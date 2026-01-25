¡Encontrá el vehículo que buscás!

Llegada de autos chinos al país: "Esto no va a generar un boom ni los precios se van a desplomar"

Ante la irrupción en el mercado de los modelos traídos desde China, los concesionarios locales advierten que "los precios no van a bajar porque ya están operando al costo"

Por Fermín Sánchez Duque

25 de enero 2026 · 09:19hs
Franco Giorgi analizó el panorama del mercado argentino ante la llegada de los autos chinos.

La llegada de los autos chinos generaron un impacto en el mercado automotriz argentino con un fenómeno que demoró en llegar al país, pero que desde hace varios años se manifiesta “a nivel global”. Los concesionarios locales reciben nuevas marcas y la competencia se modifica día a día, por lo que el sector se encuentra en un momento bisagra.

En diálogo con La Capital, Franco Giorgi, miembro del directorio de Giorgi, señaló que este “fenómeno se viene dando en el mundo hace algunos años y recién ahora está llegando a Argentina”, por lo que describió la llegada de miles de autos híbridos y eléctricos al país como “algo natural que se da en un contexto de sobreoferta a nivel mundial”.

La industria china está penetrando hace años en todos los sectores, y la industria automotriz no es la excepción”, remarcó Giorgi sobre el contexto de las marcas que se introducen al mercado argentino en medio del crecimiento de las exportaciones.

En la misma línea, continuó: “Van a venir a competir con precio y prestaciones, pero todavía está por verse cómo evoluciona el producto y el precio de reventa en el tiempo. Por otro lado está el tema de la posventa, que va a depender en un muy alto porcentaje del concesionario que está por detrás”.

Buque BYD autos marca china

No obstante, Giorgi aclaró que los vehículos 100% eléctricos, el flamante “caballito de batalla de muchas marcas que están ingresando al país”, deberán superar “las dificultades en Argentina”. Al respecto, describió que el país cuenta con “distancias largas y escasa infraestructura de carga”, a lo que además consideró que aún no cuenta con “un plan concreto para el desarrollo de la misma, el cual tenga en cuenta la capacidad energética del país”.

Impacto en el mercado

Giorgi destacó la distinción entre mercado e industria para analizar el impacto de la llegada de las marcas chinas a la Argentina, así como puntualizó los detalles que podrían verse alterados ante esta irrupción de los autos eléctricos.

“En el mercado local, lo que genera la llegada de nuevos productos es que el cliente tenga más opciones y las marcas y concesionarios tengamos que competir muchísimo más que antes. Esto no solo lo generan los autos chinos, la apertura de importaciones genera entrada de nuevos productos en las marcas ya instaladas, que hasta ahora tenían la puerta cerrada”, afirmó.

A su vez, resaltó que “para los concesionarios es tener márgenes más finos, un enorme trabajo para lograr mayor eficiencia en la operación y, como algo positivo, que tengan que cuidar mucho más al cliente”.

La industria se mantiene a un costado

Para el análisis sobre el impacto que tendrá en la industria, Giorgi remarcó que “la situación es otra”, debido a que “Argentina es un país productor de pickups en su mayoría, un segmento en el que las marcas chinas todavía están incipientes”.

Por esto, el miembro del grupo automotor consideró que “todavía no ven competencia fuerte en el producto por excelencia de la industria argentina”.

Además, indicó que “durante décadas la industria automotriz argentina se basó en un alto porcentaje en la exportación, debido a que el volumen del mercado interno no justificaría la cantidad de fábricas que operan en el país”. En cuanto a esta realidad, aseguró que “desde hace años Argentina ya compite con China en todos los países a los que exporta”.

“Esto genera que toda la cadena de valor en Argentina, desde el autopartista, al concesionario, pasando por la fábrica y el importador, tengan que grabarse a fuego la palabra eficiencia. El escenario de competencia hace que el precio lo ponga el mercado, nosotros solo podemos trabajar sobre los costos”, aseveró Giorgi.

Al definir la situación actual en el país, subrayó: “Como consuelo, me gusta decir que el país se está normalizando, nunca puede ser natural que una persona espere más de seis meses un auto, como pasaba hace tres años. Es dura la nueva realidad, y hay un período de ajuste que tenemos que sortear, pero competir nos hace mejores como empresas. Es en pos de dar más opciones para el consumidor argentino, eso es lo que hay que mirar”.

Los precios en la mira

Ante el “desbalance entre oferta y demanda” se genera un impacto en los precios de los vehículos, un apartado que según Giorgi “se viene viendo en el mercado argentino desde hace dos años”, por lo que enfatizó que “la competencia no es solamente con China, que son los últimos en entrar, sino que Argentina tenía una oferta muy limitada hasta 2023 y empezó a entrar volumen y modelos nuevos desde principios de 2024”.

El escenario competitivo no empieza hoy. Por esto vimos una reducción constante mes a mes de los márgenes de las terminales y los concesionarios por los últimos 24 meses. Con muchos meses de pérdida en nuestro caso, tanto en 2024 como 2025”, confesó.

Por consecuencia, Giorgi destacó que “ya no hay margen para bajar” y sostuvo que no deberán “confundirse con eso”, siendo que “todos están operando con rentabilidad cercana a cero”. “No pensemos que un barco de 5 mil unidades, por más marketinero que sea, va a cambiar la ecuación. Los autos no van a bajar porque ya estamos operando al costo”, sentenció.

Buque BYD autos marca china (1)

“No me tienen que creer a mí, cualquiera que mire el aumento del dólar y la inflación, que es lo que rige el costo de los autos, y compare contra el aumento de los últimos dos años, puede ver que el precio aumentó menos que el costo. Eso es una reducción de margen directa”, expresó Federico, y continuó: “El cupo para la importación de autos chinos sin arancel es de 25 mil autos, un 4% del mercado proyectado en 2026, no creamos que esto va a generar un boom y los precios se van a desplomar. Soy repetitivo pero quiero que quede claro, la competencia no empieza hoy con los chinos, empezó hace tiempo en Argentina”.

La medidas de Giorgi en cuanto a las importaciones

Por el lado de su grupo de automotores, Giorgi confirmó que “están planteando cuatro pilares estratégicos como potenciadores de la competitividad”, los cuales “buscan que se apliquen transversalmente en todos los sectores de la empresa y que logren que todos los miembros del equipo los vivan”.

En relación a estos cuatro pilares, mencionó que se trata de “la experiencia del cliente, la eficiencia de costos, el desarrollo de todas las unidades de negocio con rentabilidad (no solamente ventas sino que también plan de ahorro, usados, servicios, repuestos, accesorios, créditos, seguros, alquileres y demás) y la evolución en innovación de la gestión comercial para afrontar una mayor competencia”.

