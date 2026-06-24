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Primeros pasos en el tenis: JTI Tour Etapa Roja en Remeros y encuentro Etapa Verde en Approach y Sorrento

Mientras los más chicos desarrollan su tenis, en Provincial se está disputando una fecha del circuito Cosat G3 y un torneo ITF J30 para jugadores sub 18

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

24 de junio 2026 · 18:34hs
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En las canchas de Remeros Alberdi

En las canchas de Remeros Alberdi, los más chicos jugaron, aprendieron y se divirtieron.
Julieta Abelvey y Valentina Mengarelli

Julieta Abelvey y Valentina Mengarelli, de la categoría Sub 16

Tenis, tenis y más tenis. Mientras en el Club Atlético Provincial se lleva adelante el Rosario Open en el que se desarrollan de manera simultánea dos certámenes de menores de jerarquía internacional, los más pequeños que dan sus primeros pasos en este deporte exhibieron sus destrezas en dos propuestas orientadas a la formación y el desarrollo del minitenis: el JTI Tour Etapa Roja, disputado en Remeros Alberdi, y el encuentro Etapa Verde, llevado a cabo en Approach y Sorrento Open.

En paralelo, las principales promesas sudamericanas compiten en una fecha del circuito Cosat G3 para las categorías Sub 14 y Sub 16, mientras que los jugadores Sub 18 protagonizan el torneo ITF J30, con entrada libre y gratuita. En ambos eventos, la Federación Santafesina de Tenis (FST) cuenta con varios representantes ubicados entre los principales puestos en sus respectivas divisiones.

En Remeros Alberdi, el JTI Tour Etapa Roja

En Remeros Alberdi más de 100 niños disfrutaron JTI Tour Etapa Roja, certamen que se lleva delante de manera conjunta entre Federación Santafesina de Tenis y Asociación Rosarina de Tenis. Para desarrollar el encuentro club anfitrión puso a disposición 4 canchas y la responsable de la puesta en marcha fue la profesora Micaela Nadalín quien consideró: “Estos encuentros son pensado para que los chicos participen en el entorno adecuado a su edad, disfrutando de juegos y competencias que los motivan a iniciarse y permanecer en el deporte fortaleciendo, además valores como el compañerismo, el respeto y la integración” y añadió: “ Tanto la Federación Santafesina, como la Asociación Rosarina, continúan apostando por el desarrollo de los niños a través de la competencia, en escenarios de juego adecuados para cada ocasión”.

Del evento participaron las escuelitas de tenis de los clubes: Jockey Club Rosario, Gimnasia y Esgrima, Atlético del Rosario, Talleres de Villa Diego, Centro Cosmopolita de Roldán, Red Star de San Lorenzo, Fisherton, Regatas Rosario, Remeros Alberdi y Sorrento Open.

Etapa Verde en Approach y Sorrento Open

Con las mismas características de organización se llevó adelante en Approach y Sorrento Open, un encuentro de Etapa Verde, que se disputa con pelotas similares a las amarillas convencionales, pero con un rebote ligeramente menor. Bajo la coordinación general de la profesora, María Julia Sesma, se desarrolló otra exitosa jornada que convocó a más de 130 jugadores.

Por la mañana Approach recibió a varones y mujeres para disputar la categoría de Sub 12, mientras que por la tarde participaron en Sorrento Open los Sub 10 y se llevó adelante por primera vez la participación de los Sub 14. La responsable de la puesta en marcha fue la profesora, María Julia Sesma. Todos los jugadores fueron premiados con medallas y trofeos, también se les brindó un merecido refrigerio.

Los clubes participantes fueron: Gimnasia y Esgrima, Atlético Provincial, Rosario Rowing, Remeros Alberdi, Regatas Rosario, Kentucky, Garibaldi, AIB, Atlético Fisherton, Náutico Avellaneda, Residencial Fisherton, Usar, Ceca y Red Star.

Promocional iniciación

En la ciudad de Roldán se disputó el III Promocional Iniciación, certamen que contó con la participación de más de 100 jugadores en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, tanto en varones como en mujeres. Los clubes anfitriones fueron Schwank Tennis Center, Ceca Tenis y Sports Tenis, que recibieron durante dos fines de semana a los menores que se inician en la competencia. El torneo volvió a reflejar el crecimiento del tenis de base en la región, con una destacada convocatoria y un excelente nivel de juego, permitiendo a los participantes sumar experiencia competitiva y continuar su desarrollo dentro del circuito regional.

Los resultados del Promocional son los siguientes:

Varones

Sub 12: Santiago Diez superó a Matías Moine 3/6, 6/2 y 10/7.

Sub 14: Thiago Fossaroli a Theo Garcia 6/3 y 6/2.

Sub 16: Benjamin Gambini a Ignacio Tambone 6/3 y 6/2.

Mujeres

Sub 12: Pilar Rudolf venció a Bianca Playa 6/4 y 6/1.

Sub 14: Mora Penesi a Lourdes Reguilon 6/4 y 6/2.

Sub 16: Julieta Abelvey a Valentina Mengarelli 6/0 y 6/2.

Julieta Abelvey y Valentina Mengarelli, de la categoría Sub 16

Julieta Abelvey y Valentina Mengarelli, de la categoría Sub 16

Promocional JTI Tour Etapa Naranja

Si bien los más pequeños del circuito participan durante todo el año en encuentros recreativos de las distintas etapas de pelotas de baja compresión, que se desarrollan en diferentes clubes de la ciudad y su zona de influencia, con un carácter formativo y participativo, muchos de ellos comienzan a dar sus primeros pasos en la competencia.

En este marco, se disputó un Promocional JTI Tour Etapa Naranja en Approach, donde los jugadores Sub 8 y Sub 9 tuvieron la oportunidad de competir por puntos, poner a prueba lo aprendido en la escuelita y vivir la experiencia de subir al podio. La jornada se desarrolló en un gran clima deportivo, con destacada participación de los chicos y el acompañamiento de familiares y entrenadores.

Los resultados fueron:

Sub 8: 1º: Roma Oreglia, 2º: Joaquín Rodríguez y 3º: Tiziano Vega

Sub 9: 1º: Donato Capisano, 2º: Lucio Pérez, 3º: Ulises Rasetto y 4º: Valentin Fischoff.

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