó una novedosa SUV de BAIC en Santa Fe, con alta tecnología y confort

Este fenómeno está impulsado principalmente por la llegada masiva de marcas chinas líderes en esta tecnología. BYD tomó el control total de este nicho, concentrando casi el 75% de las ventas de eléctricos en noviembre. Sus modelos Dolphin Mini (87 unidades en el mes) y Yuan Pro (81 unidades) se convirtieron rápidamente en referentes de la movilidad sustentable en el país.

De la misma manera, otras marcas como Chevrolet, con el Spark eléctrico, y Volvo, con sus modelos EX30 y C40, también aportaron volumen a este segmento que, aunque todavía queda pequeño en la escala total, muestra el progreso tecnológico más vertiginoso del mercado.