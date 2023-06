Los Pumitas mostraron las garras en su debut mundialista

Los Pumitas pisaron fuerte en su estreno en el Mundial Juvenil M20 que se desarrolla en Sudáfrica. Le ganaron a Italia por un categórico 43 a 15, por la primera fecha el Grupo C. El conjunto albiceleste no había comenzado bien, levantó un 8 a 0 y con mucha actitud y tries, lo dio vuelta y festejó en el debut. En el restante encuentro de la zona Sudáfrica superó a Georgia 33-23.

En el complemento la tendencia se mantuvo, con el conjunto argentino ganando en las distintas situaciones del juego. Así llegaron dos nuevos tries (Efraín Elías y Valentino Minoyetti), y ya el duelo quedó resuelto, porque poco a poco el desgaste de los italianos reforzó el dominio de los ganadores. Antes del cierre, Baronio recibió la pelota en mitad de cancha y no dudó: con un tremendo zurdazo, envió la ovalada entre los postes y aumentó la cuenta del equipo argentino. Minutos después el salteño Benjamín Elizalde marcó la sexta conquista, convertida por el rosarino Valentino Dicapua, con la que quedó sellado un inobjetable triunfo, que ofrece muy buenas expectativas para lo que sigue.

Lograr el punto bonus (marcaron 6 tries y sumaron 5 puntos en el certamen), es positivo para Los Pumitas pensando en el futuro en la competencia, ya que los primeros de cada una de las tres zonas y el mejor segundo son los que accederán a las semifinales.

52998017253_334990dda5_o.jpg El rosarino Juan Baronio mostró toda su calidad con un drop de mitad de cancha. El apertura del Jockey Club fue elegido como el jugador del partido. FOTO. Gentileza UAR

El apertura rosarino Juan Bautista Baronio, goleador en el duelo con los italianos, fue elegido Man of the Match. La próxima actuación de Los Pumitas será este jueves 29 ante Georgia, a las 11.30hs (de nuestro país), en la ciudad de Stellenbosch.

En la jornada inaugural del Mundial Juvenil, también tuvo su participación el árbitro rosarino Damián Schneider, que se desempeñó como linesman la victoria de Australia sobre Fiji por 46-34.

En los restantes partidos los resultados fueron: Zona A. Francia 75, Japón 12 y Gales 26, Nueva Zelanda 27; y Zona B. Inglaterra 34, Irlanda 34 y Australia 46, Fiji 37.

La segunda fecha se jugará el próximo jueves 29 de junio con el siguiente programa:

Zona A: Francia v. Nueva Zelanda y Gales v. Japón. Zona B: Australia v. Irlanda e Inglaterra v. Fiji y Zona C: Argentina v. Georgia y Sudáfrica v. Italia.

La síntesis

Argentina: Benjamín Elizalde; Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo, Ernesto Giudice (Nicolás López González) e Ignacio Lucero; Juan Bautista Baronio (Valentino Dicapua) y Nicolás Viola (Agustín Moyano); Felipe Bares (Aitor Bildosola), Benjamín Grondona y Eliseo Chiavassa (capitán); Efraín Elías (Facundo García Hamilton) y Federico Rolotti; Renzo Zanella (Tomás Rapetti), Tomás Bartolini (Valentino Minoyetti) y Matías Medrano (Francisco Palazzi).

Entrenadores: Álvaro Galindo, Galo Álvarez Quiñones y Carlos Mohapp.

Italia: Simone Brisighella; Alessandro Gesi (Riccardo Bartolini), Dewi Passarella (Filippo Bozzoni), Nicola Bozzo y Matthias León Douglas (Lorenzo Elettri); Giovanni Sante y Sebastiano Battara (Lorenzo Casilio); David Odiase, Jacopo Botturi y Carlos Berlese; Pietro Turrisi (Enrico Pontarini) y Alex Mattioli; Marcos Francesco Gallorini, Giovanni Quattrini (capitán) y Nicholas Gasperini; Destiny Ugiagbe Aminu (R).

Entrenador: Massimo Brunello.

Primer tiempo: 2' penal de Giovanni Sante (FIR); 21' try de Dewi Passarella (FIR); 25', 34' y 37' goles de Juan Baronio (UAR) por try de él mismo; Eliseo Chiavassa y Mateo Soler.

Segundo tiempo: 4' gol de Juan Baronio (UAR) por try de Efraín Elías; 21' try de Valentino Minoyetti (UAR); 27' gol de Giovanni Sante (FIR) por try de David Odiase; 29' drop de Juan Baronio (UAR) y 38' gol de Valentino Dicapua (UAR) por try de Benjamín Elizalde.

Árbitro: Eoghan Cross (Irlanda). Cancha: Paarl Gymnasium, de Paarl, Sudáfrica