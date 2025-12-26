Médicas y socias: lideran un centro de salud que combina estética con bienestar

La medicina evoluciona día a día y sus profesionales buscan sumar valor agregado a sus propuestas. La mirada hoy está puesta en buscar un mayor bienestar en las personas y con esa premisa las doctoras Romina Santos Roberts y Mónica Cossio Carbajal crearon Salubella .

Se trata de un centro que combina tratamientos de estética con medicina funcional y ortomolecular para tratar a las personas íntegramente, “de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro”, logrando un enfoque que se centra en el bienestar y no solo en la apariencia física.

Ubicado desde junio de este año en una antigua casona sobre calle Córdoba al 2400, el centro es atendido por las dos médicas de forma constante, aunque cuentan con un equipo de profesionales que contempla kinesiólogas, enfermeras y técnicas en hemoterapia , entre otros, para dar respuesta a los distintos tratamientos que proponen. Estos muchas veces arrancan con una primera consulta médica y evaluación de parte de las socias, para determinar qué pasos seguir y las dos fueron muy contundentes al afirmar a Negocios de La Capital que reciben más consultas por malestar psíquico como fatiga, que por mejoras faciales o rejuvenecimientos.

De hecho, durante los primeros años, la mayoría de los pacientes eran mujeres, algo que hoy cambió radicalmente. “Eso era antes, cuando la estética estaba más asociada a lo femenino. Hoy tenemos incluso más hombres que mujeres, sobre todo por temas de rendimiento deportivo y estrés laboral”, afirmaron. Ante consultas vinculadas al estrés, las socias explicaron que el abordaje es amplio y personalizado: “lo primero es escuchar . Hoy mucha gente no tiene espacio para expresar lo que le pasa. Después pedimos análisis profundos, de sangre, estudios por imágenes si es necesario y trabajamos sobre pilares clave: alimentación, suplementación, actividad física, descanso y manejo de ese estrés”.

>> Leer más: La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Medicina integral y funcional

Mónica y Romina estudiaron Medicina en la UNR y se conocieron entre 2008 y 2009, mientras realizaban guardias médicas, en un contexto de trabajo intenso que fue dando lugar al intercambio profesional, la afinidad personal y una mirada compartida sobre cómo ejercer la medicina. Con el tiempo, esa experiencia en común fue el punto de partida para comenzar a emprender un camino alejado del consultorio tradicional. En Buenos Aires se formaron realizando clínica estética y reparadora, y con el tiempo ampliaron su formación hacia la medicina funcional, ortomolecular y terapias de abordaje integral, además de áreas como hemoterapia.

“Nos resonaba un poco la parte más tradicional de la medicina que siempre nos enseñaba a medicar y no ir un poco más allá o investigar la raíz de por qué esa persona tenía esa molestia. Así que ahí empezamos todo un camino de formación con cursos o posgrados que son nacionales y otros que son de afuera”, explicó Santos Roberts.

Socias Salubella (2)

En el 2012 inauguraron su primer consultorio en calle Rioja y Ovidio Lagos, un espacio más chico y con un perfil principalmente enfocado en estética, mientras en paralelo seguían invirtiendo fuerte en formación médica y capacitación. Con el tiempo, a medida que fue creciendo la demanda y ampliándose, el proyecto fue evolucionando, sumando equipamiento, servicios y un equipo interdisciplinario, lo que finalmente las llevó a mudarse al espacio actual, mucho más grande y equipado para atender varias consultas en simultáneo.

Cuidar el exterior y el interior

En el área clínica, ofrecen consultas médicas personalizadas, evaluación con estudios de laboratorio y un posterior abordaje que dependerá del malestar que presenta la persona. En este sentido, sostuvieron que un 70% de las consultas tienen que ver con fatiga y trastornos del descanso. “Muchas personas llegan ya medicadas y nosotras nunca retiramos un fármaco indicado por otro médico. Lo que hacemos es modular: acompañamos al paciente para que, junto con su médico, pueda ir reduciendo la medicación si corresponde”, aclaró Cossio Carbajal.

Para esto, una de las terapias que brindan es a base de suplementos nutricionales, tanto oral como intravenosa. Personas que tienen dolores crónicos, fibromialgia, dolores articulares, artrosis, empiezan a mejorar porque, según las médicas, se complementa un cambio en su estilo de vida con vitaminas, minerales y otros elementos que el cuerpo fisiológicamente necesita para funcionar bien.

“Nos enfermamos porque tenemos deficiencias de nutrientes. Esto está profundamente vinculado a la alimentación, pero también al exceso de estrés, que consume y agota los nutrientes del organismo”, explicó Santos Roberts y agregó que, contrario a lo que se puede creer de que es un tratamiento costoso, los suplementos suelen ir de $120 mil a $160 mil la dosis. Los cambios más notorios, según coincidieron, comienzan a notarse a partir de la quinta aplicación.

Embed View this post on Instagram A post shared by Salubella® | Belleza y Calidad de vida (@salubella.drips)

En ese recorrido también se formaron en hemoterapia, la especialidad que aborda el uso terapéutico de la sangre y sus componentes, e incluye transfusiones y tratamientos regenerativos como el plasma rico en plaquetas. Después en lo que es estética médica, trabajan desde una mirada de armonización facial, que toma en cuenta lo que el paciente necesita para armonizar algún rasgo de su cara, pero sin exagerar, por lo que si consideran que tal intervención no respeta este enfoque deciden no realizarla.

Entre las opciones se incluye toxina botulínica, ácido hialurónico y bioestimuladores de colágeno, además de peelings médicos profundos y tratamientos faciales como limpiezas de cutis profundas, en comparación con los esteticistas, ya que usan un porcentaje de ácidos más elevados. A nivel corporal, brindan kinesiología estética, mesoterapia, ultracavitación, ondas rusas, plataforma vibratoria y depilación láser con tecnología Soprano Ice, siendo uno de los centros precursores en el uso de este equipo.

Lo que se viene

La clínica está abierta de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 19:30 en horario de verano y las socias indicaron que en promedio atienden entre 20 y 40 pacientes por día, gracias a la cantidad de habitaciones con las que cuenta el nuevo espacio. La idea de la mudanza fue de Juan Calore, que es el gerente de la marca y quien asesora a las emprendedoras en tendencias y en afianzar la marca no solo en Rosario, sino también en la región.

“Necesitamos de alguien que nos ordene los números y él es la persona, además de quien nos hace estudios de mercado que nos permiten analizar variables para poder avanzar con el proyecto. De hecho, venimos trabajando en agrandar la marca y sumar nuevas propuestas para el año que viene”, contaron las socias. Sin adelantar demasiado, anticiparon que buscarán incorporar terapias de biohacking corporal, usando ciencia, tecnología y hábitos para disminuir el estrés, la fatiga y optimizar el rendimiento físico y mental.