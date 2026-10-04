La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para las carreras de Bioquímica y Farmacia

Las carreras de Bioquímica y Farmacia de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario fueron acreditadas por un período de seis años, el plazo máximo que estipula la normativa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Esta validación posiciona a la UNR como la primera del sistema universitario nacional en alcanzar este objetivo dentro del proceso de acreditación vigente.

Por tratarse de carreras declaradas de interés público , tanto Bioquímica como Farmacia deben someterse a evaluaciones de forma periódica . Esta representó la tercera ocasión en que ambas currículas atravesaron este proceso, alcanzando nuevamente el período máximo de acreditación.

La rigurosa auditoría no se limitó al grado, sino que también incluyó a cuatro carreras de especialización de posgrado : Esterilización, Bioquímica Clínica: Hematología, Micología y Parasitología y Farmacia Clínica. Todas ellas obtuvieron la acreditación por seis años y fueron distinguidas con la máxima calificación, la categoría A.

Ariana Pratti, vicedecana de la Facultad, explicó que el primer paso para alcanzar esta meta fue una autoevaluación institucional orientada a detectar las fortalezas y debilidades del espacio académico. “Se evaluaron las condiciones edilicias, el plantel docente, la producción científica, los servicios tecnológicos y asistenciales, las actividades de extensión y, por supuesto, el desempeño de los alumnos y la inserción de los graduados”, detalló.

A partir de este diagnóstico, se ejecutó un plan de mejoras. “Llevamos adelante los nuevos planes de estudio 2025, con un nuevo sistema de correlatividades, el sistema de promoción institucional de todas las asignaturas y nuevas prácticas profesionales y la implementación de las prácticas sociales educativas”, afirmó la vicedecana. Pratti hizo hincapié en que todas estas modificaciones se realizaron poniendo el foco en el estudiante, con el objetivo de que “egrese con un perfil profesional y conocimientos actualizados y con un avance académico en los tiempos previstos del plan de estudios”.

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Un logro en un contexto desafiante

El proceso de revisión institucional comenzó a gestarse en el año 2023. Durante este tiempo, los pares evaluadores verificaron el cumplimiento de los estándares nacionales exigidos mediante el análisis de documentación y entrevistas con estudiantes, docentes y autoridades.

Además, realizaron visitas presenciales en las que recorrieron la Planta Piloto de Producción de Medicamentos, los servicios asistenciales y los laboratorios de trabajos prácticos. Para el caso de las especialidades, el proceso incluyó la evaluación de la infraestructura, vinculación, producción científica, plantel docente y la calidad de los trabajos finales de los egresados.

El decano de la Facultad, Andrés Sciara, celebró el reconocimiento y destacó que el resultado “demuestra el compromiso de nuestra comunidad con la educación y la calidad académica en todos los niveles”. Asimismo, agradeció el respaldo de la Secretaría Académica de la UNR y el apoyo fundamental del rector de la Universidad, Franco Bartolacci, a lo largo de toda la etapa de evaluación.

Sciara valoró la instancia como una oportunidad de crecimiento continuo y reflexionó sobre la actualidad del sistema de educación superior: “Esta acreditación demuestra que los objetivos y acciones planteadas los últimos años están en el camino correcto y nos permite seguir construyendo la Facultad de excelencia que queremos, a pesar de un contexto negativo marcado por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y los bajos salarios docentes”.