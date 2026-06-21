En tierra de cowboys y rodeos, el banderazo argentino armó la fiesta en Dallas

Miles de hinchas albicelestes ya copan la ciudad del estado de Texas para ver el lunes el partido ante Austria por la segunda fecha del Mundial

Miles de hinchas argentinos ya se hacen sentir en la mega ciudad de Dallas , donde el lunes, a las 14, la selección jugará ante Austria, por la segunda fecha del grupo J, en busca de sellar su pasaje a los 16 avos de final del torneo.

La avanzada de simpatizantes albicelestes ya hizo pie en la ciudad del sur de Estados Unidos y realizó el primer banderazo en este estado de Texas para darle apoyo a la Scaloneta, en la previa del segundo compromiso mundialista.

Con camisetas, bombos, gorros, banderas gigantes de Messi y Maradona, se armó el carnaval en las afueras de Dallas, con un solo objetivo: bancar al equipo campeón del mundo.

Y la gran mayoría de los hinchas coincidió en que la gratitud hacia este plantel y cuerpo técnico es total y que todo lo que venga para adelante es bienvenido, ya lejos de esa presión que era ser campeón sí o sí como fue en las últimas décadas.

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El apoyo del hincha argentino hacia Messi

No faltaron los cantos que se repiten en la cancha, como “esta vez nos volvimos a ilusionar”, “el que no salta es un inglés” y “Messi, querido, la hinchada está contigo”, tras la semana movida que vivió el Diez por los rumores sobre la salud de su padre.

Sin ninguna duda que Argentina será local en el estadio de Dallas, un verdadero plato volador enclavado en el corazón de la ciudad, entre edificios y torres que besan el cielo.

Hasta aquí llegan miles de argentinos, haciendo malabares con los costos, pero orgullosos, felices y repletos de felicidad porque están junto un equipo que los representa de la mejor manera y les dio la inolvidable alegría de Qatar 2022. Por eso la gratitud eterna hacia los “Muchachos”, una palabra hecha canción que se transformó en el himno de la selección y que no para de retumbar ahora en la cosmopolita Dallas. Sí, esta zona de cowboys y rodeos, pero que ahora se hizo futbolera.