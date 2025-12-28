La Capital | Ovación | Adiur

Neurociencia, clave en Adiur para la formación de sus jugadores: "Queremos sumar a los padres"

Adiur es pionero en el fútbol rosarino en aplicar la neurociencia para mejorar a sus futbolistas y cuenta con el trabajo de la especialista Verónica Franciscutti

Carlos Durhand

28 de diciembre 2025 · 10:34hs
El diario deportivo Fabián Soldini y la especialista en neurociencia Verónica Franciscutti trabajan codo a codo en la aplicación de nuevas metodologías en Adiur.

“Adiur es como un aeropuerto”, dijo en diciembre de 2017 en una entrevista a La Capital su director deportivo Fabián Soldini. Y con el tiempo esta frase fue tomando más forma, ya que el club del Viaducto busca ser un club formador. No solo de futbolistas sino de personas y obtiene sus mejores resultados con las divisiones más chicas.

Desde hace algunos años los Naranjas fueron pioneros en aplicar la neurociencia al fútbol. Para ello cuentan con el trabajo de Verónica Franciscutti, quien es neuropsicoentrenadora.

“Cada vez que termina un año queremos contarle a la sociedad como trabajó Adiur. En este caso queremos hablar un poco de la neurociencia aplicada al fútbol. Hace ya varios años que venimos trabajando con Verónica, quien está trabajando en la parte mental del jugador y ahora también queremos sumar a los padres a este proyecto porque atrás del futbolista hay un ser un humano que quiere cumplir su sueño y lo tenemos que contener. Pero si no logra ser futbolista profesional, le queremos dar las herramientas para que se pueda desarrollar en la vida y ser feliz, que es lo más importante en la vida”, comenzó diciendo Fabián Soldini.

>> Leer más: "Adiur es como un aeropuerto"

La neurociencia es un pilar fundamental en el presente de Adiur

El director deportivo continuó: “Hay muchos clubes en el mundo con distintas variantes que aplican la neurociencia. Trabajamos lo mental, pero con una realidad de juego dentro del campo. Los resultados que estamos obteniendo son muy buenos”.

Por su parte Franciscutti contó como comenzó su trabajo en Adiur: “Fabián me contactó por una cuestión personal y él quiso hacer mis cursos de Programación Neurolinguística, que es como el cerebro se programa. Desde allí comenzamos a trabajar con jugadores puntuales”.

La especialista añadió: “En la vida no venimos con un manual de instrucciones. No sabemos como funciona nuestro cerebro. Tenemos que aprender a usarlo. El deportista hace un entrenamiento físico y táctico, pero no mental. La mente es el procesamiento de nuestro sistema nervioso que va desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Si tu mente está tensa a la hora de un partido o en una situación de riesgo de juego, tu cuerpo también lo va a estar. Por lo cual hay que aprender a dominar las emociones. Lo emocional es muy importante en el futbolista porque siente adrenalina. La presión y el no querer cometer errores juegan su papel”.

Adiur 4

Como ejemplo Soldini contó: “Un jugador de 20 años no se sentía cómodo por el murmullo que venía de afuera y en un partido de local. Y era un futbolista con recorrido que fue campeón y con pasado en selección argentina. Desde afuera parecería que no le puede pasar nada, pero internamente sufría esa situación. Por lo cual decidí acudir a Verónica y lo llevé al consultorio”.

A la hora de explicar de cómo se lo convence al jugador para salir de esta situación Franciscutti manifestó: “Yo no tengo que convencer al jugador. No uso solamente la palabra. Trabajo con los dos hemisferios del cerebro. Cuando se trabaja con la palabra es el hemisferio izquierdo. Tengo que trabajar con sus representaciones mentales, que es el hemisferio derecho, por lo cual trabajo con hipnosis. Hago un traje a medida para cada jugador. Ya que el futbolista tiene que generarse una cápsula y abstraerse. Eso, de dejar afuera lo que te está afectando, se entrena. Lo motivacional, o sea el discurso, puede durar uno o dos partidos nomás.

Respecto al miedo de las personas sobre la hipnosis dijo: “Nuestra mente tiene diferentes frecuencias cerebrales en función de la relajación. Eso cambia el estadio de concentración. La hipnosis terapéutica lo que hace es bajar a una persona a una frecuencia cerebral más baja de relajación y así poder cambiar los patrones mentales.

En cuanto a cómo fue cuando Soldini planteó este tipo de trabajo en Adiur, el director deportivo enfatizó: “Todavía me siguen mirando de reojo. El desconocimiento lleva a pensar que con este tipo de cosas uno quiere vender humo. Pero cuando se ven los resultados ven que no es así. Soy bastante inquieto y la idea es ir un poco más adelante que el resto”.

Además, hizo una confesión: “El día que Ignacio Scocco comience su carrera como entrenador voy a ser su ayudante y la voy a incorporar a Verónica al equipo ya que es un área muy importante”.

Adiur 2

Franciscutti considera que los objetivos hay que escribirlo. Al respecto dijo: “Cuando uno hace eso plasma en un papel la materialización de una idea. Es fundamental también ejecutar el plan de acción. El sueño a veces no es real y tiene que ser alcanzable. El primer objetivo de todo jugador es “ser parte de la selección Argentina”. Pero hay que ir por metas más cortas”.

En relación con los chicos que no llegan a ser profesionales Soldini contó: “Adiur cumple una función más social que profesional. Son muchos más los que no llegan. Por lo cual estas herramientas de la neurociencia preparan al jugador para eso. Hoy tenemos un streaming donde entrevistamos a chicos que pasaron por el club y hoy trabajan de otra cosa. Pero en su etapa por la institución fueron felices y eso nos pone contento”.

Fransciscutti comentó en cuanto a la frustración de los deportistas: “a veces vienen los padres y me dicen que su hijo tiene baja tolerancia a la frustración. Cuando en realidad son ellos los que están pasando por ese proceso. Además, hay muchas cosas que vienen del hogar. Donde no se pone límites. Y cuando el chico va a un entorno donde se le marca un error, para el deportista es tremendo. Muchas veces la presión con el futbolista se genera desde los padres. Uno de los trabajos de campo que hago es grabar la tribuna para observar las reacciones de los padres y escucho muchas cosas que me sorprenden. Creo que el mérito es muy importante y sino se motiva a los chicos a ir por más corremos el riesgo de achatarlos como personas”.

Finalmente, Soldini dijo: “Tenemos el lema de las tres P. Pasión, Perseverancia y Paciencia. Pasión por todo lo que hacés, perseverancia por el trabajo y paciencia que generalmente es lo que falta. Pero hay chicos que lo logran y si bien no fueron ganadores en el fútbol, lo son en la vida que es parte de la formación de Adiur”.

