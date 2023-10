Los Pumas buscan ante Gales el pase a la semifinal de la Copa del Mundo

Son varias las cosas que Los Pumas deberán mejorar si quieren seguir en carrera: las formaciones (sobre todo el scrum), el maul y la defensa. No obstante la falencia más importante que deberá solucionar es la del funcionamiento colectivo para lo que medioscrum y apertura tendrán que jugar un partido perfecto, cosa que hasta ahora no ocurrió con una pareja de medios que no rindió en plenitud. Quizás el ingreso de Cubelli ayude a Carreras a lograr el equilibrio que tanto necesita en la generación del juego. Hasta el partido con Japón el equipo de Cheika no había encontrado la cohesión entre forwards y tres cuartos, y eso ante un equipo como Gales, que no luce pero es tremendamente efectivo, lo puede pagar caro.