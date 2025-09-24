Ya se dicta en Baigorria la formación profesional de gasista matriculado de la UTN Las clases se imparten en el centro Néstor Kirchner y la primera etapa es el curso de auxiliar de instalaciones sanitarias y de gas 24 de septiembre 2025 · 10:26hs

Esta primera etapa durará tres meses y los cursantes tendrán certificación de auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, que les permitirá tener una salida laboral. El curso completo dura un año.

La Municipalidad de Granadero Baigorria y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sede Rosario, pusieron en marcha la primera etapa del curso de gasista matriculado, un nuevo espacio de formación profesional pensado para promover oficios con salida laboral en la ciudad.

La formación se dicta en el centro “Néstor Kirchner”, y es parte del primer curso de auxiliar de instalaciones sanitarias y de gas, considerado como la primera etapa del curso de gasista matriculado.

Minutos antes de la primera clase, el intendente Adrián Maglia y el secretario de Obras Públicas, Martín Tartarelli, dieron las palabras de bienvenida a los presentes. “La posibilidad de formarse en nuestra ciudad tiene un valor muy importante, más aún en una profesión que tiene tanta salida al mercado laboral. No sólo estamos formando a estos hombres y mujeres, le estamos dando un futuro”, valoró Maglia.

Aval de la UTN Rosario También estuvieron presentes en el inicio de las actividades el director de Formación Profesional de la Facultad Regional Rosario de la UTN, Claudio Herrera, el coordinador de la Oficina de Empleo y Producción Federico Fernández, el coordinador de Educación Municipal Daniel Cousello y el profesor a cargo del curso, Hugo Leturia.

Esta primera etapa durará tres meses y los cursantes tendrán certificación de auxiliar en instalaciones sanitarias y de gas, que les permitirá tener una salida laboral. El curso completo dura un año. >>Leer más: Granadero Baigorria lanzó "Leticia", el primer asistente virtual de inteligencia artificial