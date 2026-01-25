Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Pesado Castro trae a Rosario a la marca Geely, una de las principales automotrices de origen chino en el mundo que cuenta con autos de alta tecnología . Esta firma, la segunda en ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial , apuesta fuerte al mercado argentino y llega con una sólida red de concesionarios en Argentina.

Por ello, este lunes 2 de febrero se llevará a cabo el lanzamiento del EX5 , insigna de la marca, en el concesionario Geely Pesado Castro a Corrientes 247 , en pleno centro de la ciudad. Este SUV 100% apuesta a liderar el segmento de los eléctricos.

A su vez, el evento contará con la visita del Embajador de la República Popular China, Wang Wei , quien dará un fuerte respaldo a la industria automotriz china y especialmente a la marca representativa de aquel país.

El diplomático realizará una visita de tres días a la provincia de Santa Fe tras la invitación del gobernador Maximiliano Pullaro, con el fin de estrechar los vínculos políticos, económicos y comerciales. Además, estará acompañado por una delegación de importantes empresas chinas que buscarán oportunidades de cooperación con las empresas locales .

Al respecto, Leonardo Pesado Castro, presidente de Geely Pesado Castro, expresó en diálogo con La Capital que la “prestigiosa marca a nivel internacional” llegará con un “paraguas” de firmas de alto nivel como Volvo, Smart, Lotus, Zeekr y Lynk&Co, entre otras. “Para nosotros es un orgullo representar a Geely en Santa Fe, presentar el EX5 y recibir al embajador junto a su delegación”, afirmó.

Este evento se produce en un contexto de transformación para el sector en Argentina, marcado por la apertura económica y la llegada de nuevas tecnologías de propulsión que buscan renovar un parque automotor con signos de obsolescencia.

Renovación del parque automotor

La llegada de Geely a la ciudad se encuadra en un cambio de escenario para el comercio internacional en el país. Según destacó Leonardo Pesado Castro, este desembarco es “algo muy positivo y necesario para el mercado automotriz argentino que estuvo cerrado al mundo durante tanto tiempo”. El empresario señaló que las marcas asiáticas se encuentran actualmente “a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos”, habiendo superado a las firmas de origen europeo y americano.

Esta necesidad de nutrir el mercado local responde, de acuerdo a las declaraciones del directivo, a que los modelos comercializados en el país hasta el año 2023 se encuentran “bastante obsoletos”. Actualmente, el mercado se nutre de novedades tecnológicas que impactarán en una “renovación importante de lo que es el parque automotor, que está bastante viejo”.

Pesado Castro resaltó que este proceso no solo implica un recambio de unidades, sino una transición hacia “energías verdes de menores emisiones”, lo cual permitiría reducir la concentración de monóxido de carbono en las ciudades y alcanzar un esquema de ambiente más limpio.

El cambio de paradigma sobre el auto chino

Uno de los ejes centrales de la propuesta de Geely en Rosario es la superación de las dudas históricas sobre la calidad de los productos fabricados en China. Pesado Castro recordó que en los inicios de la llegada de estas marcas al país, existían incertidumbres sobre el estándar de fabricación.

No obstante, el empresario afirmó que existe un “cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la calidad del producto chino”, la cual calificó como “superlativa” y superior a la que el mercado local, debido a su cierre comercial, estaba acostumbrado.

Para fundamentar esta posición, relató su experiencia personal tras visitar las instalaciones de la marca en el continente asiático. “Tuve la posibilidad de viajar a Shanghai y de ahí trasladarme a una ciudad continental, Hangzhou, donde está una de las fábricas y oficinas sede de Geely en China. La verdad que me fui gratamente sorprendido por el nivel de calidad de los procesos productivos y tecnológicos. La posibilidad de error está minimizada a expresiones a las cuales no estamos acostumbrados en nuestra región”, detalló.

“El mercado se está queriendo volcar al auto chino”, aseguró Pesado Castro en cuanto a la conducta de los consumidores argentinos, enfocados en la calidad del producto. Este hecho se manifiesta, según su análisis, a través de la alta demanda y consultas previas que recibieron incluso antes de la inauguración formal que llevarán a cabo este lunes.

Modelos y lanzamientos previstos en Rosario

Geely se posiciona globalmente como una de las tres empresas automotrices más importantes de China, destacándose por estar “a la vanguardia, muy despegado del resto” en cuanto a calidad, según consideró Pesado Castro. En el plano local, la estrategia del concesionario contempla una agenda activa de presentaciones para este 2026.

Geely EX5 2

El lanzamiento inicial se centra en el Geely EX5, un vehículo 100% eléctrico, pero el directivo adelantó que durante el resto del año se producirán también otros “tres o cuatro lanzamientos importantes”, entre los que se destaca el arribo del modelo Geely Icon, previsto para dentro de dos o tres meses. El objetivo del grupo es posicionar a la marca como una opción “vanguardista y tecnológica” que utiliza energías limpias en la provincia de Santa Fe.

Respecto a las especificaciones técnicas del EX5, el vehículo cuenta con una autonomía que oscila entre los 480 y los 500 kilómetros, lo que le otorga un radio de acción considerable para el uso diario y de trayectos interurbanos. Una de las facilidades que destacó Pesado Castro es que la unidad incluye un cargador portátil, permitiendo que el usuario pueda cargarlo en su domicilio durante la noche de manera “similar a un teléfono celular”, simplificando la operatividad del sistema eléctrico.

Infraestructura y desafíos de la nueva movilidad

Por otro lado, a pesar de las ventajas tecnológicas de los modelos, la consolidación de la movilidad eléctrica en Rosario y la región depende en gran medida del desarrollo de una red de carga adecuada. En este sentido, Pesado Castro mostró su entusiasmo por ver que la provincia incorpore una “instalación de mayor cantidad de cargadores en distintos puntos”.

Actualmente, el despliegue de infraestructura de carga se encuentra en una fase inicial, con terminales que se inauguran en algunos centros de la ciudad y en lugares específicos a través de la red de estaciones de YPF.

“Estamos convencidos de que es la nueva tendencia y es a donde tiene que dirigirse la industria”, sostuvo Leonardo, agregando que el grupo empresario está dispuesto a sostener este cambio. De la misma manera, concluyó: “No hay forma de que se detenga, hay que adaptarse rápido a este cambio. Estamos en eso. Queremos acompañarlo y reforzarlo, es a donde debemos ir. Vamos a transitar este camino”.