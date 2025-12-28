La Capital | Información General | Día de los Inocentes

Día de los Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es el origen de las bromas

Aunque hoy se asocia a bromas, la fecha recuerda un episodio trágico del cristianismo vinculado al nacimiento de Jesús

28 de diciembre 2025 · 09:55hs
Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes

Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes, una fecha que en la actualidad suele estar marcada por bromas entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, su origen dista mucho del clima festivo que hoy lo caracteriza: conmemora la matanza de niños ordenada por el rey Herodes I el Grande tras el nacimiento de Jesús.

La conmemoración integra el calendario romano general de la Iglesia Católica y recuerda a los llamados Santos Inocentes, los niños asesinados en Belén en un intento por eliminar al Mesías anunciado por las profecías.

Un episodio bíblico marcado por la violencia

El relato del origen del Día de los Inocentes se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Según ese texto, unos sabios de Oriente, conocidos como los Reyes Magos, llegaron a Jerusalén guiados por una estrella que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey de Israel.

Al tomar conocimiento de esa profecía, Herodes temió perder el poder y pidió a los Magos que le informaran el lugar exacto donde se encontraba el niño. Sin embargo, tras visitar a Jesús y ofrecerle oro, incienso y mirra, decidieron no regresar ante el monarca.

La huida a Egipto y la matanza en Belén

Siempre de acuerdo con el relato bíblico, un ángel advirtió a José sobre el peligro inminente y le indicó que huyera con María y el niño Jesús hacia Egipto. Cuando los soldados enviados por Herodes llegaron a Belén, la familia ya no se encontraba allí.

La orden real fue entonces ejecutar a todos los niños menores de dos años de la ciudad. Ese episodio, conocido como la matanza de los Santos Inocentes, quedó grabado en la tradición cristiana como uno de los hechos más cruentos vinculados al nacimiento de Jesús.

Aunque los acontecimientos se produjeron después de la visita de los Reyes Magos, la Iglesia fijó su conmemoración cada 28 de diciembre.

Cómo surgió la tradición de las bromas

Con el paso de los siglos, el sentido original de la fecha fue transformándose, especialmente en España y en gran parte de Hispanoamérica. El Día de los Inocentes comenzó a asociarse con bromas, engaños y travesuras, generalmente sin intención de causar daño.

La costumbre se vincula simbólicamente al engaño de los Reyes Magos a Herodes, al no revelar el paradero de Jesús. De allí surge la idea de “inocencia” ligada a quien cae en una broma ese día.

Frases y rituales populares

En la tradición popular, las bromas suelen ir acompañadas de expresiones como “que la inocencia te valga” o “inocente palomita que te dejaste engañar”. En algunos lugares también persiste la creencia de que lo que se presta el 28 de diciembre no debe devolverse.

Así, una fecha nacida de un episodio trágico del cristianismo fue resignificada con el tiempo hasta convertirse en una jornada marcada por el humor y las picardías, aunque su trasfondo histórico y religioso sigue formando parte de la tradición.

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

Microtráfico: Santa Fe enfoca la persecución penal en los vendedores ligados a la violencia

Un campeón con Newell's y una "joya" de Central se unen en el club de su pueblo natal

La política de microtráfico apunta a puntos de venta ligados a homicidios, balaceras, extorsiones y heridos de arma de fuego en la provincia

Con varios jugadores formados en Newell's, un grande del ascenso arma un equipo para subir a primera

Un joven de Funes sufrió un grave accidente navegando en el norte de Santa Fe

Nuevo alerta amarillo por altas temperaturas: el calor se quedará varios días

El Colo Ramírez está cada vez más cerca de volver a Newell's: de qué depende que ponga la firma

