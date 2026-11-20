Más de 50 librerías de nuevos y usados formarán un circuito cultural, que comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 23. Toda la información, en esta nota

Este viernes hay una nueva Noche de las Librerías.

Rosario se prepara para vivir este viernes una nueva edición de la Noche de Librerías. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Cultura y Educación, invita a celebrar la literatura y disfrutar de un momento especial en torno a los libros y la palabra escrita.

Desde las 18 y hasta las 23, más de 50 librerías adheridas formarán parte de un circuito cultural que reunirá locales tradicionales, de viejo y virtuales, editoriales independientes y otros espacios vinculados al universo del libro. Durante la jornada también habrá lecturas, presentaciones, charlas y actividades especialmente pensadas para compartir en familia y acercarse a la producción literaria local.

Uno de los puntos destacados será la Feria de Editoriales Independientes y Librerías de Viejo y Usados , que se instalará sobre calle San Martín, entre Córdoba y Santa Fe, frente al Espacio Cultural Universitario (ECU), donde a su vez se desarrolla la tradicional Feria de Libros Viejos y Usados.

De dicha feria participarán: La Chispa Libros, Bravalibros, Mafalda Feria del Libro, Mala Palabra Libros, Wiz Libros, Librería El Aleph, El Que Tiene Sed Libros, Homerolibros, Lanonalibros, Letras Subterráneas, Afrodita, Arde Libros, La Baronesa, Aprendices libros, Cronopio libros, Panóptica Libros, Veo Leo, Libros Tomasello, Batilibros, Aquilonia Libros, Marginalia, Rayuela y Cazadora de libros.

En paralelo, las librerías del centro y macrocentro extenderán sus horarios de atención hasta las 23 con propuestas y programaciones especiales en cada local, que incluyen gastronomía y música y lecturas en vivo. Además, quienes recorran el circuito podrán acceder a promociones bancarias y descuentos exclusivos, pensados para incentivar la compra de libros y acompañar al sector editorial.

Las librerías que se suman a la edición noviembre 2026 son:

►Buchín Libros

►El Ateneo

►El Cuco No Existe

►El Juguete Rabioso

►El Maltés Libros

►EMR Librería Municipal

►Fantasía Libros

►Iniciática Librería Esotérica

►La Montaña Libros

►Librería El Pez Volador

►Librería Homo Sapiens

►Mal de Archivo

►Mandrake Libros

►Ojo Libro

►Oliva libros

►Paradoxa Libros

►Petite Ross

►Puerto Libro

►SBS Librerías

►Cúspide Libros

Promociones bancarias

Durante la jornada habrá beneficios especiales para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de las entidades adheridas.

►Banco Municipal: 20 % de reintegro en una única compra por cuenta durante la campaña. Tope de reintegro: $20.000. Hasta 6 cuotas. Promoción válida para tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Municipal. Vigencia: viernes 20 de noviembre.

►Nuevo Banco de Santa Fe: 20 % de descuento, sin tope de reintegro (10 % a cargo del comercio y 10 % a cargo del banco). Hasta 3 cuotas sin interés, a cargo del banco. Promoción válida para tarjetas de crédito Visa y Mastercard. El descuento del 20 % estará disponible exclusivamente para clientes con cuentas Simple, Plus, Preferencial, Excellence, Emprendedores o Emprendedores Plus.