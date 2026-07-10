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Asoman dos dudas en la selección argentina, pero Scaloni repetiría el once por primera vez

El entrenador tiene en mente replicar los nombres que vencieron a Egipto para jugar ante Suiza. La albiceleste se juega el pase a las semifinales del Mundial

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

10 de julio 2026 · 21:12hs
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Lionel Scaloni y la última práctica de la selección argentina antes de Suiza.

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Lionel Scaloni y la última práctica de la selección argentina antes de Suiza.

Es difícil pensar que, esta vez, Lionel Scaloni meta algún volantazo. La idea del entrenador de la selección sería ratificar ante Suiza a los mismos once de Argentina que iniciaron el partido dramático con Egipto. Las dudas podrían estar en el lateral derecho en mayor medida y en menor en el centrodelantero, pero la lógica indica que repetirá por primera vez en el torneo.

El plantel albcieleste entrenó alrededor de dos horas en la ciudad deportiva del Sporting Kansas City, cuando aún el sol estaba a pleno. Hubo quince minutos donde se pudieron ver trabajos con pelota y no hubo señales sobre el pensamiento del entrenador. Pero hay pocas dudas de lo que puede ocurrir.

Si bien la duda principal estaría en el lateral derecho, porque se espera más de Nahuel Molina, lo cierto es que tampoco los goles ante Egipto llegaron por su lateral. Sí entró bien Gonzalo Montiel, participando del gol del empate de Messi, pero salvo esa circunstancia, no sería para cambiar. A esta altura, todos precisan ratificación de confianza.

Arriba, siempre queda la duda sobre el 9, pero parece que Julián Álvarez se hizo acreedor de la posición. Y aunque Nicolás González también asomaba como chance, tampoco sería de entrada, por lo que el medio seguiría igual.

>> Leer más: El goleador no juega ante Argentina: se confirmó la baja de un jugador de Suiza

La voz de los defensores de Argentina

Antes de los trabajos, hubo una ronda de contacto con la prensa por parte de algunos jugadores, en este caso los zagueros centrales Cristian Romero y Lisandro Martínez, más el devenido a lateral izquierdo Facundo Medina.

“Va ser un partido duro, no estamos enfocados en lo que pasa en otros lados. Nos hicieron cuatro goles en los últimos dos partidos y nos molesta. Seguro tenemos que corregir cosas”, dijo el Cuti.

“Suiza tiene jugadores muy importantes y a mi modo de ver, dominó a Colombia, así que va a ser muy difícil”, agregó Romero, quien en referencia a su gol ante Egipto, dijo “que sirvió para que remontemos el partido. Fui, me quedé arriba y por suerte entró. Pensé: «Si me ve Scaloni, me mata». Siempre es lindo convertir, pero para los defensores es fundamental mantener el arco en cero”.

Competencia, correcciones y concentración

“Es un Mundial muy competitivo, ninguno nos hizo las cosas fáciles e hicimos un grandísimo partido con Egipto, pese a los goles que nos hicieron”, cerró el Cuti.

Después llegó el turno de Medina, quien dijo que “nunca me imaginé reemplazar a Nico (Tagliafico). Tengo una grandísima relación con él y somos soldados, dispuestos a entrar si hace falta”.

>> Leer más: Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

“Hay que minimizar los errores porque es una Copa del Mundo. Aprenderemos y seguimos, corrigiendo esos pequeños detalles que hacen diferencias en estas instancias”, reflejó. Medina señaló que después de Egipto “lo mental fue terrible, pero estamos acá, corrigiendo lo que haga falta para seguir en el Mundial”.

Finalmente, le tocó el turno a Licha Martínez, que apuntó: “Vivimos el partido como todos los argentinos, con mucha emoción y adrenalina, y estoy seguro que todos se sienten orgullosos con este equipo. Siempre pensamos en mejorar, vamos de menos a más y estamos muy concentrados en el partido con Suiza”. “No nos gustan que nos hagan goles. Por ahí tenemos que estar más concentrados, pero es mejor que pase ahora para mejorar y tener los pies bien aferrados a la tierra”, expresó el exNewell's.

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