Casi 70 reclamos por árboles y ramas caídas tras las fuertes ráfagas de viento en Rosario

A media mañana se produjeron vientos que llegaron a los 74 kilómetros por hora. Las cuadrillas trabajan en distintas zonas afectadas por el fenómeno

Ramas y árboles caídos, voladura de chapas y carteles. Estas fueron algunas de las consecuencias de las fuertes ráfagas de viento y tierra que sacudieron la mañana de Rosario . Desde el municipio señalaron que las cuadrillas ya trabajan en la calle para atender los reclamos de los vecinos.

Apenas pasadas las 10 la ciudad y sus alrededores se vio atravesada por fuertes vientos que anticipaban una tormenta que finalmente no llegó. Gonzalo Ratner, director de Gestión de Riesgos y Protección Civil del municipio, confirmó que se llegaron a registrar ráfagas de hasta 74 kilómetros por hora .

Ratner destacó que si bien el alerta estaba vigente para el norte de la provincia de Buenos Aires y el sudoeste de Santa Fe , la llegada de esos frentes de tormenta se hicieron sentir en Rosario. En Riccheri y San Lorenzo una dotación de Bomberos Voluntarios debió trabajar junto al Sies por un árbol que cayó sobre una moto en la que viajaban dos ocupantes, que terminaron con heridas leves. En Colombia al 1100 un árbol cayó en la puerta de un jardín de infantes.

El funcionario confirmó que hasta el mediodía habían ingresado unos 67 reclamos por arboles de gran porte y ramas caídas , además de ocho reclamos voladura de chapas y carteles .

viento05 Foto: Virginia Benedetto / La Capital

"Si bien el alerta meteorológico no está vigente para Rosario se están atendiendo con el mismo protocolo", explicó. Y pidió estar atentos sobre todo para aquellas personas que tengan previsto viajar hacia Buenos Aires. "Tanto hoy como mañana pedimos mantener la precaución", apuntó.

En cuanto a los próximos días, para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia probabilidades de tormentas aisladas durante toda la jornada, de hasta el 40 por ciento hasta la tarde y de hasta 70 por ciento en la noche. La temperatura estaría entre 36º y 24º. El viernes estaría mayormente nublado y habría un respiro en los termómetros, con una máxima de 29º y una mínima de 21º.