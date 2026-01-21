La Capital | La Región | verano

Verano en Venado Tuerto: deportes, pileta, convivencia e inclusión en el Parque Municipal

Con el encuentro de Newcom y las colonias de vacaciones, el municipio alienta las actividades recreativas para adultos, adultos mayores, niños, adolescentes y personas con discapacidad

Ruth Oitana

21 de enero 2026 · 10:38hs
La convocatoria de este vóley adaptado para personas mayores, refleja el crecimiento de esta disciplina, siendo Venado Tuerto pionera en brindar talleres para mayores de 55 años. 
Como parte de la agenda “Verano en Venado”, la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural a través de la Dirección de Deportes organizó el sábado pasado el primer Encuentro Recreativo Newcom Venado 2026, en el playón principal del Parque Municipal.

La convocatoria de este vóley adaptado para personas mayores, refleja el crecimiento de esta disciplina, siendo Venado Tuerto pionera en brindar talleres para mayores de 55 años.

Esta actividad deportiva y recreativa trabaja aspectos como la capacidad física y cognitiva, al igual que la coordinación motriz, pero además crea espacios de amistad y sentido de equipo.

Colonia de vacaciones

Otra iniciativa para vivir la ciudad a pleno este verano, con movimiento, energía y ganas de compartir son las colonias de vacaciones municipales en distintos puntos de la ciudad, siendo una de las más convocantes la que se brinda en el Parque Municipal General Belgrano.

La iniciativa lúdica y educativa brindada por la Dirección de Deportes y la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural en el Parque cuenta con un promedio diario de 400 a 450 asistentes, y una lista total de 900 inscriptos.

La colonia funciona de 9.15 a 12.15, y está dividida en grupos que coinciden con los grados escolares de sala de 5 años a 7º grado, con entre 35 a 40 alumnos por grupo, de los cuales un promedio de 25 a 30 asisten diariamente.

Entre otras actividades, se desarrollan juegos de campo, deportes (fútbol, handball, hockey, vóley), y en la pileta se brindan clases de natación, se implementará el programa “Derecho a jugar”, que consiste en una serie de juegos rotativos en el agua, y se realizará un acuatlón y un encuentro interno de natación.

Deportes en la naturaleza

Paralelamente se desarrollan distintas propuestas de convivencia, como actividades de vida en la naturaleza, se realizó una jornada de concientización sobre dengue, y un grupo de voluntarios de Reciclar Venado trabajó con los colonos sobre la campaña “Objetivo Cierre Basural”.

“Lo que pretendemos con la colonia es que el alumno siempre se vaya con algún aprendizaje. El sector de pileta es el más llamativo para los alumnos, por eso tenemos toda la colonia dividida en tres turnos, de entre cuatro y seis grados cada uno, con alrededor de 150 chicos por vez”, informó la directora de Deportes, Marcela Traverso.

En la parte de natación, los alumnos están divididos por niveles, a partir de una prueba de nivelación que se realizó en la primera jornada de colonia. En base a esta evaluación los chicos fueron distribuidos en tres niveles según sus conocimientos previos, y cada uno cuenta con un docente a cargo.

Verano inclusivo

La recreación, el juego y el deporte son derechos fundamentales de todas las personas y aquellas que tienen alguna discapacidad suelen encontrar barreras físicas, sociales y actitudinales para acceder a espacios recreativos, especialmente en verano. Por esa razón la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural a través de la Dirección de Deportes, con la Colonia de Verano para Personas con Discapacidad busca garantizar igualdad de oportunidades, promoviendo la participación, la autonomía, la salud, el disfrute y la inclusión social en un entorno seguro, accesible y estimulante.

“También desde el Pramad (Programa Adaptado Municipal de Actividades Deportivas) llevamos adelante la inclusión de alumnos con discapacidad en las distintas colonias de niños, adolescentes y personas mayores, haciendo hincapié en lo que pueden hacer y sostener con dos docentes de inclusión por colonia”, detalló la directora de Deportes, Marcela Traverso.

Son destinatarios de este espacio los niños, adolescentes y adultos con: discapacidad motriz; discapacidad intelectual; trastornos del espectro autista; discapacidad sensorial (visual y auditiva) y discapacidades múltiples.

Organización y actividades

Los alumnos se agrupan en dos grandes grupos: uno, el de los `peques´ (de 2 a 10 años), y otro, de 10 años en adelante. Los grupos de mayor edad a su vez se agrupan por nivel psicomotor, preadolescentes, adolescentes, adultos y adultos mayores. Cada grupo tiene dos alumnos personalizados que necesitan asistencia en todo momento. Los docentes trabajan en parejas pedagógicas.

Los alumnos disfrutan de las propuestas de natación y de los juegos de campo; además participan de los talleres de música, arte, zumba y teatro de manera rotativa, pudiendo así participar de un taller diario.

Cabe agregar que esta colonia se lleva a cabo en el Parque Municipal General Belgrano del 5 al 29 de enero, de lunes a jueves de 15.30 a 19.

