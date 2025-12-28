La Capital | Ovación | Rosarina

Asociación Rosarina: el básquet local tiene a un nuevo campeón que fue el mejor en la temporada

La Asociación Rosarina de Básquet emitió un comunicado oficial con el nuevo fallo de la Confederación Argentina tras la apelación de Sportsmen Unidos.

28 de diciembre 2025 · 10:37hs
Temperley logró por primera vez en su historia el título en la máxima categoría de la Asociación Rosarina de Básquet.

Temperley logró por primera vez en su historia el título en la máxima categoría de la Asociación Rosarina de Básquet.

En las últimas horas del sábado, la Asociación Rosarina de Básquet publicó en su página web el fallo emitido por la Confederación Argentina luego del recurso de apelación que formalizó Sportsmen Unidos que tuvo en un primer lugar la paralización del cuadrangular final de la Superliga.

La máxima entidad a nivel nacional se pronunció con una sanción más dura tras la cual Temperley quedó consagrado como el campeón del Prefederal 2025, ya que con el nuevo fallo ni Provincial, ni Atalaya ni Sportsmen Unidos podrán alcanzar el primer puesto.

El comunicado oficial de la Asociación Rosarina de Básquet

El comunicado oficial dice: «Por la presente, cumplimos en informar que en el día de la fecha se ha recibido notificación formal por parte de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), mediante la cual se comunica la resolución del recurso interpuesto oportunamente por el Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos. La parte resolutiva de dicha comunicación establece lo siguiente:

1- Confirmar parcialmente la resolución del Honorable Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina en todas y cada una de sus partes.

2- Atento a los hechos de violencia advertidos en las filmaciones que constan en las actuaciones, corresponde dar por perdido el partido 20 a 0 al Club Sportsmen Unidos sin punto de presentación, es decir 2 puntos para el ganador exclusivamente. Con costas….

En virtud de lo resuelto por el Honorable Tribunal de Disciplina de la CAB, respecto de la asignación de puntos a los equipos intervinientes, y considerando que el primer criterio de desempate olímpico ante igualdad de puntos en la última fecha pendiente (Atalaya vs. Provincial y Temperley vs. Sportsmen) no modifica la posición del primer lugar de la tabla, la misma queda conformada de la siguiente manera:

  • Cuatro (4) puntos: Club Atlético Temperley
  • Tres (3) puntos: Club Atlético Provincial
  • Dos (2) puntos: Atalaya Club
  • Dos (2) puntos: Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos

Asimismo, y teniendo en cuenta las circunstancias temporales generadas por la interposición del recurso mencionado, la Asociación Rosarina de Básquet resuelve dar por concluido el Torneo de Superliga Prefederal 2025, consagrando de esta manera al Club Atlético Temperley como campeón del mismo».

Vale destacar que el fallo inicial que había emitido el tribunal de disciplina de la Asociación Rosarina le dio por ganado el partido a Provincial por 20 a 0 ante Sportsmen Unidos, pero le otorgada dos puntos al Rojo y uno al Verde.

Con esta resolución podría haberse dado un triple empate en el primer puesto del cuadrangular final. Pero como la CAB le quitó el punto al Verde, ese falló le dio directamente el título a Temperley.

El primer título de Temperley

Por primera vez en su historia, Temperley logró el título máximo en la primera división del básquet rosarino. En la fase regular fue el mejor de todos con un récord de 24 triunfos y solamente 6 derrotas. Anotó 2.482 tantos y recibió 2.099.

Esto le dio el derecho de jugar directamente en semifinales donde venció a Náutico Sportivo Avellaneda 2 a 0 (94-75 y 92-73). Ya en el cuadrangular final ganó los dos partidos que disputó: 94 a 83 a Provincial y 69 a 53 a Atalaya.

El equipo fue dirigido por Mariano Junco contó con estos nombres a lo largo de 2025: Franco Agustín Correa, Santiago García Cano, Luca Valentín Amigo, Felipe Nalda, Estanislao Street, Lucio Galli, Nicolás Boixader, Bautista Moresco, Santiago Salvaggio, Gregorio Traglia, Gastón Fredes, Augusto Capra, Lucio Beltramino, Octavio Parizzia, Martín Tessandori y Lucas Filipelli.

