La Capital | Motores | Auto

Los hábitos que dañan el auto y generan costosas reparaciones

Los comportamientos de los conductores pueden perjudicar a los componentes del vehículo. Qué costumbres provocan gastos a la hora de ir al taller

25 de enero 2026 · 09:20hs
Los hábitos que dañan el auto y generan costosas reparaciones

El mantenimiento preventivo de un auto no solo depende de las visitas programadas al taller, sino fundamentalmente de la atención a los detalles que muchos conductores pasan por alto en su rutina diaria.

Pequeños hábitos cotidianos, que a menudo parecen inofensivos, terminan generando daños acumulativos en diversos sistemas del vehículo, lo que se traduce en un incremento directo de los costos de reparación y en una reducción significativa de la vida útil de la unidad.

Aunque cada conductor posee un estilo de conducción particular, existen errores técnicos que se repiten con frecuencia y afectan componentes estructurales del vehículo.

Conductor auto

El pedal de embrague

Los autos equipados con transmisión manual son especialmente susceptibles al error humano debido a la interacción directa del conductor con los componentes mecánicos de la tracción. Uno de los errores más recurrentes identificados por los expertos consiste en el accionamiento incorrecto del pedal de embrague. Existen dos extremos dañinos en esta maniobra: soltar el pedal con excesiva lentitud o hacerlo de manera demasiado brusca.

Cuando el embrague se libera lentamente, se produce un desgaste acelerado del disco, acortando su durabilidad. Por el contrario, un movimiento repentino genera tirones violentos que someten al sistema de transmisión a esfuerzos mecánicos innecesarios.

Estos cambios bruscos de velocidad sobrecargan los componentes internos de la caja de cambios. En tanto, un hábito muy común pero perjudicial es apoyar la mano sobre la palanca de cambios mientras se circula, ya que esta presión constante puede dañar la precisión y el mecanismo de selección de las marchas.

Freno de mano sí, vehículo en cambio no

Un hábito arraigado entre muchos conductores es dejar el auto con una marcha engranada al momento de estacionar. Esta práctica somete a la caja de cambios a una tensión constante que desgasta los componentes de forma prematura.

Además del desgaste mecánico, esta acción representa un riesgo de seguridad, especialmente en vehículos que no cuentan con sistemas de arranque de seguridad, ya que puede provocar movimientos inesperados al encender el motor, poniendo en peligro al conductor y a terceros.

Es fundamental remarcar que dejar el auto en cambio no sustituye al freno de mano. En términos técnicos, si el vehículo recibe un impacto mientras se encuentra estacionado con la marcha puesta, la fuerza del choque puede romper los engranajes de la transmisión al forzar el movimiento del motor a través de las ruedas.

Para evitar estos daños, se debe utilizar la palanca del freno de mano, así sea de accionamiento mecánico o eléctrico, la cual está diseñada específicamente para bloquear los frenos traseros con un nivel de agarre superior y seguro.

Gestión del motor

El motor de combustión emite señales sonoras y visuales que indican el momento óptimo para realizar los cambios de marcha. Ignorar estas señales, como extender demasiado la segunda velocidad o intentar circular en quinta marcha a muy bajas revoluciones, afecta directamente el rendimiento y la salud del vehículo.

No prestar atención al indicador de revoluciones por minuto (RPM) que muestra el tablero de instrumentos puede derivar en daños internos en el motor y provocar un desgaste prematuro del sistema de frenado.

Para evitar inconvenientes con este sistema, es importante la coordinación entre el oído del conductor y la observación de los instrumentos, los cuales resultan ser esenciales para garantizar una mecánica saludable.

Cargar nafta y evitar la reserva

Otro error crítico que encarece el mantenimiento es circular frecuentemente con el tanque de nafta en reserva. Esta práctica tiene consecuencias negativas a largo plazo debido a que los residuos y sedimentos que se acumulan en el fondo del depósito pueden pasar al sistema, obstruyendo los filtros y los inyectores.

Eso lleva a que mantener niveles extremadamente bajos de combustible provoque daños en la bomba de combustible, la cual requiere de la inmersión en el fluido para su correcto funcionamiento y refrigeración.

Finalmente, el cuidado térmico del motor es un pilar de la longevidad mecánica. Exigir el máximo rendimiento del vehículo inmediatamente después del arranque, sin permitir un período de estabilización térmica, acelera el desgaste de las piezas internas.

Los expertos recomiendan conducir a una velocidad moderada durante los primeros minutos de marcha hasta que el aceite alcance una temperatura aproximada de 90°C, lo que asegura una lubricación adecuada en todos los canales del bloque motor. Evitar esfuerzos excesivos durante esta fase inicial prolonga la vida útil de los componentes y previene fallas mecánicas de alto costo.

La pick-up Dakota de RAM fue reconocida como el auto del año en Argentina.

La RAM Dakota fue elegida como el "auto del año 2025" en Argentina

Franco Giorgi analizó el panorama del mercado argentino ante la llegada de los autos chinos.

Llegada de autos chinos al país: "Esto no va a generar un boom ni los precios se van a desplomar"

El modelo Geely EX5, de alta tecnología, llegará a Rosario de la mano de Pesado Castro.

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

El buque BYD Changzhou llegó a la Argentina con casi 6 mil autos híbridos y eléctricos.

Revolución de autos en el mercado argentino: "China tiene puestos los ojos en Sudamérica"

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Vuelta a clases 2026: el control médico escolar, una instancia clave más allá del trámite

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Rosario busca ubicarse en la grilla nacional e internacional de turismo receptivo con eventos públicos y privados, y la modernización del aeropuerto

Por Alicia Salinas
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Ovación
Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

