Senado: el PRO buscará en la sesión de este jueves interpelar a Adorni, pero no tiene los dos tercios

El macrismo presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete concurra el 2 de julio a explicar el aumento de su patrimonio

Pese a que Patricia Bullrich anunció que se suspendió el informe de gestión de Manuel Adorni en el Senado, el funcionario dijo que quiere asistir.

El PRO pedirá este jueves en la sesión ordinaria del Senado nacional la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , aunque no tiene los dos tercios para poder aprobar sobre tablas ese proyecto de resolución.

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling , indicó que pedirá sobre tablas que Adorni concurra el 2 de julio próximo para que explique el incremento de su patrimonio, luego de haber reconocido que omitió declarar 500 mil dólares ahorrados en negro.

De ese modo, el macrismo se suma a los pedidos opositores de interpelar al jefe de Gabinete que se debatirán este jueves en el recinto de sesiones, pero que no se aprobarán ya que el oficialismo podrá evitar que Adorni concurra al Senado a explicar su aumento patrimonial .

La libertad Avanza (LLA) tiene 21 legisladores y el respaldo de al menos cuatro radicales, dos misioneros y uno de Provincia Unidas (PU) , con lo cual bloqueará sin dificultades la interpelación del funcionario.

En el proyecto de resolución, el PRO señala que pide explicaciones al jefe de Gabinete sobre la "evolución de su patrimonio en función de las omisiones e inconsistencias que surgieron entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus afirmaciones en Diputados y sus manifestaciones públicas".

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Goerling señaló que espera "contar con los dos tercios” porque en los pasillos de Congreso se escucha que “es la voluntad de casi todos interpelar al jefe de Gabinete, salvo el oficialismo”.

En la última reunión de Labor Parlamentaria se estableció que los proyectos de interpelación se podrán tratar sobre tablas si hay dos tercios de los presentes, modificando la posición previa de que podía concretarse sin dictamen y con el aval de la mayoría absoluta.