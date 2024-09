Amarok lanzó un rediseño que impacta a primera vista

La saga de la Volkswagen Amarok no se detiene. No en vano es una de las pick-ups medianas más reconocidas del mercado. Ahora se renovó totalmente por afuera y exhibe un rediseño más audaz como también conjuga un innovador interior. A eso hay que sumarle que cuenta con tres tipos de excelentes motorizaciones. La concesionaria de Pesado Castro Volkswagen fue el eje de la presentación de esta nueva camioneta que promete no solo mantener su legado, sino también llevarlo a nuevas alturas y marcar presente en un sector tan noble como es el campo. En Motores te describiremos cómo es el flamante chiche de VW.