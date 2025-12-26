La Capital | Negocios | médicas

Médicas y socias: lideran un centro de salud que combina estética con bienestar

Se conocieron realizando guardias y fueron más allá de la medicina tradicional abriendo Salubella, un centro de estética y tratamientos para mejoras integrales.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

26 de diciembre 2025 · 12:55hs
Romina Santos Roberts y Mónica Cossio Carbajal

Romina Santos Roberts y Mónica Cossio Carbajal, médicas fundadoras de Salubella.

La medicina evoluciona día a día y sus profesionales buscan sumar valor agregado a sus propuestas. La mirada hoy está puesta en buscar un mayor bienestar en las personas y con esa premisa las doctoras Romina Santos Roberts y Mónica Cossio Carbajal crearon Salubella.

Se trata de un centro que combina tratamientos de estética con medicina funcional y ortomolecular para tratar a las personas íntegramente, “de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro”, logrando un enfoque que se centra en el bienestar y no solo en la apariencia física.

Ubicado desde junio de este año en una antigua casona sobre calle Córdoba al 2400, el centro es atendido por las dos médicas de forma constante, aunque cuentan con un equipo de profesionales que contempla kinesiólogas, enfermeras y técnicas en hemoterapia, entre otros, para dar respuesta a los distintos tratamientos que proponen. Estos muchas veces arrancan con una primera consulta médica y evaluación de parte de las socias, para determinar qué pasos seguir y las dos fueron muy contundentes al afirmar a Negocios de La Capital que reciben más consultas por malestar psíquico como fatiga, que por mejoras faciales o rejuvenecimientos.

Salubella 2 (1)

De hecho, durante los primeros años, la mayoría de los pacientes eran mujeres, algo que hoy cambió radicalmente. “Eso era antes, cuando la estética estaba más asociada a lo femenino. Hoy tenemos incluso más hombres que mujeres, sobre todo por temas de rendimiento deportivo y estrés laboral”, afirmaron. Ante consultas vinculadas al estrés, las socias explicaron que el abordaje es amplio y personalizado: “lo primero es escuchar. Hoy mucha gente no tiene espacio para expresar lo que le pasa. Después pedimos análisis profundos, de sangre, estudios por imágenes si es necesario y trabajamos sobre pilares clave: alimentación, suplementación, actividad física, descanso y manejo de ese estrés”.

>> Leer más: La florería rosarina que pone un pie en el jardín de la provincia

Medicina integral y funcional

Mónica y Romina estudiaron Medicina en la UNR y se conocieron entre 2008 y 2009, mientras realizaban guardias médicas, en un contexto de trabajo intenso que fue dando lugar al intercambio profesional, la afinidad personal y una mirada compartida sobre cómo ejercer la medicina. Con el tiempo, esa experiencia en común fue el punto de partida para comenzar a emprender un camino alejado del consultorio tradicional. En Buenos Aires se formaron realizando clínica estética y reparadora, y con el tiempo ampliaron su formación hacia la medicina funcional, ortomolecular y terapias de abordaje integral, además de áreas como hemoterapia.

“Nos resonaba un poco la parte más tradicional de la medicina que siempre nos enseñaba a medicar y no ir un poco más allá o investigar la raíz de por qué esa persona tenía esa molestia. Así que ahí empezamos todo un camino de formación con cursos o posgrados que son nacionales y otros que son de afuera”, explicó Santos Roberts.

Socias Salubella (2)

En el 2012 inauguraron su primer consultorio en calle Rioja y Ovidio Lagos, un espacio más chico y con un perfil principalmente enfocado en estética, mientras en paralelo seguían invirtiendo fuerte en formación médica y capacitación. Con el tiempo, a medida que fue creciendo la demanda y ampliándose, el proyecto fue evolucionando, sumando equipamiento, servicios y un equipo interdisciplinario, lo que finalmente las llevó a mudarse al espacio actual, mucho más grande y equipado para atender varias consultas en simultáneo.

Cuidar el exterior y el interior

En el área clínica, ofrecen consultas médicas personalizadas, evaluación con estudios de laboratorio y un posterior abordaje que dependerá del malestar que presenta la persona. En este sentido, sostuvieron que un 70% de las consultas tienen que ver con fatiga y trastornos del descanso. “Muchas personas llegan ya medicadas y nosotras nunca retiramos un fármaco indicado por otro médico. Lo que hacemos es modular: acompañamos al paciente para que, junto con su médico, pueda ir reduciendo la medicación si corresponde”, aclaró Cossio Carbajal.

Para esto, una de las terapias que brindan es a base de suplementos nutricionales, tanto oral como intravenosa. Personas que tienen dolores crónicos, fibromialgia, dolores articulares, artrosis, empiezan a mejorar porque, según las médicas, se complementa un cambio en su estilo de vida con vitaminas, minerales y otros elementos que el cuerpo fisiológicamente necesita para funcionar bien.

“Nos enfermamos porque tenemos deficiencias de nutrientes. Esto está profundamente vinculado a la alimentación, pero también al exceso de estrés, que consume y agota los nutrientes del organismo”, explicó Santos Roberts y agregó que, contrario a lo que se puede creer de que es un tratamiento costoso, los suplementos suelen ir de $120 mil a $160 mil la dosis. Los cambios más notorios, según coincidieron, comienzan a notarse a partir de la quinta aplicación.

En ese recorrido también se formaron en hemoterapia, la especialidad que aborda el uso terapéutico de la sangre y sus componentes, e incluye transfusiones y tratamientos regenerativos como el plasma rico en plaquetas. Después en lo que es estética médica, trabajan desde una mirada de armonización facial, que toma en cuenta lo que el paciente necesita para armonizar algún rasgo de su cara, pero sin exagerar, por lo que si consideran que tal intervención no respeta este enfoque deciden no realizarla.

Entre las opciones se incluye toxina botulínica, ácido hialurónico y bioestimuladores de colágeno, además de peelings médicos profundos y tratamientos faciales como limpiezas de cutis profundas, en comparación con los esteticistas, ya que usan un porcentaje de ácidos más elevados. A nivel corporal, brindan kinesiología estética, mesoterapia, ultracavitación, ondas rusas, plataforma vibratoria y depilación láser con tecnología Soprano Ice, siendo uno de los centros precursores en el uso de este equipo.

Lo que se viene

La clínica está abierta de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 19:30 en horario de verano y las socias indicaron que en promedio atienden entre 20 y 40 pacientes por día, gracias a la cantidad de habitaciones con las que cuenta el nuevo espacio. La idea de la mudanza fue de Juan Calore, que es el gerente de la marca y quien asesora a las emprendedoras en tendencias y en afianzar la marca no solo en Rosario, sino también en la región.

“Necesitamos de alguien que nos ordene los números y él es la persona, además de quien nos hace estudios de mercado que nos permiten analizar variables para poder avanzar con el proyecto. De hecho, venimos trabajando en agrandar la marca y sumar nuevas propuestas para el año que viene”, contaron las socias. Sin adelantar demasiado, anticiparon que buscarán incorporar terapias de biohacking corporal, usando ciencia, tecnología y hábitos para disminuir el estrés, la fatiga y optimizar el rendimiento físico y mental.

Noticias relacionadas
Fiwind creó una solución concreta, simple y directa para el usuario que requiera consumir en el exterior.

Fintech rosarina soluciona la forma de pagar las vacaciones en el exterior

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin.

La cadena Marriot desembarca en Rosario con una propuesta premium en barrio Martin

Ver comentarios

Las más leídas

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Lo último

Navidad de resurrección: el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

"Navidad de resurrección": el viral papelón de una diputada libertaria que después eliminó

Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Arca: cuáles serán los nuevos montos y quiénes mantienen el monotributo en 2026

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Con el hecho registrado este jueves, ya son cuatro los casos con características similares. En uno de ellos la víctima murió como consecuencia de las quemaduras

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos
La Ciudad

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos
Información general

Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg
LA CIUDAD

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días
La Ciudad

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave en peligro de extinción

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Alerta amarillo en Rosario: cuándo regresa la lluvia a la ciudad

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Define Malcorra: el 10 está con la pelota en sus pies y parado frente al arco

Ovación
Newells dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026
Ovación

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Newells dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

Cuáles son los candidatos a ganar el Mundial 2026 del Matador Kempes

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

El nuevo documental sobre Messi que emociona a todos y es furor en YouTube

Policiales
Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025
Policiales

Ataques incendiarios contra personas en situación de calle: al menos cuatro casos durante 2025

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Vive en la calle, lo internaron por quemaduras y denuncian que lo prendieron fuego

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

La Ciudad
Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg
LA CIUDAD

Policías asistieron a una mujer que tuvo a su bebé dentro un auto en Pellegrini y Gutenberg

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

La inauguración de las obras del aeropuerto de Rosario incluye sorteo de pasajes aéreos

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

¿Cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Desde este viernes, la Línea de la Costa comienza a circular todos los días

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
OVACIÓN

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino
OVACIÓN

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena
La Región

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear antes de Nochebuena

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales
Policiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón
Información General

Una nena de 12 años recibió una bala perdida en la cabeza en Morón

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio
La Ciudad

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado
zoom

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte
El Mundo

Kate Middleton reapareció en Navidad tocando el piano con su hija Charlotte

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario
Política

La ministra de Seguridad hizo un particular saludo por la Navidad desde Rosario

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata
Información general

Clásico veraniego: Havanna lanza dos nuevos alfajores en homenaje a Mar del Plata

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad
La Región

Fiesta clandestina en Roldán: convocaron a 200 personas en la madrugada de Navidad

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball
Información General

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia
El Mundo

Otra vez fue operado Jair Bolsonaro, ahora por una doble hernia

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA
Ovación

PSM Fútbol, el primer equipo de la región que inicia el 2026 en la AFA

Un proyecto para terminar con la prisión domiciliaria VIP en Santa Fe
Politica

Un proyecto para terminar con la "prisión domiciliaria VIP" en Santa Fe

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes