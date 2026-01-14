Firmaron el acta para hacer la ruta que unirá Venado Tuerto y San Francisco

El fin de semana anterior se firmó el acta de inicio de obra de la nueva ruta que unirá a Venado Tuerto con San Francisco, una traza pavimentada de 19,8 kilómetros, que conectará por asfalto a la localidad con la ruta nacional 33 y con la región

El fin de semana anterior se firmó el acta de inicio de obra de la nueva ruta que unirá a Venado Tuerto con San Francisco , una traza pavimentada de 19,8 kilómetros impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro , que permitirá conectar por asfalto a la localidad con la ruta nacional 33 y con toda la región. En la actualidad, la única vía de comunicación es de ripio hacia la ruta nacional 8, lo que históricamente provocó problemas de transitabilidad, especialmente en días de lluvia.

La rúbrica de este documento se realizó durante el acto por el 136 aniversario de la localidad encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la senadora Leticia Di Gregorio; diputados provinciales; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y el presidente comunal Nacho Freytes, entre otros.

Al respecto el ministro Enrico comentó: “Esta obra, que también es impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, probablemente sea la que marque un antes y después en los 136 años de la localidad. Muchas generaciones pasaron y finalmente hoy, tras pelearla y pelearla como lo hizo Ignacio Freytes desde el primer día que fue elegido presidente comunal; llegará el asfalto. A partir de la nueva ruta pavimentada San Francisco inicia una etapa de crecimiento pleno”.

En este sentido, agradeció “el compromiso y apoyo de los productores rurales que acompañarán esta obra con el nuevo sistema de contribución de mejoras que hemos implementado desde provincia para que este tipo de obras puedan realizarse. No sólo en San Francisco, también lo estamos llevando adelante en otras regiones como una alternativa para seguir ejecutando nuevas pavimentaciones de rutas”, expresó Enrico.

Por su parte Di Gregorio destacó la dimensión histórica de la obra al señalar que “esta ruta fue largamente esperada”, y remarcó que los sanfrancisquenses “saben lo que significa la emoción por este sueño ya más cerca”.

"Tienen presidente comunal que nunca se cansó de gestionarlo"

La legisladora repasó el proceso de gestión que permitió avanzar en el proyecto y puso en valor la persistencia del presidente comunal Ignacio Freytes. “Tienen un presidente comunal que nunca, nunca se cansó de gestionarlo, de pedirlo, pasaban gobernadores y él lo volvía a pedir hasta que llegó esta gestión y encontró la respuesta en nuestro ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”.

También explicó que se aprovechó el marco normativo generado por las leyes de Conectividad 100 x 100 y de Contribución de Mejoras para viabilizar la obra. “Este va a ser la primera ruta asfaltada con contribución de mejoras en la provincia, así que gracias a ustedes que la van a tener, además de gracias a la provincia, pieza fundamental en este acceso”, amplió Di Gregorio.

Según se informó, la obra posee una extensión de 19,8 kilómetros, esta semana comenzaron los trabajos previos y dentro de aproximadamente 15 días se iniciará la colocación de las primeras alcantarillas sobre la traza de la ruta 7-S: “Hoy esto empieza a cambiar y va a ser una realidad. Vamos a estar cortando la cinta en unos meses y les va a cambiar la vida, no sólo a ustedes, los habitantes de San Francisco, sino a toda la región”, cerró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.