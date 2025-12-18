La Capital | La Región | Parque

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

El “Puerto de las Infancias” suma un nuevo espacio de atracción para los más pequeños y refuerza su potencial de turismo de cercanía

Ruth Oitana

Por Ruth Oitana

18 de diciembre 2025 · 10:54hs
El Parque de las Infancias posiciona a Puerto General San Martín como un verdadero imán turístico para que las familias de toda la región y el país visiten este espacio de entretenimiento.

El Parque de las Infancias posiciona a Puerto General San Martín como un verdadero imán turístico para que las familias de toda la región y el país visiten este espacio de entretenimiento.
Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

A dos años de ser inaugurado el parque “Puerto de las Infancias” en Puerto General San Martín, el intendente Carlos De Grandis junto a docentes y niños de los centros de desarrollo infantil municipales, cortaron cintas para estrenar “Tierra de Dinosaurios”. Se trata de un novedoso espacio temático con un carrusel de 11 metros de diámetro y 9 metros de altura, motivado en un entorno jurásico de millones de años atrás con muñecos de dinosaurios y también integrando réplicas de la megafauna, como mamuts, gliptodontes y tigres diente de sable, que habitaron estas tierras hasta hace poco más de 10 mil años.

En el parque los niños y niñas se podrán encontrar con dos gliptodontes, uno de ellos con adaptaciones para hacerlo inclusivo, velocirráptores, una taza giratoria, ocho dinosaurios fijos y otros 15 móviles y dos tigres diente de sable. El lugar cuenta con zonas de descanso y rampas de acceso para sillas de rueda. Además, está iluminado con 800 lámparas de LED.

PGSM-Tierra de dinosaurios 3

El nuevo carrusel tiene muchos dinos para elegir y pesa 7.500 kilos, es de vuelta regulable, con variador de velocidad y tablero de mando a distancia.

Turismo de cercanía

“Con la inauguración de Tierra de Dinosaurios Puerto General San Martín ratifica su compromiso con las infancias y apuesta por una ciudad digna de ser visitada”, expresó De Grandis durante la inauguración.

Inaugurado en diciembre de 2023, Puerto de las Infancias, tiene como gran protagonista al imponente carrusel de tres pisos “Titan”, y las islas de juegos gratuitos con toboganes, rampas, hamacas, cama elástica, grúas y cohete espacial, entre otros. El parque ya recibió a miles de familias de todo el país, y se convirtió en un centro de encuentro para grandes y chicos.

PGSM-Tierra de dinosaurios2

>>Leer más: Puerto General San Martín sumará un cine 4D a las atracciones del "Puerto de las Infancias"

Una tierra de aventuras

De esta manera, los dinosaurios vuelven a la vida en este espacio dedicado a revivir una era asombrosa, además del nuevo carrusel temático, nuevas criaturas gigantes se pueden encontrar en el recorrido del amplio predio, son figuras de fibra de vidrio.

Entre ellas hay un dinosaurio de casi cinco metros de altura, dos velocirráptores de 1,50 metros de alto, un gliptodonte de igual tamaño, un pterodáctilo de 1,60 metros, un enorme gorila de 4,80 metros de alto, un mamut de 4,5 metros, un parasaurolophus de 4,40 metros, un tigre diente de sable y un triceratops.

PGSM-Tierra de dinosaurios1

Los dinosaurios están en Puerto General San Martín

El parque está ubicado a pocos metros de la autopista Brigadier Estanislao López, sobre avenida Córdoba, ex ruta 18S e invita a un mundo de maravillas con el esplendoroso carrusel de tres pisos “Titán”, considerado como el más grande del mundo, con un patio de comida rápidas, y la construcción de un cine 4D cuya primera etapa está próxima a inaugurarse.

De esta forma, el Parque de las Infancias posiciona a Puerto General San Martín como un verdadero imán turístico para que las familias de toda la región y el país visiten este espacio de entretenimiento y, como plus, dimensionen el desarrollo y el crecimiento histórico de una de las ciudades que más desarrollo tuvo en los últimos años.

>>Leer más: Puerto San Martín celebró 136 años de historia y desarrollo productivo

Noticias relacionadas
La decisión política es clara: “profundizar la economía circular y ampliar los procesos de recuperación de materiales”.

Baigorria consolida su modelo ambiental como ciudad eficiente

Momento en que personal de una ambulancia retira en camilla a una mamá herida durante el acto escolar (Imagen de video). 

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

nuevo accidente fatal en la ruta 34: la via mas peligrosa de santa fe suma otra tragedia

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La bebé de cuatro meses permanece internada en el Hospital Iturraspe, donde recibe monitoreo permanente tras confirmarse el diagnóstico de tos convulsa.

Confirmaron un caso de tos convulsa en Santa Fe en una bebé de cuatro meses

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Lo último

La Justicia le dio al grupo Grassi el control total de la agroexportadora Vicentin

La Justicia le dio al grupo Grassi el control total de la agroexportadora Vicentin

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

La Justicia le dio al grupo Grassi el control total de la agroexportadora Vicentin

El magistrado Fabián Lorenzini homologó el acuerdo ofrecido por la corredora de granos y ordenó la cesión de acciones de la cerealera

La Justicia le dio al grupo Grassi el control total de la agroexportadora Vicentin
Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país
Economía

La tasa de desempleo araña el 9% en el Gran Rosario y es una de las más altas del país

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario
La Región

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Celulares en las aulas de Rosario: prohibidos por ley, pero familias y escuelas chocan a diario por su uso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano está en carpeta

El nuevo Newells: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

El nuevo Newell's: ¿cuáles son los puestos que se buscan para reforzar al plantel?

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Central informó sobre el fallecimiento de un miembro de la comisión directiva

Ovación
El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo
OVACIÓN

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El volante ofensivo que le gusta a Almirón para Central prefiere seguir en Colo Colo

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Ariel Holan y la razón por la que eligió a Almirón

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Policiales
Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

Ofrecen $15 millones de recompensa para encontrar a un prófugo por tentativa de homicidio

La Ciudad
Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio
La Ciudad

Plus por Asistencia Perfecta: cuántos docentes cobrarán este viernes el beneficio

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Recomendaciones para los consumidores antes de hacer las compras para Navidad

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

Santa Fe lanzó un sistema propio de residencias en salud y cuestionó los cambios del gobierno nacional

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: La batalla sigue
Política

La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles
POLITICA

El oficialismo obtuvo media sanción del presupuesto, pero sufrió un revés con leyes muy sensibles

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario
La Ciudad

Alerta por un posible paro de colectivos: cómo es la situación en Rosario

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas
Política

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear
La Ciudad

Cerraron una mano de la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque en Alvear

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los principales premios

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión
Politica

Reforma laboral: empezó el debate en el Senado con momentos de alta tensión

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes
La Ciudad

Adopción de Nata: se analizarán los primeros 50 legajos postulantes

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada
La Región

Bochorno en Máximo Paz: un acto escolar terminó a las piñas entre madres y una debió ser hospitalizada

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Por Claudio Berón

Policiales

Gustavo, el ex novio de Virginia Ferreyra, contó cómo su vida cambió luego del homicidio

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Un sector de los taxistas pide 25% de aumento para marzo

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo
Información General

Quiénes son los dos docentes argentinos que quedaron entre los 50 mejores del mundo

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía
Economía

Qué significa que el Banco Central cambie el esquema de bandas para el dólar y cómo impactará en la economía