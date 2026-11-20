La historia detrás de "Después te explico...", que finaliza este viernes su primera temporada. Va de 12 a 14 por el canal de YouTube de la universidad

“Un proyecto por y para estudiantes". Todo aquel que haya pasado por "Después te explico..." define así al primer programa de streaming de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) . Quienes lo conformaron y quienes se prendieron por el canal de YouTube reconocen al proyecto como un espacio donde se escucharon las voces de los alumnos y la comunidad universitaria en general pero también la problemática del presupuesto universitario sin perder el tinte local. Este viernes concluye su primera temporada, pero la sensación es que el canal quedó abierto para un nuevo ciclo. "Tenemos ganas de seguir experimentando", aseguró a La Capital, Héctor "Nene" Molina, director de Unicanal, la plataforma audiovisual de la UNR.

Tras un largo trabajo, e l 4 de septiembre un grupo de 21 estudiantes escuchó por primera vez "aire" , se encendió una luz y se inició el primer programa de streaming de Unicanal: "Después te explico...", fue el nombre que eligieron entre los participantes. Los convocados por el canal de la UNR pensaron desde el nombre hasta la música, pasando por la gráfica y el estilo de redes.

"Después te explico..." se extendió durante tres meses y este viernes tendrá su última emisión en su horario habitual de 12 a 14 y en vivo . Además de darles voz a los estudiantes y exponer la falta de presupuesto para las universidades nacionales , el programa propuso columnas de deportes, política internacional, literatura, tecnología y espectáculos, entre otros. También hubo lugar para las entrevistas y cierres con músicos de Rosario.

El equipo está integrado por Camila Sala , Franco Sebastiano , Carolina Marcos , Camilo Ferreyra , Cristian Andrés Ayala Quintero , Emma Sprenger , Gina Dantraccoli , Giuliano Piccolo , Julia Cabezas , Luisina Ruiz Díaz , Luna Ferrari , Manuel Estefan Pinillos , María Emilia Petean , Marina Duacastella , Marina Eva Trueno Alonso , Martin Pagani , Pilar Galván , Pilar Tiscornia Berti , Salomé Davida , Victoria Martínez y Victoria Orellana . Bajo la supervisión de Belén Bertero y Florencia Lattuada , acompañadas por la docente Fernanda Taleb, Carolina Tacconi y un equipo con numerosos colaboradores, todo seguido de cerca por el director de Unicanal, el Nene Molina.

"Después te explico...", desde adentro

La convocatoria para "Después te explicó..." inició meses antes de lo que se vio al aire. En un primer momento buscaban sumar entre 10 y 12 estudiantes, pero la cantidad de interesados desbordó las expectativas y terminaron conformando un equipo de más de 20 jóvenes. Semana a semana, se encontraban a través de una videollamada o en la facultad para definir los pormenores del proyecto y la producción del programa.

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A pesar de los exámenes, la cursada y, en algunos casos, el trabajo, el grupo se puso atrás de un proyecto conformado "de cero", coincidieron ante La Capital, Duacastella, Berti y Trueno, tres de las estudiantes y parte del programa. A ellas se le sumó Sala, que no dudó en definir al proyecto como "un planazo" con una impronta "medio cambalachera" en la que se mezclaron "los deseos de 21 estudiantes en una línea editorial".

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Todas ellas son estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social y, como el resto de sus compañeros, llevan adelante "Después te explico..." en distinto roles. Camila Sala es conductora y productora del programa, Pilar Tiscornia Berti es encargada del sonido y de la gráfica de zócalos y portadas de Instagram y Youtube, además aporta en la producción, en tanto que Marina Duacastella es community mánager del programa y columnista, mientras que Marina Eva Trueno Alonso cumple la función de productora general. A su forma, cada una explicó que se sumaron al proyecto de Unicanal para aprender y conocer el mundo del streaming.

"Al principio, había mucha incertidumbre y muchas cosas que pensar, desde el nombre, los colores y la escenografía hasta cuáles iban a ser los temas que queríamos presentar. Una no se da cuenta de la cantidad de cosas que implica tener un programa de streaming hasta que lo hace", señaló Duacastella.

Por su parte, Berti se vio entusiasmada por "hablar de las cosas que atraviesan" a los estudiantes y jóvenes. "Fue un espacio sincero, de defensa, de resiliencia y de diversión. Un lugar para jugar, invitar a otros a jugar, pensar y debatir con nosotros", completó.

Dudas, errores y correcciones estaban a la orden del día y siempre con el objetivo de conformar el mejor producto. Los miedos se fueron perdiendo y con el paso de los programas los alumnos se desenvolvían con holgura. "Nos imaginábamos mil cosas, pero siempre tuvimos claro que queríamos que sea algo nuestro. La verdad que nos quedamos sorprendidos de nosotros y de Unicanal", apuntó Trueno, que celebró la "libertad para crear un programa dentro de la UNR".

Desconocidos que terminaron conformando un grupo unido. De cruzarse en pasillos a entablar amistades. "Después de explico..." sirvió como un puente entre los estudiantes. Por otro lado, fue un salto hacía el producto final incluyendo la parte técnica y periodística.

El pendiente cumplido de Unicanal

Héctor "Nene" Molina le confió a La Capital que realizar un programa de streaming en Unicanal era un pendiente de la plataforma. Con "Después de explico..." se tachó ese ítem.

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A principio de 2026, escribió junto a su equipo el proyecto, puso a disposición la parte técnica y convocó a los estudiantes que se encargaron de darle la impronta. "Nosotros teníamos producciones más del tipo documental o ficciones, queríamos algo en vivo", contó Molina.

Este viernes, termina el proyecto con su última emisión, coincide con el fin de cursado y el último tirón de exámenes. Con el cierre del ciclo, Molina aseguró que buscarán el próximo año replicar esta experiencia, aunque aclaró: "Quizás sea con otro formato o género, pero siempre con estudiantes de la facultad".