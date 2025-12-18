La Capital | La Región | Villa Constitución

Villa Constitución consolida una agenda cultural y recreativa sostenida por la gestión municipal

La ciudad vivió un Pre Cosquín histórico con récord de participación, la presencia de Jairo y el encendido de un arbolito que puede recorrerse por dentro

18 de diciembre 2025 · 14:43hs
En contraste con otras épocas

En contraste con otras épocas, donde los eventos culturales eran esporádicos o limitados, la actual gestión municipal consolidó una agenda que entiende a la cultura y la recreación como motores de desarrollo productivo y comunitario.
Villa Constitución consolida una agenda cultural y recreativa sostenida por la gestión municipal

El Predio Dos Rutas fue escenario de un fin de semana que quedará grabado en la memoria colectiva de Villa Constitución. El certamen Pre Cosquín tuvo con récord de participación y una organización destacada. La presentación de Jairo, no solo emocionó y reafirmó el prestigio de la sede a nivel nacional, sino que también expuso con claridad un cambio de época en la manera de concebir la cultura desde la gestión municipal.

El intendente Jorge Berti definió lo vivido como “el Pre Cosquín de la emoción”, subrayando la alegría con la que transcurrieron las tres jornadas donde miles de personas pudieron disfrutar de una propuesta cultural integral que combinó un certamen folclórico de alto nivel, un recital memorable y el inicio de las celebraciones navideñas con el encendido del árbol municipal.

Villa Constitución - agenda cultural 2-2

Noche mágica en Villa Constitución

“Fue una noche mágica, con una sintonía muy especial entre el público y el artista”, expresó el mandatario al referirse al show de Jairo, quien a sus 76 años ofreció un concierto de más de una hora y media, dejando “todo en cada canción” y recibiendo ovaciones espontáneas de un público conmovido, de pie.

Pero el impacto del evento fue más allá del espectáculo central. Con más de 100 inscripciones y más de 400 artistas sobre el escenario, esta edición fue calificada como “histórica” por la secretaria de Cultura, Educación e Innovación Pública, Johanna Díaz Mansilla.

La convocatoria superó ampliamente lo local, con delegaciones llegadas desde distintos puntos del país como La Plata, Córdoba, Mar del Plata, Entre Ríos y Escobar, consolidando a Villa Constitución como una de las sedes más antiguas y respetadas del Pre Cosquín, con 46 años de trayectoria ininterrumpida.

Gestión y agenda cultural

La organización fue uno de los aspectos más destacados. El operativo integral incluyó el trabajo coordinado de múltiples áreas municipales, con especial atención a los detalles que hacen a la experiencia del público: seguridad, sonido, animación, accesibilidad y mantenimiento permanente de los servicios.

“Son cuestiones que parecen pequeñas, pero que hablan del respeto hacia quienes nos visitan, muchos de ellos desde otras regiones”, señalaron desde el municipio.

En ese marco, también se valoró una decisión que reflejó una nueva lógica de gestión cultural: la cantina del evento fue cedida a tres ballets locales —El Arrabal, el Ballet Municipal La Pasionaria y Arte Criollo— como forma de acompañar el esfuerzo económico que implica sostener la actividad artística.

La medida fortaleció el entramado cultural local y generó una dinámica de cooperación que fue celebrada por la comunidad folclórica.

El cierre simbólico del fin de semana llegó con el encendido del Árbol de Navidad municipal, una estructura de estética colorida y lúdica, pensada especialmente para las infancias.

Diseñado por la Dirección de Turismo e Innovación Pública, a cargo de Juan Pidustwa, el árbol incorporó una novedad que lo convirtió en una experiencia inmersiva: la posibilidad de ingresar en su interior. “Desde adentro se vive de otra manera, es muy bonito”, explicó el funcionario, quien destacó el trabajo artesanal del equipo y la emoción compartida durante el encendido, en sintonía con la mística que había dejado el recital de Jairo.

Más allá del brillo del fin de semana, lo ocurrido en el Predio Dos Rutas dejó un mensaje claro: en Villa Constitución la cultura dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una política pública sostenida, accesible y con mirada estratégica.

Agenda cultural que dinamiza

"La apuesta por actividades libres y gratuitas, pensadas para todas las edades, no solo garantiza el acceso a derechos culturales, sino que también impulsa el turismo, dinamiza la economía local y regional y fortalece el tejido social", destacaron desde la Municipalidad.

En contraste con otras épocas, donde los eventos culturales eran esporádicos o limitados, la actual gestión municipal consolidó una agenda que entiende a la cultura y la recreación como motores de desarrollo productivo y comunitario. El acompañamiento a artistas locales, la llegada de visitantes de todo el país y la apropiación del espacio público por parte de las familias son parte de ese “después” que hoy empieza a notarse.

Con representantes villenses entre los ganadores —que contarán con apoyo municipal para la instancia nacional en Cosquín— y un predio que se transformó en punto de encuentro y celebración, el PreCosquín 2026 "no fue solo un evento exitoso: fue la confirmación de un rumbo. Un rumbo donde la cultura ocupa un lugar central, cercano y transformador, proyectando a Villa Constitución como referencia regional en organización, identidad y desarrollo a través del arte".

