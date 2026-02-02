Con la campaña "Objetivo cierre basural", Venado Tuerto consolida políticas de reciclaje y cuidado ambiental

A los festejos por el quinto aniversario del programa Reciclar Venado se sumó el primer aniversario de la recolección diferenciada de residuos domiciliarios

Un importante número de vecinos se acercó a La Planta para participar de distintas actividades programadas por el municipio de Venado Tuerto, como talleres, visitas guiadas, juegos para niños, eco emprendedores, patio de comidas y shows en vivo.

La ciudad de Venado Tuerto volvió a hacer propia la campaña Objetivo Cierre Basural, sumándose en gran número al festejo del quinto año del programa Reciclar Venado y primer aniversario de la recolección diferenciada de residuos domiciliarios , que se realizó el último sábado en la Planta de Tratamiento de Residuos.

Aprovechando la disposición de unidades del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) con salidas especiales desde el Prado de María, un importante número de vecinos se acercó a La Planta para participar de distintas actividades programadas por el municipio de Venado Tuerto, como talleres, visitas guiadas, juegos para niños, eco emprendedores, patio de comidas y shows en vivo.

En la apertura del evento, el intendente Leonel Chiarella dedicó palabras de agradecimiento a todos los que se sumaron a la iniciativa de avanzar con la erradicación definitiva del basural a cielo abierto .

“Seguramente la mayoría de los que están hoy acá ya separan sus residuos, pero es muy importante que cada uno de ustedes pueda contagiar a otros”, señaló el mandatario, y adelantó que este año además de las visitas a la Planta de Tratamiento, se implementarán recorridas al basural para que la población pueda dimensionar la importancia de su erradicación como política ambiental.

Reciclaje y programa ambiental

Chiarella también brindó un detalle de cómo fue evolucionando el programa ambiental: en octubre de 2024 el lanzamiento de la campaña “Objetivo Cierre Basural” promoviendo la disposición diferenciada de residuos desde los hogares; en enero de 2025 más de 80 empresas firmaron convenios de trabajo fortaleciendo la articulación público-privada; al tiempo que la Planta de Tratamiento comenzó a recibir mayor cantidad de reciclables. Este crecimiento redundó en la incorporación de nuevo personal que dejó de ir al basural para conseguir un trabajo formal.

Cabe recordar que la recolección diferenciada comenzó con una prueba piloto en 2022 en tres barrios y, en febrero de 2025, se extendió a toda la ciudad bajo la campaña “Objetivo Cierre Basural”, que permitió además iniciar el saneamiento de las primeras hectáreas del predio. En este período, más de 3.500 toneladas de residuos dejaron de ir al basural y fueron procesadas en la Planta de Tratamiento.

En el caso del programa Reciclar Venado, nació el 26 de enero de 2021 con el objetivo de promover el cuidado del ambiente a través de campañas casa por casa, voluntariado ambiental, canjes de eco-tachos, jornadas de limpieza, canje de RAEES (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), capacitaciones en escuelas y colonias, y trabajo articulado con instituciones, comercios y empresas.

Actividades para festejar

Durante la noche del sábado, a las 20 se desarrolló el taller infantil “Decora tu venadito” y se realizó la primera visita guiada de la noche a la Planta. A las 20.30, comenzó el EcoCiclo, con un taller de economía circular, que a las 21 se reiteró con una propuesta para niños y se dictó un taller de compost a cargo de Manos a la Tierra.

A las 21.30 comenzó el show en vivo de la banda “Asimilados” y, a las 22 se brindó un taller de trenzado con elementos reciclables, junto a nuevas visitas guiadas, que continuaron también a las 23. Además, durante toda la noche hubo juegos para chicos, stand de Reciclar Venado y distintas propuestas de eco emprendedores para recorrer y participar.

